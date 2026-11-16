राजस्थान में चौथे चरण के मतदान के बीच वोटरों का विरोध, बरौली में जीरो तो जैसलमेर में बायकॉट

जयपुर में सुबह 10 बजे तक 19.71 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। वहीं बीकानेर के नोखा और पांचू में मतदाताओं का उत्साह दूसरे इलाकों से ज्यादा नजर आया।

चौथे चरण के मतदान के साथ ही प्रदेश की सभी 14,403 ग्राम पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

राजस्थान में गांव की सरकार चुनने के लिए आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा इम्तिहान हो रहा है। पंचायती राज आम चुनाव 2026 के चौथे और आखिरी चरण में सोमवार को प्रदेश के 25 जिलों की 116 पंचायत समितियों की 3,747 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच पदों के लिए मतदान जारी है। कहीं सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हैं तो कहीं चुनाव का विरोध ऐसा कि बूथ पर एक भी वोट नहीं पड़ा। धौलपुर में फायरिंग के बाद उपजे तनाव के चलते मतदान केंद्र पर सन्नाटा पसरा है, वहीं जैसलमेर में ग्रामीणों ने चुनाव का पूरी तरह बहिष्कार कर दिया।

जयपुर में सुबह 10 बजे तक 19.71 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। वहीं बीकानेर के नोखा और पांचू में मतदाताओं का उत्साह दूसरे इलाकों से ज्यादा नजर आया। सीकर में महिलाओं की 100 मीटर लंबी कतार लगी तो भरतपुर में मतदान के लिए लाइन में खड़ी एक महिला अचानक बेहोश हो गई। इस तरह आखिरी चरण के मतदान में उत्साह, विरोध और अव्यवस्था की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं।

1.05 करोड़ से ज्यादा मतदाता करेंगे गांव की सरकार का फैसला चौथे चरण के मतदान के साथ ही प्रदेश की सभी 14,403 ग्राम पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आज 3,747 सरपंच और 33,885 वार्ड पंचों के पदों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस चरण में 1.05 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर गांव के नए प्रतिनिधि चुनेंगे।

खास बात यह है कि पंचायत चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराए जा रहे हैं। मतदान खत्म होने के बाद ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ही मतगणना शुरू होगी। ऐसे में देर रात तक गांवों को अपने नए सरपंच मिल जाएंगे।

नोखा में सबसे ज्यादा मतदान, बीकानेर में दिखा जबरदस्त उत्साह बीकानेर जिले में सुबह से ही ग्रामीण मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। मतदान के शुरुआती घंटों में नोखा पंचायत समिति सबसे आगे रही। यहां 31.27 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। वहीं पांचू पंचायत समिति में 29.03 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने वोट डाले। दोनों जगहों पर मतदान को लेकर अच्छी भागीदारी देखने को मिली।

सीकर में महिलाओं की लंबी कतार, 101 साल के बुजुर्ग ने भी डाला वोट सीकर जिले की फतेहपुर पंचायत समिति की भींचरी ग्राम पंचायत में मतदान को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह नजर आया। यहां बूथ के बाहर करीब 100 मीटर लंबी कतार लग गई। महिलाएं अपनी बारी का इंतजार करती नजर आईं।

दूसरी ओर सवाई माधोपुर की रामडी ग्राम पंचायत में लोकतंत्र के प्रति आस्था की मिसाल देखने को मिली। यहां 101 वर्षीय बुजुर्ग सूरजमल मीणा ने मतदान कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हालांकि भरतपुर जिले की रूपवास पंचायत समिति के खानवां बूथ पर मतदान के दौरान एक महिला अचानक बेहोश होकर गिर गई। वह वोट डालने के लिए कतार में खड़ी थी।

बच्चों के हाथ में चुनाव चिह्न, प्रत्याशी के लिए मांग रहे वोट सवाई माधोपुर की कुंडेरा ग्राम पंचायत में चुनाव प्रचार का एक अलग ही नजारा देखने को मिला। यहां मतदान केंद्र के बाहर छोटे-छोटे बच्चे अपने पसंदीदा सरपंच प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगते नजर आए। बच्चों के हाथों में कागज पर बना प्रत्याशी का चुनाव चिह्न भी था। वे मतदाताओं से अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देने की अपील कर रहे थे।

धौलपुर में फायरिंग के बाद बूथ पर सन्नाटा, जैसलमेर में किसी ने नहीं भरा पर्चा आखिरी चरण के चुनाव में सबसे चौंकाने वाली तस्वीर धौलपुर और जैसलमेर से सामने आई। धौलपुर के बरौली गांव में रविवार रात दो पक्षों के बीच फायरिंग हुई थी। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव और विरोध का माहौल है। इसका असर मतदान पर भी दिखाई दिया। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर एक भी मतदाता वोट डालने नहीं पहुंचा।

वहीं जैसलमेर की रामगढ़ पंचायत समिति की भोजराजपुरम ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। यहां विरोध इतना व्यापक रहा कि पंच और सरपंच पद के लिए किसी भी व्यक्ति ने नामांकन तक दाखिल नहीं किया।

बारां-बूंदी में भी जारी है मतदान हाड़ौती अंचल में भी गांव की सरकार चुनने के लिए वोट डाले जा रहे हैं। बारां जिले की 133 और बूंदी जिले की 195 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान जारी है। यहां भी मतदाता बैलेट पेपर पर मुहर लगाकर अपने गांव का प्रतिनिधि चुन रहे हैं।