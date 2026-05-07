राजस्थान में फसल बीमा के नाम पर 9 करोड़ का खेल! मंत्री किरोड़ी की रेड में खुला बड़ा फर्जीवाड़ा
राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर कथित तौर पर करोड़ों रुपये की बंदरबांट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा की अचानक कार्रवाई में हनुमानगढ़ जिले की पल्लू स्थित SBI शाखा में करीब 9 करोड़ रुपये के फर्जी बीमा क्लेम की साजिश का खुलासा हुआ है।
राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर कथित तौर पर करोड़ों रुपये की बंदरबांट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा की अचानक कार्रवाई में हनुमानगढ़ जिले की पल्लू स्थित SBI शाखा में करीब 9 करोड़ रुपये के फर्जी बीमा क्लेम की साजिश का खुलासा हुआ है। जांच में 162 ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं, जिन्हें कागजों में “ऋणी किसान” बनाकर फसल बीमा का लाभ दिलाने की तैयारी की गई थी, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम पर कोई कृषि भूमि ही दर्ज नहीं मिली।
फर्जी खसरा नंबरों से तैयार हुआ करोड़ों का बीमा क्लेम
प्राथमिक जांच में सामने आया कि बाहरी व्यक्तियों के बैंक खाते खोलकर उन्हें किसान दिखाया गया। इसके बाद खरीफ 2025 की मुंगफली फसल का बीमा कराया गया और फर्जी खसरा व मुरब्बा नंबरों के आधार पर बीमा क्लेम तैयार कर दिया गया। आरोप है कि पूरा खेल दस्तावेजों में हेराफेरी और सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर किया गया।
जांच में यह भी सामने आया कि जिन लोगों के नाम पर बीमा किया गया, उनके नाम पर संबंधित गांवों और चकों में कोई जमीन दर्ज नहीं है। इसके बावजूद उन्हें “ऋणी किसान” मानते हुए बीमा प्रक्रिया पूरी कर दी गई।
गजनेर तहसील प्रशासन की रिपोर्ट ने खोली पोल
कृषि मंत्री के निर्देश पर हुई जांच में गजनेर तहसील प्रशासन ने स्पष्ट रिपोर्ट दी कि सूची में शामिल व्यक्तियों के नाम पर किसी भी प्रकार की कृषि भूमि दर्ज नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बीमा प्रक्रिया में इस्तेमाल किए गए कई खसरा और मुरब्बा नंबर पूरी तरह फर्जी पाए गए।
इस खुलासे के बाद प्रशासनिक महकमों में हड़कंप मच गया है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि आखिर बिना जमीन सत्यापन के इतनी बड़ी बीमा प्रक्रिया कैसे पूरी हो गई।
SBI पल्लू शाखा पहुंचकर मंत्री ने किए तीखे सवाल
सूत्रों के मुताबिक कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा खुद SBI पल्लू शाखा पहुंचे और शाखा प्रबंधन से सीधे जवाब तलब किया। मंत्री ने पूछा कि क्या 162 लोगों का फसल बीमा शाखा के माध्यम से किया गया और क्या उन्हें ऋणी किसान माना गया है। शाखा प्रबंधन द्वारा इसकी पुष्टि किए जाने के बाद मंत्री ने संबंधित किसानों की जमाबंदी और भूमि रिकॉर्ड मांगे, लेकिन मौके पर स्पष्ट दस्तावेज पेश नहीं किए जा सके।
बताया जा रहा है कि मंत्री की सख्ती के बाद पूरे मामले की परतें खुलनी शुरू हुईं।
समय रहते रुका 9 करोड़ रुपये का भुगतान
कृषि मंत्री ने दावा किया कि इसी सप्ताह करीब 9 करोड़ रुपये का बीमा क्लेम जारी होने वाला था, लेकिन कार्रवाई के चलते भुगतान रोक दिया गया। यदि यह राशि जारी हो जाती तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर राजस्थान में बड़ा वित्तीय फर्जीवाड़ा सामने आता।
मंत्री ने साफ कहा कि किसानों के लिए बनी योजना को “लूट का जरिया” बनाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
बैंक कर्मियों और बीमा अधिकारियों पर भी शिकंजा
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने संबंधित शाखा प्रबंधक और बैंक कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संदिग्ध खातों को फ्रीज करने, फर्जी भूमि रिकॉर्ड की जांच कराने और बीमा कंपनी अधिकारियों की भूमिका की भी जांच करवाने की बात कही गई है।
अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुट गई हैं कि यह फर्जीवाड़ा केवल एक शाखा तक सीमित था या इसके पीछे बड़ा संगठित नेटवर्क काम कर रहा था।
कई बड़े सवालों के घेरे में बैंक और बीमा सिस्टम
इस पूरे मामले ने बैंकिंग और बीमा प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर बिना भूमि सत्यापन के बीमा कैसे मंजूर हुआ? बैंक ने ऋणी किसान का दर्जा किस आधार पर दिया? बीमा कंपनी ने दस्तावेजों का सत्यापन क्यों नहीं किया? और सबसे बड़ा सवाल फर्जी खसरा नंबर सरकारी सिस्टम में अपलोड कैसे हो गए?
मामला सामने आने के बाद कृषि, बैंकिंग और राजस्व विभागों में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक राज्य स्तर पर भी विस्तृत रिपोर्ट तलब की जा सकती है। यदि आरोप सही साबित होते हैं, तो यह राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा संगठित वित्तीय घोटाला माना जा सकता है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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