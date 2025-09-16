पूर्व IAS डॉ. राजेश्वर सिंह होंगे राजस्थान निर्वाचन आयुक्त,पंचायत व शहरी निकाय चुनाव करवाने की जिम्मेदारी

राजस्थान के राजसमंद जिले में बड़ा मामला सामने आया है। राजकीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक कैलाश चंद सामोता को गंभीर आरोपों के चलते विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

प्रदेश में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव अब पूर्व आईएएस अधिकारी डॉ. राजेश्वर सिंह की देखरेख में होंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने मंगलवार को आदेश जारी कर उन्हें राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया। राज्य निर्वाचन आयोग पर इस समय पंचायत और निकाय चुनाव करवाने का बड़ा दायित्व है। मधुकर गुप्ता ने हाईकोर्ट में जल्द चुनाव कराने की पैरवी की थी और वोटर लिस्ट अपडेट करने का कार्यक्रम भी जारी कर दिया था। हालांकि बाद में कोर्ट ने तत्काल चुनाव कराने की बाध्यता से राहत दे दी। अब डॉ. राजेश्वर सिंह के सामने चुनावी प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की चुनौती होगी।

डॉ. राजेश्वर सिंह जुलाई 2024 में रेवेन्यू बोर्ड अजमेर के अध्यक्ष पद से रिटायर हुए थे। वे 1989 बैच के आईएएस हैं। 12 जुलाई 1964 को वाराणसी में जन्मे राजेश्वर सिंह ने हिस्ट्री में एमए किया है। चार दशक के लंबे प्रशासनिक अनुभव के चलते वे राज्य के वरिष्ठतम अधिकारियों में गिने जाते रहे हैं।

राजेश्वर सिंह का करियर कई अहम पदों पर सेवाओं से भरा रहा है। उन्होंने जयपुर में कलेक्टर और संभागीय आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पद संभाले। 1998-99 में जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) के सचिव रहे। 23 जून 2005 से 23 मार्च 2007 तक जयपुर कलेक्टर पद पर रहे। इसके अलावा वे भरतपुर और उदयपुर में भी संभागीय आयुक्त रह चुके हैं। परिवहन आयुक्त और प्रमुख सचिव के पद पर भी उन्होंने काम किया।

पंचायतीराज और ग्रामीण विकास से उनका विशेष जुड़ाव रहा है। सचिन पायलट के डिप्टी सीएम रहते हुए वे उनके विभाग ग्रामीण विकास और पंचायतीराज में अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) रहे। 3 दिसंबर 2019 से 20 अगस्त 2020 तक उन्होंने यह जिम्मेदारी निभाई। इसके बाद उन्हें जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का ACS बनाया गया। इंदिरा गांधी पंचायतीराज संस्थान में डायरेक्टर जनरल भी रहे। इसके अलावा राजस्थान रोडवेज के चेयरमैन पद पर भी काम किया।

जुलाई 2021 से जुलाई 2024 तक तीन वर्षों तक रेवेन्यू बोर्ड अजमेर के अध्यक्ष रहे और वहीं से रिटायर हुए। इस दौरान राजस्व संबंधी विवादों और प्रशासनिक सुधारों पर काम किया।