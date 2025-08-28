rajasthan every human life vanvas vasundhara raje statement news राजस्थान: हर इंसान के जीवन में वनवास आता है,पूर्व CM वसुंधरा राजे का ये बयान क्यों है सुर्खियों में ?, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान: हर इंसान के जीवन में वनवास आता है,पूर्व CM वसुंधरा राजे का ये बयान क्यों है सुर्खियों में ?

धौलपुर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने रामकथा के दौरान कहा- वनवास भगवान राम के जीवन का ही एक हिस्सा नहीं है,

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरThu, 28 Aug 2025 10:25 PM
धौलपुर में रामकथा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने धार्मिक अंदाज में लोगों को जीवन का संदेश देते हुए कहा कि वनवास भगवान राम के जीवन का ही एक हिस्सा नहीं है, हर इंसान का वह एक हिस्सा है। मैं वनवास की बात कर रही हूं। हर इंसान के जीवन में कहीं न कहीं वनवास आ ही जाता है, पर आता है तो जाता भी है। यह हम सबको अपने मन में सोच लेना चाहिए।

वसुंधरा ने कहा- भगवान राम ने हमें यह बताया कि अपने जीवन के अंदर धैर्य क्या चीज होती है, उसको समझने की जरूरत है। दुनिया में कोई चीज स्थायी नहीं है, अगर वह आई है तो जाएगी भी। वनवास भी कोई स्थायी नहीं है, आएगा तो जाएगा भी, इसलिए गठान बंद कर बैठने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी ऊपर है तो कभी नीचे।

पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने कहा- राम राज्य को अपने दिल में बैठाने की जरूरत है। राम राज्य एक ऐसा शासन है, जिसमें 36 कौम साथ रहें, प्यार से एक साथ जिएं। चाहे कोई छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे परिवार का हो, उसे परिवार को किस तरह सींचना है? किस तरह आगे ले जाना है, किस तरह उस परिवार को दुनिया के अंदर नामी परिवार बनाना है, यह है राम राज्य।

वसुंधरा राजे ने कहा- हमें वेद विज्ञान में लाने की कोशिश करनी है। जब वह चीज हमारे जीवन में लाते हैं तो फिर किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। हर आदमी डरता है। आदमी इसलिए डरता है क्योंकि मन में जानता है कि कुछ और करना चाहिए। जब जानता है कि यह गलत है फिर भी अपने हिसाब से करता है, तब उसे डर लगता है। उसे मालूम है कि वह जो करने जा रहा है वह गलत है, और उसके साथ आगे चलकर क्या होगा, उसका डर उसे खा जाता है।

वसुंधरा राजे ने रामकथा के दौरान धार्मिक अंदाज में जटिल बातें कही, जो अक्सर ऐसे कार्यक्रमों में कथावाचक भी कहते हैं। वसुंधरा राजे के धार्मिक बयानों की सियासी हलकों में चर्चाएं हो रही हैं। सियासी जानकार इन धार्मिक बातों के भी सियासी मायने निकाल रहे हैं।

सियासी चर्चाओं की वजह इन बयानों का मौजूदा राजनीतिक हालात से मेल खाने का संयोग भी है। हालांकि वसुंधरा राजे ने रामकथा के दौरान यह भी साफ किया कि यह भगवान राम के वनवास के बारे में है, इसके बावजूद यह बयान सियासी हलकों में चर्चा का मुद्दा बन गया है।

Vasundhara Raje

