rajasthan fci fake ex servicemen ats arrest राजस्थान में पूर्व सैनिक बनकर FCI में नौकरी: ATS ने 28 फर्जी जवानों को दबोचा, Jaipur Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan fci fake ex servicemen ats arrest

राजस्थान में पूर्व सैनिक बनकर FCI में नौकरी: ATS ने 28 फर्जी जवानों को दबोचा

राजस्थान में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) में फर्जी पूर्व सैनिक बनकर नौकरी करने वाले 28 लोगों को एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फर्जी सर्टिफिकेट और दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी हासिल की थी।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरFri, 10 Oct 2025 09:40 PM
share Share
Follow Us on
राजस्थान में पूर्व सैनिक बनकर FCI में नौकरी: ATS ने 28 फर्जी जवानों को दबोचा

राजस्थान में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) में फर्जी पूर्व सैनिक बनकर नौकरी करने वाले 28 लोगों को एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फर्जी सर्टिफिकेट और दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी हासिल की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए ATS ने मॉक ड्रिल का बहाना बनाकर सभी फर्जी जवानों के डॉक्यूमेंट जब्त किए और जांच के बाद उन्हें गिरफ्तार किया।

ATS के आईजी विकास कुमार ने बताया कि FCI में भर्ती का 90 प्रतिशत कोटा रिटायर्ड सैनिकों के लिए आरक्षित है। ATS को सूचना मिली थी कि कुछ लोग इस व्यवस्था का फायदा उठाकर फर्जी तरीके से खुद को इंडियन आर्मी के रिटायर्ड जवान बताकर नौकरी कर रहे हैं। इसके बाद ATS ने FCI के कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर और बांसवाड़ा के 31 ठिकानों पर दबिश दी और मॉक ड्रिल के बहाने सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को इकट्ठा किया। डॉक्यूमेंट जांच में 28 लोगों को फर्जी पाया गया।

पकड़े गए फर्जी जवान करीब 3-4 साल से FCI में नौकरी कर रहे थे। प्रत्येक आरोपी ने फर्जी आर्मी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए 30 से 50 हजार रुपए खर्च किए थे। नौकरी मिलने के बाद वे हर महीने 3 से 5 हजार रुपए कमीशन दलाल को देते थे। ATS के मुताबिक, इस तरह के फर्जीवाड़े में शामिल लोगों की संख्या इससे भी अधिक हो सकती है और जांच अभी जारी है।

ATS ने जिन 28 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें बहादुर सिंह भाटी, नरेन्द्र सिंह नटवर, रामप्रसाद मीना, यशपाल सिंह, कालू सिंह, भोलूराम, राजेश सिंह, गोपाल सिंह, हिम्मत सिंह, विजय सिंह, पप्पू सिंह, कुमेर सिंह, सुमेर सिंह, अतरूप सिंह, हिम्मत सिंह, चंद्रप्रकाश मीना, रामसमुझ यादव, देवेन्द्र सिंह, रघुनंदन सिंह हाडा, महेन्द्र कुमार मीना, सियाराम मीना, हरिचरण मीना, महेश, राजहंस, दिनेश सिंह, गजेंद्र सिंह, मोहन सिंह और राजू सिंह भाटी शामिल हैं।

ATS की जांच में यह भी सामने आया है कि प्रत्येक फर्जी जवान FCI में 21 हजार रुपये से अधिक सैलरी में नौकरी कर रहे थे। आरोपियों ने नौकरी पाने के लिए दलालों का सहयोग लिया और सैलरी में से मासिक कमीशन दिया। ATS इस गैंग के और बड़े नेटवर्क का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए ATS ने अभी तक कुल तीन प्रकरण दर्ज किए हैं और आरोपियों से पूछताछ जारी है। ATS का कहना है कि जल्द ही पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा किया जाएगा और इसमें शामिल अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।

विकास कुमार ने कहा, “FCI में सुरक्षा की जिम्मेदारी बेहद महत्वपूर्ण है। फर्जी सैनिकों द्वारा नौकरी लेना न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी खतरे का सबब बन सकता है। इस मामले में ATS ने तेज कार्रवाई कर फर्जीवाड़े को रोका है।”

FCI और ATS के अधिकारियों का कहना है कि इस जांच के बाद भविष्य में भर्ती प्रक्रिया और सख्त हो जाएगी ताकि फर्जी दस्तावेज़ों से कोई भी भर्ती न कर सके। मामले के खुलासे के बाद फर्जी दस्तावेज बनाने और नौकरी दिलाने वाली पूरी गैंग का पर्दाफाश होने की उम्मीद है।

Crime News Indian Army FCI अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।