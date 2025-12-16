राजस्थान शिक्षा विभाग में कमीशनखोरी पर गाज; विधायक निधि में 10% मांगने वाले दो अफसर सस्पेंड

संक्षेप: राजस्थान में विधायक निधि कोष के उपयोग में कथित गड़बड़ी और कमीशन मांगने के गंभीर आरोपों के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है।

राजस्थान में विधायक निधि कोष के उपयोग में कथित गड़बड़ी और कमीशन मांगने के गंभीर आरोपों के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने करौली जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) और नागौर जिले के मूंडवा क्षेत्र के अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (एसीबीईओ) को निलंबित कर दिया है। दोनों अधिकारियों पर वर्क ऑर्डर जारी करने के बदले 10 प्रतिशत कमीशन मांगने के आरोप हैं। मामले को लेकर विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है।

स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद की गई है, जिसमें विधायक लेटर पर स्वीकृत कार्यों के बदले खुलेआम कमीशन मांगने के आरोप उजागर हुए थे। स्टिंग सामने आने के बाद राज्य सरकार ने मामले को गंभीर मानते हुए शिक्षा विभाग को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

करौली जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा मुख्यालय) पुष्पेंद्र कुमार शर्मा को निलंबित करने के आदेश संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। वहीं नागौर जिले के मूंडवा क्षेत्र में पदस्थ एसीबीईओ कैलाश राम को माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सोमवार देर शाम निलंबित करने के आदेश जारी किए।

सूत्रों के अनुसार, पुष्पेंद्र कुमार शर्मा पर विधायक निधि से होने वाले कार्यों के वर्क ऑर्डर जारी करने के नाम पर 10 प्रतिशत कमीशन मांगने का आरोप है। वहीं मूंडवा के एसीबीईओ कैलाश राम पर भी इसी तरह के आरोप लगे हैं। स्टिंग में यह भी सामने आया कि एक मामले में अधिकारी ने नगद या अन्य सुविधाओं के रूप में ‘दरी’ मंगवाने जैसी मांग भी की थी, जिसे लेकर विभाग में खलबली मच गई।

करौली के जिला शिक्षा अधिकारी पुष्पेंद्र कुमार शर्मा को पहले एपीओ (Awaiting Posting Orders) किया गया था। इसके बाद पूरे प्रकरण की समीक्षा के बाद उन्हें औपचारिक रूप से निलंबित करने के आदेश जारी किए गए। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय बीकानेर स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय रखा गया है।

वहीं नागौर जिले के मूंडवा क्षेत्र के एसीबीईओ कैलाश राम का निलंबन कालीन मुख्यालय बाड़मेर तय किया गया है। विभागीय नियमों के अनुसार, निलंबन अवधि में दोनों अधिकारियों को मुख्यालय छोड़ने के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति लेनी होगी।

शिक्षा विभाग ने दोनों मामलों में विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। जांच में यह देखा जाएगा कि विधायक निधि कोष के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में किस स्तर पर अनियमितता हुई और कमीशन मांगने के आरोप कितने तथ्यात्मक हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई तय की जाएगी।

इस कार्रवाई के बाद राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। विधायक निधि से जुड़े मामलों में पारदर्शिता को लेकर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग की यह कार्रवाई सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तौर पर देखी जा रही है।

सूत्रों का कहना है कि सरकार अन्य विभागों में भी विधायक निधि से जुड़े मामलों की समीक्षा करा सकती है। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।