राजस्थान में भूकंप की आहट? BIS ने जारी किया नया मैप,जयपुर समेत 3 शहर हाई रिस्क भूकंप जोन में

राजस्थान के कई प्रमुख शहरों के लिए भूकंप को लेकर खतरे का अलर्ट सामने आया है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) की ओर से जारी किए गए भूकंप जोखिम के नए नक्शे में राज्य के 9 शहरों को संवेदनशील श्रेणी में शामिल किया गया है। खास बात यह है कि इस बार कई ऐसे शहरों को उच्च या मध्यम जोखिम वाले जोन में अपग्रेड किया गया है, जिन्हें पहले कम खतरे वाला माना जाता था। इस नई रिपोर्ट के बाद जयपुर सहित कई शहरों में भूकंप को लेकर चिंता बढ़ गई है।

BIS के अनुसार भविष्य में यदि भूकंप आता है, तो राजस्थान के कई शहरों में इसका प्रभाव पड़ सकता है। यही वजह है कि इस नक्शे को केवल एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि अलर्ट के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि संभावित खतरों को देखते हुए प्रशासन, बिल्डर्स और आम लोगों को अभी से एहतियात बरतने की जरूरत है। खासकर नई इमारतों के निर्माण में भूकंप रोधी तकनीक को अनिवार्य रूप से अपनाने पर जोर दिया गया है।

ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा जारी नए भूकंप नक्शे में देश को कुल छह जोन में बांटा गया है। इस नक्शे में राजस्थान के जयपुर, अलवर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, पाली, उदयपुर, बीकानेर और भीलवाड़ा को संवेदनशील क्षेत्र की सूची में रखा गया है। BIS का कहना है कि यह वर्गीकरण वैज्ञानिक अध्ययनों और जोखिम आकलन के आधार पर किया गया है।

नक्शे के अनुसार—

• जोन-1: पूरी तरह सुरक्षित क्षेत्र

• जोन-2: कम खतरा (बीकानेर, भीलवाड़ा)

• जोन-3: मध्यम खतरा (जोधपुर, पाली, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर)

• जोन-4: हाई रिस्क (जयपुर, अलवर, भिवाड़ी)

• जोन-5: बेहद खतरनाक

• जोन-6: सबसे खतरनाक

इस बार पहली बार जोन-6 को नक्शे में शामिल किया गया है, जिसमें हिमालयन बेल्ट को रखा गया है। यह क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से सबसे अधिक संवेदनशील माना जाता है।

नए नक्शे के अनुसार जयपुर, अलवर और भिवाड़ी को जोन-4 यानी हाई रिस्क श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब है कि यहां 5 से 6 रिक्टर स्केल तक के भूकंप के झटके आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उल्लेखनीय है कि साल 2016 के BIS नक्शे में जयपुर जोन-2 यानी कम खतरे वाले क्षेत्र में शामिल था, लेकिन अब इसे हाई रिस्क जोन में अपग्रेड कर दिया गया है।

ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का यह भूकंप नक्शा अब तक का सबसे वैज्ञानिक और सटीक माना जा रहा है। इसे तैयार करने में GPS डेटा, सैटेलाइट स्टडी, फॉल्ट लाइनों का विश्लेषण, पुराने भूकंपों का इतिहास और लाखों कंप्यूटर सिमुलेशन शामिल किए गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक यह नक्शा भविष्य की तैयारियों के लिए बेहद अहम है।