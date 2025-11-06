राजस्थान में शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, 312 स्कूल होंगे मर्ज, शिक्षकों के तबादले की भी तैयारी

संक्षेप: राजस्थान के शिक्षा विभाग ने स्कूलों के पुनर्गठन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य में कम विद्यार्थियों वाले 312 स्कूलों का अगले वर्ष विलय (मर्ज) किया जाएगा।

मंत्री दिलावर ने बताया कि इससे पहले वर्ष 2024 में 449 स्कूलों का विलय किया गया था, और अब शिक्षा विभाग ने अगले चरण के तहत 312 स्कूलों को नजदीकी सरकारी स्कूलों में मिलाने की तैयारी कर ली है। इनमें 155 उच्च माध्यमिक विद्यालय और 157 प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि इन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है — उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 25 से कम और प्राथमिक विद्यालयों में 5 या उससे भी कम नामांकन पाए गए हैं। दो साल से लगातार नामांकन बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।

दिलावर ने कहा, “यह कदम उन इलाकों में उठाया जा रहा है जहां पास-पास कई सरकारी स्कूल संचालित हो रहे हैं। ऐसे में विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से बड़े या सुविधाजनक स्कूलों को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए इन 312 स्कूलों को पास के स्कूलों में मर्ज किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को अधिक दूरी तय न करनी पड़े।”

उन्होंने बताया कि इसके लिए संबंधित जिलों में सर्वे की प्रक्रिया जारी है और यह कार्य अगले शैक्षणिक सत्र से पहले पूरा कर लिया जाएगा।

शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर यह भी घोषणा की कि राज्य में अब स्टाफिंग पैटर्न की नई नीति लागू की जाएगी। इस नीति के तहत 18,157 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और विद्यार्थियों के अनुपात का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा।

मदन दिलावर ने कहा, “हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी स्कूल में शिक्षकों की कमी न रहे और जहां ज़रूरत से ज़्यादा शिक्षक हैं, उन्हें उन स्कूलों में ट्रांसफर किया जाए जहां स्टाफ की कमी है।”

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए शिक्षकों की वास्तविक आवश्यकता का जिला-वार सर्वे किया जाएगा।

दिलावर ने आगे कहा कि स्टाफिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद हर स्कूल में एक कंप्यूटर प्रशिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। इससे न केवल कंप्यूटर साइंस का पाठ्यक्रम सुचारू रूप से चलेगा बल्कि स्कूलों के डिजिटल कार्य — जैसे ऑनलाइन उपस्थिति, डेटा अपडेट और अन्य ई-प्रक्रियाएं — भी बेहतर ढंग से संचालित हो सकेंगी।

राजस्थान सरकार का यह कदम शिक्षा व्यवस्था में संरचनात्मक सुधार के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और विद्यार्थियों को अधिक सुविधाजनक शैक्षणिक माहौल मिल सकेगा।