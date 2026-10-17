राजस्थान में एक्सप्रेसवे से नाले में गिरी मिनी बस,8 की मौत; 25 से ज्यादा यात्री थे सवार

जानकारी के अनुसार, मिनी बस दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर जा रही थी। इसी दौरान बस नाले में गिर गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। बस में 25 से ज्यादा यात्री सवार बताए जा रहे हैं।

कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. नीलेश जैन के मुताबिक, हादसे में सभी मृतकों और घायलों की पहचान कर ली गई है। सात लोगों की मौत मौके पर ही हो गई थी, जबकि एक घायल ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बस ड्राइवर की भी हादसे में मौत हो गई।

कोटा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं। भोपाल से खाटूश्यामजी जा रही 25 से ज्यादा यात्रियों से भरी मिनी बस अचानक पुलिया से करीब 15 फीट नीचे नाले में जा गिरी। हादसे में मध्य प्रदेश के बैतूल के रहने वाले 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 यात्री घायल हो गए। हादसा सुबह करीब 6 बजे सिमलिया थाना क्षेत्र में कराड़िया टोल से कुछ किलोमीटर दूर हुआ। शुरुआती आशंका है कि ड्राइवर को झपकी आने के कारण बस अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे। लेकिन सुबह का अंधेरा रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा बना। बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालात ऐसे थे कि कई शव सीटों के बीच फंस गए थे। ग्रामीणों के मुताबिक, शवों को बाहर निकालने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

पुलिया से नीचे गिरी बस, सीटों के बीच फंसे यात्री पुलिस के मुताबिक, मिनी बस भोपाल से खाटूश्यामजी जा रही थी। इसी दौरान सिमलिया थाना क्षेत्र में बस पुलिया से नीचे नाले में गिर गई। हादसा इतना गंभीर था कि कई यात्रियों को सिर में चोटें आईं, जबकि कुछ के हाथ-पैर में फ्रैक्चर हो गए।

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय ग्रामीणों ने भी राहत और बचाव कार्य में मदद की। बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। फिलहाल ड्राइवर को झपकी आने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी।

सात की मौके पर मौत, एक ने अस्पताल में तोड़ा दम कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. नीलेश जैन के मुताबिक, हादसे में सभी मृतकों और घायलों की पहचान कर ली गई है। सात लोगों की मौत मौके पर ही हो गई थी, जबकि एक घायल ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बस ड्राइवर की भी हादसे में मौत हो गई।

मृतकों में अरुणा, वैष्णवी, त्रिशा, कृष्णा, अनिता, ओम सूर्यवंशी और राजू के नाम बताए गए हैं। इसके अलावा बस ड्राइवर की भी जान चली गई। इस तरह हादसे में मरने वालों की कुल संख्या आठ हो गई है।

बस में कई परिवार थे सवार, रिश्तों की जानकारी जुटा रहा प्रशासन जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने बताया कि हादसे में अब तक आठ लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बस में अलग-अलग परिवारों के लोग सवार थे। प्रशासन उनके आपसी रिश्तों और परिवारों से जुड़ी जानकारी जुटा रहा है।

हादसे की खबर मिलने के बाद घायलों के परिजनों में भी चिंता का माहौल है। प्रशासन और अस्पताल की टीमें घायलों की पहचान और इलाज से जुड़ी प्रक्रिया पूरी कर रही हैं।

बेसुध हालत में अस्पताल पहुंचे घायल, CPR देकर बचाने की कोशिश हादसे में घायल यात्रियों को कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। अस्पताल पहुंचने के दौरान कई घायल बेसुध हालत में थे। डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने के लिए सीपीआर (CPR) दिया। कुछ घायलों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर भी रखा गया है।

डॉक्टरों के अनुसार, ज्यादातर घायलों के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। कई यात्रियों के हाथ और पैर में फ्रैक्चर भी हैं। आशंका है कि बस के नीचे गिरने और यात्रियों के सीटों के बीच फंसने के कारण उन्हें ज्यादा चोटें आईं।

घायलों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हादसे में घायल यात्रियों में वंदिता, अजय गावंडे, वेदांत झरबड़े, मोहनिस झरबड़े, आकांक्षी झरबड़े, हेमलता गायकवाड़ और सारांश के नाम सामने आए हैं। ये सभी अलग-अलग परिवारों से बताए गए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है।