राजस्थान के ड्रग सिस्टम में घुस आई घपला राज की कहानी;आंकड़े गढ़े, सच्चाई दबाई ,अफसर सस्पेंड

राजस्थान के फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ का खुलासा होने के बाद मंगलवार की देर शाम आधिकारिक कार्रवाई करते हुए ड्रग कंट्रोलर (द्वितीय) राजाराम शर्मा को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया

राजस्थान के फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ का खुलासा होने के बाद मंगलवार की देर शाम आधिकारिक कार्रवाई करते हुए ड्रग कंट्रोलर (द्वितीय) राजाराम शर्मा को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। संयुक्त शासन सचिव निशा मीणा के आदेश में कहा गया है कि विभागीय जांच में भारी अनियमितताएँ पाई गईं, जिनका असर सीधे आम जनता की दवा सुरक्षा और सरकारी पारदर्शिता पर पड़ता है।

एक पड़ताल में विभाग ने नकली दवाओं के आंकड़ों में मनमानी कर अलग-अलग निकायों — लोकसभा, नीति आयोग और विधानसभा — को भिन्न-भिन्न रिपोर्ट भेजी। लोकसभा के लिए 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 के बीच 55 नकली दवाओं की सूचना भेजी गई बताकर डीजीसीए (ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया) को सूचित किया गया, जबकि नीति आयोग को भेजे गए नोटशीट में वही आंकड़ा घटा कर मात्र 39 दिखाया गया। विधानसभा को भेजे जाने वाले जवाब में यह संख्या बदलकर 44 रह गई।

जांच के दस्तावेजों में सामने आया है कि राजाराम शर्मा ने “Spurious Drug List For CSS-09302-7677196 {Para 4/N}” नामक ई‑फाइल में नकली दवाओं की परिभाषा बदलकर कई दवाओं को सूचि से बाहर कर दिया। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 में साफ़ लिखा है कि किसी दवा में जितने भी सक्रिय रसायन (सॉल्ट) दर्शाए गए हों, यदि जांच में उनमें से एक भी सॉल्ट नहीं मिलता तो दवा नकली मानी जाएगी — पर शर्मा ने इसी नियम की आंखें बंद कर दीं और नई व्याख्या लिख दी, जिसके कारण नकली दवाओं की गिनती घट गई और रिपोर्ट ‘संतुलित’ दिखी।

सूत्रों ने बताया कि मामला विधानसभा में प्रश्नों के जवाब तैयार होने से ठीक पहले पकड़ा गया। 19 सितंबर को हुई उस मीटिंग में मौजूद अधिकारियों ने खुद अपनी पड़ताल में पाया कि आंकड़ों में छेड़छाड़ स्वेच्छा से की गई थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने सहायक औषधि नियंत्रक मनोज धीर को औषधि नियंत्रक द्वितीय का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया है ताकि विभागीय कामकाज बाधित न हो।

विशेषज्ञों और उपभोक्ता अधिकारवादियों ने इस खुलासे को गंभीर बताया है। उनका कहना है कि दवा सुरक्षा में भरोसा तभी बना रह सकता है जब सरकारी आंकड़े ईमानदारी से प्रस्तुत किए जाएँ। अगर विभाग के अंदर ही ऐसे ‘नया नियम’ बना दिए जाएँ कि जाँच के नतीजे बदल जाएँ, तो दवाओं की जाँच, रजिस्ट्रेशन और बाजार से खामोशी से निकाले जाने की प्रक्रिया सब पे सवाल उठती है।