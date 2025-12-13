राजस्थान में इथेनॉल प्लांट को लेकर बढ़ा तनाव, सरकार ने किसानों को उच्चस्तरीय जांच का दिया आश्वासन

संक्षेप: टिब्बी तहसील के राठीखेड़ा गांव में निर्माणाधीन इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर चल रहा किसान आंदोलन फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। जिला प्रशासन और फैक्ट्री बचाओ–क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति के बीच शुक्रवार शाम कलक्ट्रेट सभागार में करीब दो घंटे तक चली बंद कमरे की वार्ता किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी।

टिब्बी तहसील के राठीखेड़ा गांव में निर्माणाधीन इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर चल रहा किसान आंदोलन फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। जिला प्रशासन और फैक्ट्री बचाओ–क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति के बीच शुक्रवार शाम कलक्ट्रेट सभागार में करीब दो घंटे तक चली बंद कमरे की वार्ता किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। प्रशासन ने जहां उच्चस्तरीय जांच का भरोसा दिया, वहीं संघर्ष समिति ने फैक्ट्री को पूरी तरह बंद करने की मांग दोहराते हुए आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शुक्रवार शाम करीब छह बजे शुरू हुई वार्ता में सीएम के प्रतिनिधि मंडल, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि वार्ता शुरू होते ही मीडिया को सभागार से बाहर कर दिया गया, जिससे बैठक में किन मुद्दों पर सहमति बनी या नहीं बनी, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ सकी। इस गोपनीयता को लेकर भी सवाल उठे।

माकपा नेता और संघर्ष समिति के प्रमुख चेहरा जगजीत सिंह जग्गी ने वार्ता के बाद मीडिया को बताया कि समिति की एकसूत्रीय मांग फैक्ट्री को बंद करने की है। इस पर जिला प्रशासन ने अस्थायी रूप से फैक्ट्री बंद रखने का मौखिक आश्वासन दिया, लेकिन जब इसे लिखित रूप में देने की बात आई तो अधिकारी पीछे हट गए। जग्गी ने आरोप लगाया कि प्रशासन संघर्ष समिति की मांगों को सही ढंग से सरकार तक पहुंचाने में नाकाम रहा है।

उन्होंने कहा कि 10 दिसंबर को टिब्बी में हुई महापंचायत के लिए जिला प्रशासन ने कलक्टर स्तर पर वार्ता नहीं बुलाई, जिससे युवाओं में आक्रोश बढ़ा। जग्गी ने आगजनी की घटनाओं को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि आंदोलन को बदनाम करने के लिए कंपनी की ओर से साजिश के तहत वाहनों में आग लगवाई गई। एडीजी के बयान की निंदा करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

वार्ता में सादुलशहर विधायक गुरवीर बराड़, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू, पूर्व विधायक गुरदीप सिंह शाहपीनी, पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची, प्रशासनिक स्तर पर संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा, एडीजी वीके सिंह, आईजी हेमंत शर्मा, कलक्टर डॉ. खुशाल यादव और एसपी हरिशंकर सहित संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक करीब दो घंटे चली, लेकिन किसी ठोस सहमति के बिना समाप्त हो गई।

देर रात जिला जनसंपर्क अधिकारी की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया कि संघर्ष समिति द्वारा ज्ञापन में उठाई गई आशंकाओं और चिंताओं पर उच्चस्तरीय विस्तृत जांच कराई जाएगी। हालांकि इस बयान से आंदोलनकारियों में संतोष नहीं दिखा।

इधर, किसानों और जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सीधे हस्तक्षेप की मांग तेज कर दी है। किसान नेता सुशील गोदारा ने 12 जनवरी को मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर आग्रह किया कि सरकार किसानों के प्रतिनिधि मंडल से मिलकर पूरे मामले का सकारात्मक समाधान निकाले।

किसानों का कहना है कि कांग्रेस शासन के दौरान वर्ष 2022-23 में विभिन्न विभागों की मंजूरी और एमओयू के आधार पर यह परियोजना शुरू हुई, लेकिन इसके संचालन से जल, भूमि और वायु प्रदूषण की गंभीर आशंकाएं हैं। उनका आरोप है कि फैक्ट्री से प्रतिदिन लाखों लीटर मीठे पानी का दोहन होगा, जबकि केमिकलयुक्त अपशिष्ट के कारण भूजल के खारा और दूषित होने का खतरा है। साथ ही, चिमनियों से निकलने वाला धुआं और राख आसपास की आबादी और पर्यावरण को प्रभावित कर सकती है।

किसानों ने तर्क दिया कि टिब्बी–हनुमानगढ़ क्षेत्र प्राचीन सरस्वती (घग्घर) नदी के किनारे स्थित अत्यंत उपजाऊ इलाका है, जहां गेहूं, धान, सब्जियां और बागवानी फसलों का उच्च उत्पादन होता है। ऐसे में इस क्षेत्र का उपयोग औद्योगिक परियोजनाओं की बजाय खेती के हित में होना चाहिए।

हालांकि किसानों ने यह भी माना कि इथेनॉल प्लांट कृषि अवशेषों की खरीद से किसानों की आय बढ़ा सकता है और रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है, लेकिन उनका सुझाव है कि ऐसे प्रोजेक्ट सूरतगढ़, धरमल या बीकानेर जैसे कम आबादी वाले निर्जन क्षेत्रों में लगाए जाएं।