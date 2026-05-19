ई-फार्मेसी के विरोध में राजस्थान बंद; कल नहीं खुलेंगी दवाइयों की दुकानें
ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के आह्वान पर 20 मई को देशभर में दवाइयों की दुकानों के बंद रहने की घोषणा ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नई चिंता खड़ी कर दी है।
ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के आह्वान पर 20 मई को देशभर में दवाइयों की दुकानों के बंद रहने की घोषणा ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नई चिंता खड़ी कर दी है। इस फैसले की पालना में राजस्थान केमिस्ट एलायंस ने भी पूरे प्रदेश में दवा दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया है। हालांकि, इस बंद को लेकर प्रदेश में एकरूपता नहीं दिख रही है और कुछ संगठनों ने इससे दूरी बनाने का फैसला किया है।
ई-फार्मेसी पर सवाल
राजस्थान केमिस्ट एलायंस के अध्यक्ष अरविंद गुप्ता ने इस बंद को जनहित से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया है। उनका कहना है कि अनियंत्रित ई-फार्मेसी संचालन के चलते बिना डॉक्टर की सलाह के दवाओं की बिक्री बढ़ रही है। इसके साथ ही फर्जी पर्चों का उपयोग और एंटीबायोटिक तथा नशीली दवाओं की अनियमित उपलब्धता जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। गुप्ता के मुताबिक ये हालात भविष्य में जनस्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं।
कॉर्पोरेट छूट से छोटे व्यापारियों पर दबाव
एलायंस के महासचिव धनपत सेठिया ने ई-फार्मेसी कंपनियों पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां भारी छूट और असंतुलित मूल्य निर्धारण के जरिए छोटे और मध्यम दवा विक्रेताओं को नुकसान पहुंचा रही हैं। इससे पारंपरिक दवा व्यापार पर असर पड़ रहा है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बंद पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा।
आपातकालीन सेवाएं रहेंगी जारी
जहां एक ओर बंद का व्यापक असर देखने को मिल सकता है, वहीं दूसरी ओर आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन दवा सेवाओं को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। बड़े अस्पतालों के बाहर संचालित दवा दुकानें खुली रहेंगी, ताकि गंभीर मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। यह फैसला संभावित स्वास्थ्य संकट को टालने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
जयपुर में अलग रुख, जेसीए ने बंद से बनाई दूरी
इस पूरे घटनाक्रम में जयपुर का रुख सबसे अलग नजर आ रहा है। जयपुर केमिस्ट एसोसिएशन (JCA) ने इस बंद से खुद को अलग रखने का ऐलान किया है। जेसीए के सचिव नवीन सांघी ने कहा कि वे राष्ट्रीय संगठन द्वारा उठाए गए मुद्दों का समर्थन करते हैं, लेकिन दुकानें बंद करना जनस्वास्थ्य के लिहाज से सही कदम नहीं है।
मरीजों की चिंता बनाम विरोध का तरीका
नवीन सांघी का कहना है कि दवा दुकानों के बंद रहने से सीधा असर आमजन और मरीजों पर पड़ेगा। ऐसे में विरोध जताने का यह तरीका उचित नहीं है। उन्होंने जयपुर के सभी दवा विक्रेताओं से अपील की है कि वे दुकानें बंद न करें और मरीजों की जरूरतों को प्राथमिकता दें। इस फैसले ने प्रदेश में विरोध और सहमति के बीच एक नई बहस को जन्म दे दिया है।
क्या होगा असर?
20 मई को प्रस्तावित इस बंद से पहले ही लोगों में बेचैनी बढ़ने लगी है। जहां एक ओर केमिस्ट संगठन इसे अपने अस्तित्व और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आमजन को दवाओं की उपलब्धता को लेकर चिंता सताने लगी है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि यह बंद कितना असरदार रहेगा और इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।