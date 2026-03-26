सिस्टम में लिकेज से पैदा हुआ फर्जीवाड़ा; राजस्थान में फ़र्ज़ी डॉक्टर कांड पर पूर्व हेल्थ मिनिस्टर ने कसा तंज
राजस्थान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) की कार्रवाई में फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए डॉक्टर बने 18 लोगों की गिरफ्तारी और 90 से अधिक संदिग्धों के चिन्हित होने के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है
राजस्थान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) की कार्रवाई में फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए डॉक्टर बने 18 लोगों की गिरफ्तारी और 90 से अधिक संदिग्धों के चिन्हित होने के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह मामला सिर्फ फर्जीवाड़े का नहीं, बल्कि सरकारी सिस्टम की गंभीर खामियों का नतीजा है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी मौजूदा सरकार पर है।
SOG की कार्रवाई पर उठाए सवाल
रघु शर्मा ने कहा कि जिस तरह से बड़ी संख्या में फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए लोग डॉक्टर बन गए, वह स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बेहद चिंताजनक है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में फर्जी डॉक्टर्स सिस्टम में कैसे घुस गए और लंबे समय तक बिना जांच के काम करते रहे। उनका कहना था कि यह प्रशासनिक लापरवाही और निगरानी तंत्र की विफलता को दर्शाता है।
भाजपा सरकार की योजनाओं में खामियां
पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की योजनाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में गंभीर खामियां हैं, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि चयन और सत्यापन की प्रक्रिया मजबूत होती, तो फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर कोई भी व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन पाता। रघु शर्मा ने इसे सरकार की “लिकेज वाली व्यवस्था” करार देते हुए कहा कि इसी वजह से लगातार गड़बड़ियां उजागर हो रही हैं।
स्वास्थ्य सेवाओं पर उठे बड़े सवाल
उन्होंने कहा कि यह मामला केवल भर्ती घोटाले तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है, क्योंकि जिन लोगों के पास असली योग्यता नहीं थी, वे इलाज कर रहे थे। रघु शर्मा ने कहा कि यह स्थिति बेहद गंभीर है और इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए।
सरकार को ठहराया जिम्मेदार
रघु शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले ही निगरानी और सत्यापन की मजबूत व्यवस्था बनानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके चलते न सिर्फ फर्जी डॉक्टर्स सिस्टम में आए, बल्कि लंबे समय तक सक्रिय भी रहे।
कांग्रेस शासन में थी सख्त निगरानी
अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय स्वास्थ्य विभाग में भर्ती और संचालन को लेकर सख्त निगरानी रखी जाती थी। उन्होंने दावा किया कि उस दौरान इस तरह के बड़े फर्जीवाड़े सामने नहीं आए, क्योंकि सिस्टम ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह था।
जांच और कार्रवाई की मांग
रघु शर्मा ने मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच करवाई जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जिन अधिकारियों की लापरवाही सामने आए, उन्हें भी जवाबदेह ठहराया जाए।
सिस्टम की ख़ामी
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रघु शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय हालात के चलते MRI जांच पर संभावित असर को लेकर भी चिंता जताई, लेकिन उनका मुख्य फोकस SOG की कार्रवाई और स्वास्थ्य व्यवस्था में उजागर हुई खामियों पर ही रहा। उन्होंने कहा कि सरकार को प्राथमिकता के आधार पर सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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