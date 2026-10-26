राजस्थान की 80 तहसीलों में अकाल घोषित, 14 जिलों में फसलें बर्बाद
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, कुल 14 जिलों की 80 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इनमें जोधपुर जिले की सबसे ज्यादा 12 तहसीलें शामिल हैं।
राजस्थान में मानसून की बेरुखी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कई इलाकों में सामान्य से काफी कम बारिश होने के कारण खेतों में खड़ी फसलें सूख गई हैं और पानी का संकट गहराने लगा है। हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने 14 जिलों की 80 तहसीलों को गंभीर एवं मध्यम सूखाग्रस्त घोषित किया है। इनमें जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जैसे जिले शामिल हैं। सरकार के इस फैसले से प्रभावित क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। अब इन इलाकों में पशुओं के लिए चारा डिपो खोलने और जरूरी राहत उपाय करने का रास्ता साफ हो गया है।
राज्य सरकार ने रविवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों में अकाल जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए सूखाग्रस्त तहसीलों को लेकर यह निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारा डिपो खोले जाएंगे और लोगों को हरसंभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी।
जोधपुर की 12 तहसीलों सहित इन जिलों में सूखे का असर
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, कुल 14 जिलों की 80 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इनमें जोधपुर जिले की सबसे ज्यादा 12 तहसीलें शामिल हैं। इसके अलावा जालोर और बाड़मेर की 10-10, बालोतरा की 9 और पाली की 8 तहसीलों को इस सूची में रखा गया है।
डूंगरपुर, जैसलमेर और फलोदी की 7-7 तहसीलें भी सूखाग्रस्त घोषित की गई हैं। वहीं बांसवाड़ा की 3, ब्यावर की 2, चूरू की 2 और बीकानेर की 2 तहसीलों को भी इसमें शामिल किया गया है। नागौर और सिरोही जिले की एक-एक तहसील को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है।
छह महीने तक लागू रहेंगे कानूनी प्रावधान
आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, सूखाग्रस्त घोषित क्षेत्रों में संबंधित कानूनी प्रावधान अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अगले छह महीने तक प्रभावी रहेंगे। इससे प्रभावित इलाकों में प्रशासन को राहत और आपदा प्रबंधन से जुड़े आवश्यक कदम उठाने में मदद मिलेगी।
सरकार ने यह निर्णय केवल बारिश के आंकड़ों के आधार पर नहीं लिया है। इसके लिए भूजल स्तर में गिरावट, सतही जल की उपलब्धता और फसलों को हुए नुकसान का वैज्ञानिक आकलन किया गया। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संबंधित तहसीलों को गंभीर एवं मध्यम सूखाग्रस्त श्रेणी में रखा गया है।
पाली और जैसलमेर में सबसे कम बारिश, 58 फीसदी तक कमी
इस बार मानसून की कमी का असर पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में साफ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पाली जिले में सामान्य से 58 फीसदी और जैसलमेर में 54 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है। जालोर में बारिश की कमी 50 फीसदी तक पहुंच गई, जबकि बांसवाड़ा में सामान्य से 39 फीसदी कम बारिश हुई।
सिरोही में 36 फीसदी, जोधपुर में 27 फीसदी, बालोतरा में 28 फीसदी और डूंगरपुर में 24 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है। बारिश की कमी के कारण खेतों में पर्याप्त नमी नहीं रह पाई। इसका सीधा असर फसलों की बढ़वार और उत्पादन पर पड़ा है। कई क्षेत्रों में फसलें सूखने से किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है।
किसानों और पशुपालकों को अब किस तरह मिलेगी राहत?
80 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू करने का रास्ता खुला है। सरकार ने पशुओं के लिए चारा डिपो खोलने और हरसंभव मदद का भरोसा दिया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन पानी और चारे की उपलब्धता जैसे जरूरी मुद्दों पर कदम उठा सकेगा।
हालांकि, किसानों को किस तरह की राहत मिलेगी, किन गांवों को इसमें शामिल किया जाएगा और सहायता की विस्तृत व्यवस्था क्या होगी, इस बारे में अलग से दिशा-निर्देश जारी होने का इंतजार है। ऐसे में प्रभावित किसानों की नजर अब सरकार के अगले फैसलों पर रहेगी।
क्या होता है सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित होने का मतलब?
किसी इलाके में बारिश की भारी कमी, पानी की अनुपलब्धता और फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान होने पर उसे सूखाग्रस्त घोषित किया जा सकता है। इसके लिए बारिश के आंकड़ों के साथ भूजल स्तर, जल स्रोतों की स्थिति और फसल नुकसान का आकलन किया जाता है। कृषि विभाग की गिरदावरी और संबंधित वैज्ञानिक आकलन इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।