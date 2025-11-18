जांच में 6 दवाएं फेल, राजस्थान में मार्केट से तुरंत हटाने के आदेश

संक्षेप: राजस्थान में दवाइयों की गुणवत्ता को लेकर एक महत्वपूर्ण खुलासा सामने आया है। ड्रग कंट्रोल विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छह अलग-अलग प्रमुख दवाइयों के बैचों को अमानक घोषित किया है।

Tue, 18 Nov 2025 10:47 PM

राजस्थान में दवाइयों की गुणवत्ता को लेकर एक महत्वपूर्ण खुलासा सामने आया है। ड्रग कंट्रोल विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छह अलग-अलग प्रमुख दवाइयों के बैचों को अमानक घोषित किया है। यह दवाइयां दर्द-बुखार, हार्ट-बीपी, एंटीबायोटिक और एंटीफंगल जैसी रोजमर्रा की आवश्यकता वाली कैटेगरी से जुड़ी हैं, जिनका व्यापक स्तर पर उपयोग होता है। विभाग ने इन सभी दवाइयों की तुरंत बिक्री, वितरण और सप्लाई पर रोक लगा दी है।

ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक की ओर से जारी आदेश के बाद फार्मा कंपनियों और स्टॉकिस्टों में हड़कंप सा माहौल है। जांच में फेल पाए गए इन बैचों को मार्केट से हटाने और रिकॉल प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है।

ड्रग कंट्रोल विभाग नियमित निरीक्षण के तहत विभिन्न जिलों से दवाइयों के सैंपल एकत्र कर परीक्षण करवाता है। इसी प्रक्रिया के दौरान छह दवाइयों के बैच गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। रिपोर्ट आने के बाद विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन सभी बैचों को “नॉन-स्टैंडर्ड क्वालिटी” घोषित कर दिया।

ये दवाइयां अलग-अलग कंपनियों की थीं और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में सप्लाई की जा चुकी थीं। विभाग का कहना है कि अमानक दवाओं के उपयोग से मरीजों को अपेक्षित लाभ नहीं मिलता, साथ ही स्वास्थ्य जोखिम का खतरा भी बढ़ जाता है।

जांच में जिन दवाइयों के बैच फेल घोषित हुए हैं, उनमें पाँच कंपनियों की छह दवाइयां शामिल हैं:

1. दर्द और बुखार की दवा

• पैरासिटामोल 650 एमजी

कंपनी: Vivek Pharmachem (India) Ltd., आमेर

सामान्य बुखार व दर्द में इस्तेमाल होने वाली यह प्रमुख दवा गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी।

2. एंटीबायोटिक

• Cefpodoxime Proxetil Dispersible 200

कंपनी: Curehealth Pharmaceuticals Pvt. Ltd., सोलन (हिमाचल)

यह दवा बैक्टीरियल इंफेक्शन में दी जाती है, लेकिन परीक्षण में इसके सक्रिय तत्व निर्धारित मात्रा में नहीं मिले।

3. एंटीफंगल

• Itraconazole 100

कंपनी: G Laboratories

फंगल इन्फेक्शन के इलाज में दी जाने वाली यह दवा भी अमानक साबित हुई है।

4. हार्ट और बीपी कंट्रोल की दवाएं

कुल तीन दवाइयां हार्ट फेलियर, अनियमित धड़कन और बीपी कंट्रोल जैसी गंभीर स्थितियों में दी जाती हैं:

• Reminex-2.5

कंपनी: Sanosito Therapeutics Inc (Sonal)

• Ramril-M 2.5/25

कंपनी: Bajaj Formulation, हरिद्वार

• Cadpril-2.5

कंपनी: Vaid Lifesaver Pvt. Ltd., देहरादून

इन तीनों दवाओं में या तो सक्रिय तत्व की मात्रा कम पाई गई या दवा का डिसॉल्यूशन टेस्ट असफल रहा, जो हार्ट मरीजों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता था।

ड्रग कंट्रोल विभाग ने तुरंत प्रभाव से सभी कंपनियों को आदेश दिए हैं कि—

• अमानक बैचों का पूरा स्टॉक बाजार से हटाएं

• जहां सप्लाई हो चुकी है, वहां रिकॉल प्रक्रिया शुरू करें

• उठाए गए स्टॉक और रिकॉल रिपोर्ट विभाग को भेजें

• स्टॉकिस्टों और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी सूचित कर दिया गया है कि इन बैचों का आगे कोई लेन-देन न हो

विभाग के अनुसार, गड़बड़ बैचों का रिकॉल एक सख्त प्रक्रिया है, जिसमें बाजार में उपलब्ध हर यूनिट को वापस मंगाना होता है। मरीजों तक अमानक दवाएं न पहुंचें, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता माना जाता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि मरीज यदि इन कंपनियों या बैच की दवाइयां खरीद चुके हैं, तो अपने डॉक्टर या नजदीकी मेडिकल स्टोर से इसकी पुष्टि करें। फेल घोषित बैचों का उपयोग तुरंत बंद कर देना चाहिए। ज़रूरी होने पर डॉक्टर वैकल्पिक दवा लिख सकते हैं।