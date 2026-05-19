ई-फार्मेसी के विरोध में राजस्थान बंद; कल नहीं खुलेंगी दवाइयों की दुकानें

ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के आह्वान पर 20 मई को देशभर में दवाइयों की दुकानों के बंद रहने की घोषणा ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नई चिंता खड़ी कर दी है।

ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के आह्वान पर 20 मई को देशभर में दवाइयों की दुकानों के बंद रहने की घोषणा ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नई चिंता खड़ी कर दी है। इस फैसले की पालना में राजस्थान केमिस्ट एलायंस ने भी पूरे प्रदेश में दवा दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया है। हालांकि, इस बंद को लेकर प्रदेश में एकरूपता नहीं दिख रही है और कुछ संगठनों ने इससे दूरी बनाने का फैसला किया है।

ई-फार्मेसी पर सवाल राजस्थान केमिस्ट एलायंस के अध्यक्ष अरविंद गुप्ता ने इस बंद को जनहित से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया है। उनका कहना है कि अनियंत्रित ई-फार्मेसी संचालन के चलते बिना डॉक्टर की सलाह के दवाओं की बिक्री बढ़ रही है। इसके साथ ही फर्जी पर्चों का उपयोग और एंटीबायोटिक तथा नशीली दवाओं की अनियमित उपलब्धता जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। गुप्ता के मुताबिक ये हालात भविष्य में जनस्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं।

कॉर्पोरेट छूट से छोटे व्यापारियों पर दबाव एलायंस के महासचिव धनपत सेठिया ने ई-फार्मेसी कंपनियों पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां भारी छूट और असंतुलित मूल्य निर्धारण के जरिए छोटे और मध्यम दवा विक्रेताओं को नुकसान पहुंचा रही हैं। इससे पारंपरिक दवा व्यापार पर असर पड़ रहा है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बंद पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा।

आपातकालीन सेवाएं रहेंगी जारी जहां एक ओर बंद का व्यापक असर देखने को मिल सकता है, वहीं दूसरी ओर आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन दवा सेवाओं को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। बड़े अस्पतालों के बाहर संचालित दवा दुकानें खुली रहेंगी, ताकि गंभीर मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। यह फैसला संभावित स्वास्थ्य संकट को टालने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

जयपुर में अलग रुख, जेसीए ने बंद से बनाई दूरी इस पूरे घटनाक्रम में जयपुर का रुख सबसे अलग नजर आ रहा है। जयपुर केमिस्ट एसोसिएशन (JCA) ने इस बंद से खुद को अलग रखने का ऐलान किया है। जेसीए के सचिव नवीन सांघी ने कहा कि वे राष्ट्रीय संगठन द्वारा उठाए गए मुद्दों का समर्थन करते हैं, लेकिन दुकानें बंद करना जनस्वास्थ्य के लिहाज से सही कदम नहीं है।

मरीजों की चिंता बनाम विरोध का तरीका नवीन सांघी का कहना है कि दवा दुकानों के बंद रहने से सीधा असर आमजन और मरीजों पर पड़ेगा। ऐसे में विरोध जताने का यह तरीका उचित नहीं है। उन्होंने जयपुर के सभी दवा विक्रेताओं से अपील की है कि वे दुकानें बंद न करें और मरीजों की जरूरतों को प्राथमिकता दें। इस फैसले ने प्रदेश में विरोध और सहमति के बीच एक नई बहस को जन्म दे दिया है।