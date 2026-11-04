राजस्थान में पटाखों पर सख्ती, 6 जिलों में सिर्फ 3 घंटे मिलेगी छूट

सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक, इन छह जिलों में 6 नवंबर तक पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके बाद 7 और 8 नवंबर को निर्धारित समय के दौरान ही पटाखे चलाए जा सकेंगे।

सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक, इन छह जिलों में 6 नवंबर तक पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके बाद 7 और 8 नवंबर को निर्धारित समय के दौरान ही पटाखे चलाए जा सकेंगे।

दिवाली पर आतिशबाजी का शौक इस बार थोड़ा संभलकर पूरा करना होगा। राजस्थान में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने पटाखों को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की है। खासतौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में शामिल प्रदेश के 6 जिलों में पटाखे चलाने को लेकर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। यहां पूरे त्योहार के दौरान नहीं, बल्कि केवल दो दिन ही आतिशबाजी की अनुमति होगी। वह भी सिर्फ तीन घंटे के लिए।

सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक, इन छह जिलों में 6 नवंबर तक पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके बाद 7 और 8 नवंबर को निर्धारित समय के दौरान ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। 9 नवंबर से एक बार फिर पूरी तरह प्रतिबंध लागू हो जाएगा। यानी दिवाली पर आतिशबाजी करने वालों को तारीख और घड़ी, दोनों का हिसाब रखना होगा।

इन जिलों में केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है। सामान्य पटाखों, तेज आवाज करने वाले पटाखों और अन्य प्रतिबंधित आतिशबाजी पर पूरी तरह रोक रहेगी। सरकार ने साफ किया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ग्रीन पटाखे हैं तो भी समय का रखना होगा ध्यान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, NCR क्षेत्र में आने वाले राजस्थान के छह जिलों में पटाखे चलाने की छूट सीमित समय के लिए ही होगी। 7 और 8 नवंबर को तीन-तीन घंटे की अनुमति दी गई है। इन निर्धारित घंटों के अलावा पटाखे चलाना प्रतिबंधित रहेगा।

ऐसे में पटाखे खरीदने से पहले यह जानना भी जरूरी होगा कि वे ग्रीन पटाखे हैं या नहीं। केवल दुकान पर दुकानदार के कहने से पटाखे को ग्रीन मान लेना पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए पैकेट पर निर्धारित प्रमाणन और QR कोड होना जरूरी किया गया है।

QR कोड स्कैन किया, तभी खरीद पाएंगे पटाखे सरकार ने ग्रीन पटाखों की खरीद-बिक्री को लेकर भी नियम सख्त किए हैं। प्रत्येक ग्रीन पटाखे के पैकेट पर QR कोड होना अनिवार्य होगा। इस कोड को मोबाइल से स्कैन करने पर पटाखे के निर्माता, उसके प्रमाणन और लाइसेंस से संबंधित जानकारी मिल सकेगी।

बिना QR कोड वाले पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। यानी अब पटाखा खरीदते समय सिर्फ उसकी कीमत और आवाज नहीं, बल्कि पैकेट पर लगा QR कोड भी देखना पड़ेगा।

इसके अलावा पटाखों की बिक्री केवल निर्धारित और अधिकृत दुकानों से ही की जा सकेगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पटाखे बेचने पर भी प्रतिबंध रहेगा। सरकार का मकसद बाजार में अवैध और गैर-प्रमाणित पटाखों की बिक्री पर रोक लगाना है।

दुकानों से गोदाम तक होगी निगरानी, बनेंगी विशेष टीमें अवैध पटाखों की बिक्री, भंडारण और सप्लाई रोकने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस को विशेष निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के लिए कहा गया है।

इसके लिए विशेष टीमें गठित की जाएंगी। ये टीमें पटाखों की दुकानों के साथ गोदामों की भी जांच करेंगी। कहीं प्रतिबंधित पटाखों का स्टॉक तो नहीं रखा गया है और कहीं चोरी-छिपे उनकी सप्लाई तो नहीं हो रही है, इसकी पड़ताल की जाएगी।

नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और अवैध पटाखों की खरीद-बिक्री में शामिल लोगों पर कार्रवाई होगी। प्रशासन को खासतौर पर यह सुनिश्चित करने के निर्देश हैं कि प्रतिबंधित पटाखे बाजार तक नहीं पहुंचें।

प्रदूषण बढ़ा तो रोजाना होगी मॉनिटरिंग पटाखों से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण पर नजर रखने के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को भी जिम्मेदारी दी गई है। मंडल और संबंधित जिला कार्यालय दिवाली के दौरान तथा इसके बाद रोजाना प्रदूषण के स्तर की जांच करेंगे।

इसके लिए नियमित रिपोर्ट तैयार की जाएगी। प्रदूषण के स्तर में होने वाले बदलावों पर निगरानी रखी जाएगी। गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले लोगों, दुकानदारों और पटाखा निर्माताओं के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।