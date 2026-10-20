दशहरा पर राजस्थान की 5 अनोखी परंपराएं,कहीं रावण पीता है 20 फीट लंबी बीड़ी, कहीं पैरों से कुचलकर वध
राजस्थान की इन परंपराओं में इतिहास भी है, आस्था भी और ऐसे दिलचस्प रंग भी, जो दशहरे को दूसरे त्योहारों से अलग बनाते हैं। कहीं पूरा गांव अयोध्या और लंका में बदल जाता है,
राजस्थान में दशहरा सिर्फ रावण दहन और राम की जीत का पर्व नहीं है। यहां कहीं रावण को 20 फीट लंबी बीड़ी पिलाई जाती है, तो कहीं पहलवान कुश्ती के दांव-पेच दिखाकर उसके मिट्टी के पुतले को पैरों से कुचल देते हैं। एक जगह रावण के वध पर शोक मनाया जाता है, तो दूसरी जगह कभी हाथियों से उसके पुतलों को कुचलवाकर वध किया जाता था। यानी एक ही त्योहार, लेकिन रावण को लेकर मान्यताएं और परंपराएं बिल्कुल अलग-अलग।
राजस्थान की इन परंपराओं में इतिहास भी है, आस्था भी और ऐसे दिलचस्प रंग भी, जो दशहरे को दूसरे त्योहारों से अलग बनाते हैं। कहीं पूरा गांव अयोध्या और लंका में बदल जाता है, तो कहीं रावण के ससुराल में उसकी मौत के बाद मंदिर धोया जाता है। आइए जानते हैं राजस्थान की दशहरे से जुड़ी 5 अनोखी परंपराएं।
1. प्रतापगढ़ में रावण को पिलाई जाती है 20 फीट लंबी बीड़ी
दशहरे पर आपने रावण के पुतले को जलते हुए तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी उसे बीड़ी पीते देखा है? राजस्थान के प्रतापगढ़ में दशहरे की यही अनोखी परंपरा लोगों का ध्यान खींचती है। यहां रावण का पुतला अलग-अलग पोशाकों में तैयार किया जाता है और उसे करीब 20 फीट लंबी बीड़ी पिलाने की रस्म निभाई जाती है।
इस परंपरा की शुरुआत वर्ष 2011 में नगर परिषद ने की थी। इसके पीछे मकसद नशे से दूर रहने और नशामुक्त समाज बनाने का संदेश देना है। दशहरे पर करीब एक घंटे तक आतिशबाजी भी होती है। रावण की विशालकाय आकृति और बीड़ी की अनूठी रस्म इस आयोजन को खास बना देती है। यहां संदेश साफ है—बुराई का अंत जरूरी है और नशे जैसी बुराइयों से दूरी भी।
2. यहां पूरा गांव बन जाता है अयोध्या और लंका
राजस्थान में दशहरे का एक ऐसा आयोजन भी होता है, जहां राम-रावण की लड़ाई सिर्फ मंच पर नहीं दिखाई जाती, बल्कि पूरा गांव ही युद्धभूमि में बदल जाता है। गांव के लोग राम और रावण की सेना के अलग-अलग किरदार निभाते हैं। करीब 300 लोग मुखौटे पहनकर दोनों सेनाओं में बंट जाते हैं।
नगाड़ों की गूंज, शंखनाद और जयघोष के बीच ऐसा माहौल बनता है, मानो अयोध्या और लंका का युद्ध फिर से जीवंत हो उठा हो। इस परंपरा का आकर्षण इतना है कि विदेशों में नौकरी करने वाले लोग भी किरदार निभाने के लिए छुट्टी लेकर गांव लौटते हैं। पीढ़ियों से जुड़ी यह भागीदारी बताती है कि यहां दशहरा केवल देखने का आयोजन नहीं, बल्कि सामूहिक विरासत को जीने का मौका भी है।
3. जोधपुर के मंडोर में रावण की मौत पर मनाते हैं शोक
जहां देशभर में दशहरे पर रावण दहन के बाद उत्सव मनाया जाता है, वहीं जोधपुर के मंडोर में रावण की मृत्यु को शोक से जोड़कर देखा जाता है। यहां रावण का मंदिर है और दवे गोधा ब्राह्मण समाज पीढ़ियों से उसकी पूजा करता आ रहा है।
मान्यता के अनुसार, रावण की पत्नी महारानी मंदोदरी मंडोर के राजा मयसुर की पुत्री थीं। पंडित अजय दवे के मुताबिक, रावण जब मंदोदरी से विवाह करने मंडोर आया था, तब दवे गोधा ब्राह्मण भी उसके साथ आए थे। विवाह के बाद इस गोत्र के कुछ लोग यहीं बस गए।
विजयादशमी पर रावण दहन के बाद मंदिर को धोया जाता है। फिर आरती होती है और खीर-पूड़ी का भोग लगाया जाता है। समाज से जुड़े परिवार अपने यहां भी सूतक रखते हैं। यही वजह है कि मंडोर में दशहरे का दृश्य बाकी जगहों से बिल्कुल अलग नजर आता है।
4. कोटा में कभी हाथियों से कुचलवाकर किया जाता था रावण का वध
कोटा का दशहरा भी अपने ऐतिहासिक अंदाज के लिए जाना जाता है। वर्ष 1723 में महाराजा दुर्जनशाल सिंह हाड़ा के शासनकाल में यहां मेले की शुरुआत हुई थी। उस दौर में रावण को जलाने के बजाय उसका वध किया जाता था।
रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण, मंदोदरी और खर-दूषण के विशाल मिट्टी के पुतले तैयार किए जाते थे। पहले रावण को युद्ध न करने के लिए समझाया जाता, लेकिन वह नहीं मानता और युद्ध करने की बात कहता। इसके बाद पूर्व राजपरिवार की शाही सेना के हाथी पुतलों को खींचकर गिराते और पैरों से कुचलते थे।
समय के साथ परंपरा बदली और करीब 133 साल पहले पुतलों को जलाने की परंपरा शुरू हुई। आज कोटा में 200 फीट से भी ऊंचे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन आकर्षण का केंद्र रहता है। पूर्व कोटा राजपरिवार के सदस्य 300 साल से भी पुरानी 'दरीखाने' की परंपरा भी निभाते हैं। सभा और शोभायात्रा के बाद दशहरा मैदान में कलश पूजन किया जाता है और राजपरिवार के सदस्य रावण पर तीर चलाकर दहन करते हैं। पहले तीन दिन चलने वाला मेला बाद में महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय के शासनकाल में 25 दिन तक विस्तारित किया गया।
5. कोटा के नांता में पहलवान पैरों से कुचलते हैं रावण
अब बात ऐसी परंपरा की, जहां रावण को जलाने के बजाय मिट्टी में मिलाकर उसका वध किया जाता है। कोटा के नांता में जेठी समाज के पहलवान दशहरे के दिन एकत्र होते हैं। यह आयोजन समाज की कुलदेवी लिंबजा माता के मंदिर में होता है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।