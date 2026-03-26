सिस्टम में लिकेज से पैदा हुआ फर्जीवाड़ा; राजस्थान में फ़र्ज़ी डॉक्टर कांड पर पूर्व हेल्थ मिनिस्टर ने कसा तंज

राजस्थान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) की कार्रवाई में फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए डॉक्टर बने 18 लोगों की गिरफ्तारी और 90 से अधिक संदिग्धों के चिन्हित होने के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है

राजस्थान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) की कार्रवाई में फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए डॉक्टर बने 18 लोगों की गिरफ्तारी और 90 से अधिक संदिग्धों के चिन्हित होने के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह मामला सिर्फ फर्जीवाड़े का नहीं, बल्कि सरकारी सिस्टम की गंभीर खामियों का नतीजा है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी मौजूदा सरकार पर है।

SOG की कार्रवाई पर उठाए सवाल रघु शर्मा ने कहा कि जिस तरह से बड़ी संख्या में फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए लोग डॉक्टर बन गए, वह स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बेहद चिंताजनक है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में फर्जी डॉक्टर्स सिस्टम में कैसे घुस गए और लंबे समय तक बिना जांच के काम करते रहे। उनका कहना था कि यह प्रशासनिक लापरवाही और निगरानी तंत्र की विफलता को दर्शाता है।

भाजपा सरकार की योजनाओं में खामियां पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की योजनाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में गंभीर खामियां हैं, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि चयन और सत्यापन की प्रक्रिया मजबूत होती, तो फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर कोई भी व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन पाता। रघु शर्मा ने इसे सरकार की “लिकेज वाली व्यवस्था” करार देते हुए कहा कि इसी वजह से लगातार गड़बड़ियां उजागर हो रही हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं पर उठे बड़े सवाल उन्होंने कहा कि यह मामला केवल भर्ती घोटाले तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है, क्योंकि जिन लोगों के पास असली योग्यता नहीं थी, वे इलाज कर रहे थे। रघु शर्मा ने कहा कि यह स्थिति बेहद गंभीर है और इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए।

सरकार को ठहराया जिम्मेदार रघु शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले ही निगरानी और सत्यापन की मजबूत व्यवस्था बनानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके चलते न सिर्फ फर्जी डॉक्टर्स सिस्टम में आए, बल्कि लंबे समय तक सक्रिय भी रहे।

कांग्रेस शासन में थी सख्त निगरानी अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय स्वास्थ्य विभाग में भर्ती और संचालन को लेकर सख्त निगरानी रखी जाती थी। उन्होंने दावा किया कि उस दौरान इस तरह के बड़े फर्जीवाड़े सामने नहीं आए, क्योंकि सिस्टम ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह था।

जांच और कार्रवाई की मांग रघु शर्मा ने मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच करवाई जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जिन अधिकारियों की लापरवाही सामने आए, उन्हें भी जवाबदेह ठहराया जाए।