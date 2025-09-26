rajasthan farmer tanz rahul gandhi pm modi laughter राजस्थान: आलू से सोना तो नहीं हुआ लेकिन…राहुल गांधी पर किसान का तंज; PM मोदी ने लगाए ठहाके, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान के बांसवाड़ा की सरज़मीं गुरुवार को राजनीति और चुटकुलों से गूंज उठी। मौका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा और मंच पर मौजूद थे कुसुम योजना के लाभार्थी किसान।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बांसवाड़ाFri, 26 Sep 2025 10:00 AM
राजस्थान के बांसवाड़ा की सरज़मीं गुरुवार को राजनीति और चुटकुलों से गूंज उठी। मौका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा और मंच पर मौजूद थे कुसुम योजना के लाभार्थी किसान। यहां किसानों ने अपने अनुभव साझा किए, तो सियासी तीर भी चल पड़े। सबसे दिलचस्प पल तब आया, जब एक किसान ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर तंज कस दिया। पीएम मोदी भी इस तंज पर खुद को हंसी से रोक नहीं पाए और जमकर ठहाके लगाए।

किसान ने माइक संभालते ही कहा, “सोलर प्लांट लगने से मेरा सपना पूरा हो गया। पहले हमें अन्नदाता कहा जाता था, लेकिन आपकी मेहरबानी से अब हम ऊर्जा दाता भी बन गए हैं।”

इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी की मशहूर ‘आलू से सोना’ वाली टिप्पणी पर चुटकी लेते हुए कहा, “हमने आपको ज़मीन दी। लोगों ने कहा था आलू से सोना होगा। आलू से सोना तो नहीं हुआ, लेकिन हमारी ज़मीन से आपने हमें सोना ज़रूर दे दिया।”

इतना सुनते ही मंच पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोर-जोर से हंस पड़े। सभागार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा।

पीएम मोदी ने भी किसानों के उत्साह की तारीफ़ करते हुए कहा, “आज आप लोग सिर्फ अन्नदाता ही नहीं रहे, बल्कि ऊर्जा दाता बन गए हैं। कुसुम योजना ने किसानों को खेत से ही ऊर्जा देने वाला बना दिया है। इससे न सिर्फ किसान की आमदनी बढ़ी है बल्कि देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में भी बड़ा योगदान हुआ है।”

मोदी ने मंच से किसानों से अनुभव पूछे और हर जवाब पर उत्साह के साथ प्रतिक्रिया दी। किसानों ने बताया कि सोलर पंप लगने से डीज़ल-पेट्रोल का खर्च बचा, सिंचाई आसान हुई और बिजली का झंझट भी खत्म हो गया।

किसानों से संवाद के बाद पीएम मोदी का तेवर सियासी रंग में ढल गया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी देश में बिजली की हालत दयनीय थी।

उन्होंने याद दिलाया, “2014 से पहले ढाई करोड़ घर ऐसे थे, जहां बिजली का कनेक्शन तक नहीं था। गांवों में लोग कहते थे कि 4-5 घंटे बिजली आ जाए तो त्योहार जैसा माहौल हो जाता था। यहां तक कि चुटकुले बनते थे कि हमारे यहां बिजली आना न्यूज होती थी, जाना नहीं।”

पीएम ने कांग्रेस सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने कभी बिजली और ऊर्जा जैसे अहम मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। जबकि भाजपा सरकार ने न सिर्फ बिजली कनेक्शन घर-घर तक पहुंचाए, बल्कि अब किसान को ऊर्जा उत्पादक बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम योजना) के तहत किसानों को सोलर पंप और सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों पर भारी सब्सिडी दी जाती है। इससे किसान अपनी जमीन पर सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा कर सकते हैं, खेत की सिंचाई कर सकते हैं और अतिरिक्त बिजली को सरकार को बेचकर कमाई भी कर सकते हैं।

बांसवाड़ा का ये संवाद कार्यक्रम महज़ सरकारी योजना की चर्चा भर नहीं रहा, बल्कि यहां किसानों के अनुभवों ने राजनीति को तंज और हंसी का स्वाद भी दे दिया।

एक ओर किसान राहुल गांधी के ‘आलू से सोना’ वाले बयान पर कटाक्ष कर रहे थे, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी उनकी बातों का आनंद लेकर ठहाके लगा रहे थे।

