राजस्थान: एथेनॉल फैक्ट्री हटने तक आंदोलन जारी रहेगा,किसानों का ऐलान; 7 जनवरी को संगरिया में महापंचायत

संक्षेप: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों का आंदोलन अब और तेज होने जा रहा है। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित धान मंडी में आयोजित किसान महापंचायत में साफ शब्दों में ऐलान किया गया कि फैक्ट्री हटने तक आंदोलन जारी रहेगा।

राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों का आंदोलन अब और तेज होने जा रहा है। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित धान मंडी में आयोजित किसान महापंचायत में साफ शब्दों में ऐलान किया गया कि फैक्ट्री हटने तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने भाजपा सरकार पर जमीन, हवा और पानी छीनने का आरोप लगाया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आंदोलन को और धार देते हुए कहा ट्रैक्टर के बंपर मजबूत रखो, समय आने पर यही काम आएंगे।

राजस्थान के साथ-साथ पंजाब और हरियाणा से भी बड़ी संख्या में किसान महापंचायत में पहुंचे। प्रशासन के साथ करीब दो घंटे की बातचीत के बाद फिलहाल महापंचायत समाप्त कर दी गई, लेकिन किसानों ने 7 जनवरी को संगरिया में अगली महापंचायत का ऐलान कर दिया है।

किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि टिब्बी क्षेत्र में ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री को विकास और रोजगार के नाम पर सही ठहराया जा रहा है, लेकिन इसके दुष्परिणाम बेहद गंभीर होंगे।

उन्होंने कहा जहां फैक्ट्री लगेगी, वहां की जमीन, हवा और पानी सब दूषित होंगे। यह फैक्ट्री एक नहीं, बल्कि 14 फैक्ट्री के बराबर प्रदूषण फैलाने वाली है। अगर प्रशासन को भरोसा है तो फैक्ट्री चालू होने के बाद दूषित पानी दिखाते रहना।”

टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा टिब्बी की संघर्ष समिति के हर फैसले के साथ खड़ा है।

टिकैत ने प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा यहां के कलेक्टर ने ट्रैक्टर को हथियार बताया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं तो कहता हूं कि आंदोलन में ट्रैक्टर जरूर लेकर जाओ। प्रशासन चाहे रोके, लेकिन किसान ट्रैक्टर लेकर ही जाएंगे।”

उन्होंने धारा 144 लगाए जाने पर भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसान भी दोगुनी ताकत से जवाब देंगे।

महापंचायत के बाद प्रशासन और किसान प्रतिनिधियों के बीच जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, उनमें

• एथेनॉल फैक्ट्री हटाने की मांग बरकरार

• 10 व 11 दिसंबर को दर्ज मुकदमों को रद्द करने की मांग

• जिला कलेक्टर खुशाल यादव ने मांगों को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को पत्र लिखा

• मुकदमों की जांच CID-CB को सौंपी गई

• उच्च स्तर पर फैसला होने तक गिरफ्तारी नहीं होगी

• प्रदूषण जांच समिति 15 दिन में रिपोर्ट देगी

• फैक्ट्री का सामान वापस ले जाने तक आंदोलन जारी रहेगा

• 7 जनवरी को संगरिया में महापंचायत आयोजित होगी

इसी बीच सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने टिब्बी स्थित एथेनॉल फैक्ट्री से संभावित भूजल और प्रदूषण की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है।

समिति में—

• बीकानेर संभागीय आयुक्त (अध्यक्ष)

• विशिष्ट शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग (सदस्य सचिव)

• हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर

• प्रदूषण नियंत्रण मंडल के वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता

• भूजल विभाग के मुख्य अभियंता

शामिल हैं। समिति अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी।

किसान महापंचायत को देखते हुए प्रशासन ने हनुमानगढ़ में कई स्तर की बैरिकेडिंग की।

धान मंडी का मुख्य गेट छोड़कर सभी गेट बंद किए गए। कलेक्ट्रेट से करीब आधा किलोमीटर पहले ही रास्ता बंद कर दिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया।