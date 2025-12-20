Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan earthquake bis new map jaipur high risk cities
राजस्थान में भूकंप की आहट? BIS ने जारी किया नया मैप,जयपुर समेत 3 शहर हाई रिस्क भूकंप जोन में

राजस्थान में भूकंप की आहट? BIS ने जारी किया नया मैप,जयपुर समेत 3 शहर हाई रिस्क भूकंप जोन में

संक्षेप:

राजस्थान के कई प्रमुख शहरों के लिए भूकंप को लेकर खतरे का अलर्ट सामने आया है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) की ओर से जारी किए गए भूकंप जोखिम के नए नक्शे में राज्य के 9 शहरों को संवेदनशील श्रेणी में शामिल किया गया है।

Dec 20, 2025 03:58 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on

राजस्थान के कई प्रमुख शहरों के लिए भूकंप को लेकर खतरे का अलर्ट सामने आया है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) की ओर से जारी किए गए भूकंप जोखिम के नए नक्शे में राज्य के 9 शहरों को संवेदनशील श्रेणी में शामिल किया गया है। खास बात यह है कि इस बार कई ऐसे शहरों को उच्च या मध्यम जोखिम वाले जोन में अपग्रेड किया गया है, जिन्हें पहले कम खतरे वाला माना जाता था। इस नई रिपोर्ट के बाद जयपुर सहित कई शहरों में भूकंप को लेकर चिंता बढ़ गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

BIS के अनुसार भविष्य में यदि भूकंप आता है, तो राजस्थान के कई शहरों में इसका प्रभाव पड़ सकता है। यही वजह है कि इस नक्शे को केवल एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि अलर्ट के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि संभावित खतरों को देखते हुए प्रशासन, बिल्डर्स और आम लोगों को अभी से एहतियात बरतने की जरूरत है। खासकर नई इमारतों के निर्माण में भूकंप रोधी तकनीक को अनिवार्य रूप से अपनाने पर जोर दिया गया है।

ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा जारी नए भूकंप नक्शे में देश को कुल छह जोन में बांटा गया है। इस नक्शे में राजस्थान के जयपुर, अलवर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, पाली, उदयपुर, बीकानेर और भीलवाड़ा को संवेदनशील क्षेत्र की सूची में रखा गया है। BIS का कहना है कि यह वर्गीकरण वैज्ञानिक अध्ययनों और जोखिम आकलन के आधार पर किया गया है।

नक्शे के अनुसार—

• जोन-1: पूरी तरह सुरक्षित क्षेत्र

• जोन-2: कम खतरा (बीकानेर, भीलवाड़ा)

• जोन-3: मध्यम खतरा (जोधपुर, पाली, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर)

• जोन-4: हाई रिस्क (जयपुर, अलवर, भिवाड़ी)

• जोन-5: बेहद खतरनाक

• जोन-6: सबसे खतरनाक

इस बार पहली बार जोन-6 को नक्शे में शामिल किया गया है, जिसमें हिमालयन बेल्ट को रखा गया है। यह क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से सबसे अधिक संवेदनशील माना जाता है।

नए नक्शे के अनुसार जयपुर, अलवर और भिवाड़ी को जोन-4 यानी हाई रिस्क श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब है कि यहां 5 से 6 रिक्टर स्केल तक के भूकंप के झटके आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उल्लेखनीय है कि साल 2016 के BIS नक्शे में जयपुर जोन-2 यानी कम खतरे वाले क्षेत्र में शामिल था, लेकिन अब इसे हाई रिस्क जोन में अपग्रेड कर दिया गया है।

ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का यह भूकंप नक्शा अब तक का सबसे वैज्ञानिक और सटीक माना जा रहा है। इसे तैयार करने में GPS डेटा, सैटेलाइट स्टडी, फॉल्ट लाइनों का विश्लेषण, पुराने भूकंपों का इतिहास और लाखों कंप्यूटर सिमुलेशन शामिल किए गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक यह नक्शा भविष्य की तैयारियों के लिए बेहद अहम है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस रिपोर्ट के बाद राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में बिल्डिंग कोड का सख्ती से पालन जरूरी है। खासतौर पर जयपुर जैसे घनी आबादी वाले शहरों में भूकंप रोधी निर्माण तकनीक को अपनाना समय की जरूरत बन गया है। प्रशासन और आम जनता अगर अभी से सतर्कता बरते, तो भविष्य में संभावित नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Earthquake Tremors

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।