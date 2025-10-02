rajasthan dussehra 2025 kota 221 feet ravan jaipur accident jodhpur udaipur sriganganagar deeg राजस्थान में धधका दशहरा,कहीं टेक्नोलॉजी वाला 221 फीट का रावण; तो कहीं हादसों ने मचाई चीख-पुकार, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान में विजयादशमी पर रावण दहन का उत्सव इस बार पूरी तरह से रोमांच, हादसों और चौंकाने वाले नज़ारों से भर गया। कहीं रावण के साथ कुंभकर्ण भी धराशायी हो गया, तो कहीं पटाखे सीधे भीड़ पर बरस पड़े।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर, जोधपुर, डीग, श्रीगंगानगर, कोटाThu, 2 Oct 2025 09:25 PM
राजस्थान में विजयादशमी पर रावण दहन का उत्सव इस बार पूरी तरह से रोमांच, हादसों और चौंकाने वाले नज़ारों से भर गया। कहीं रावण के साथ कुंभकर्ण भी धराशायी हो गया, तो कहीं पटाखे सीधे भीड़ पर बरस पड़े। कुछ जगह पर बारिश ने रंग में भंग डाल दिया, तो कुछ स्थानों पर टेक्नोलॉजी का जलवा देखने को मिला। कोटा से लेकर उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और श्रीगंगानगर तक दशहरा मैदान इस बार आग और धमाकों से गूंजते रहे।

श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में दशहरा मैदान पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब रावण के साथ कुंभकर्ण का पुतला भी लपटों में समा गया। आतिशबाजी के बीच एक हादसा भी हो गया—कुंभकरण का जलता हुआ हिस्सा अचानक एक युवक पर गिर पड़ा। युवक लक्ष्मण राठौड़ घायल हो गया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। लोगों में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन कुछ ही देर बाद मंच से ऐलान हुआ—“बुराई का अंत हो चुका है।”

उदयपुर के दशहरा मैदान पर इस बार सबसे अनोखा नज़ारा देखने को मिला। जैसे ही आतिशबाजी शुरू हुई, मंच पर मौजूद कलाकार ने हनुमानजी का रूप धरकर रावण की सोने की लंका को आग लगा दी। कुछ ही पल में पूरा मंच धधक उठा और दर्शक जोर-जोर से “जय श्रीराम” के नारे लगाने लगे।

जयपुर के विद्याधर नगर और आदर्श नगर में बारिश ने दशहरा की चमक फीकी कर दी। आदर्श नगर में तो हद ही हो गई—भीगे पुतले जल नहीं पाए। आयोजकों ने पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की, तभी अचानक पूरा रावण का पुतला धड़ाम से गिर पड़ा। उसके साथ ही बगल में खड़ा कुंभकरण भी ढेर हो गया। लोग पहले तो सहम गए, फिर हंसी का ठहाका गूंज पड़ा।

भरतपुर जिले के डीग कस्बे में दशहरा का जश्न हादसे में बदल गया। रावण दहन के दौरान आतिशबाजी का एक पटाखा सीधे भीड़ में आ गिरा। आग की लपटों से छह लोग झुलस गए। आनन-फानन में सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद भीड़ बेकाबू होती दिखी, लेकिन प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाला।

कोटा का दशहरा इस बार पूरे राजस्थान में चर्चा का केंद्र रहा। यहां का रावण 221 फीट ऊंचा था और पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से संचालित। आयोजकों ने पुतले में 20 ब्लास्टिंग पॉइंट और 5 पाइरो सिस्टम लगाए थे। रिमोट के बटन दबते ही एक-एक कर आतिशबाजी शुरू हुई।

सबसे पहले रावण की छतरी में धमाका हुआ, फिर मुकुट में ब्लास्ट हुआ। टोपी से हरे, पीले और नीले रंग की आतिशबाजी निकली। पुतले के चेहरे, ठोड़ी, ढाल, तलवार और यहां तक कि नाभि और चरणों तक में आग की लपटें उठीं। दर्शकों ने ऐसे रावण दहन को पहली बार देखा।

मंच पर सीएम भजनलाल शर्मा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कई मंत्री-विधायक मौजूद थे। आतिशबाजी के बीच पूरा मैदान “जय श्रीराम” के नारों से गूंज उठा।

सीकर जिले के उदयपुरवाटी में हादसा उस वक्त हुआ जब रावण का गीला पुतला जलाने के लिए आयोजकों ने उस पर बारूद फेंक दिया। अचानक तेज लपटें उठीं और पास में खड़ा कारीगर महेश (34) झुलस गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल रेफर किया गया।

जोधपुर में 70 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया। आतिशबाजी के बीच पूरा आसमान लाल-पीला हो उठा। हजारों लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने।

राजस्थान में इस बार रावण दहन ने जहां लोगों को रोमांचित किया, वहीं कई जगह हादसों ने जश्न पर पानी फेर दिया। श्रीगंगानगर और उदयपुरवाटी में लोग घायल हुए, डीग में पटाखे से भीड़ झुलसी और जयपुर में पुतले ही गिर गए।

लेकिन कोटा जैसे शहरों ने टेक्नोलॉजी और भव्य आयोजन से दशहरा को नई पहचान दी।

