राजस्थान: ड्रोन उड़ाए, बादलों में रसायन छोड़ा;फिर भी रामगढ़ सूखा क्यों?,जानें पूरी वजह

जयपुर के रामगढ़ बांध में हाल ही में ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश कराने का प्रयोग हुआ। चार चरणों में दस बार ड्रोन उड़ाकर क्लाउड सीडिंग की कोशिश की गई।

जयपुर के रामगढ़ बांध में हाल ही में ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश कराने का प्रयोग हुआ। चार चरणों में दस बार ड्रोन उड़ाकर क्लाउड सीडिंग की कोशिश की गई। कंपनी का दावा है कि 0.8 मिमी बारिश करवाई गई, लेकिन मौसम वैज्ञानिक इसे असफल मान रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर इस प्रयोग से बारिश क्यों नहीं हो पाई?

भारतीय मौसम विभाग के पूर्व महानिदेशक और संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व मौसम विज्ञान संगठन में स्थायी प्रतिनिधि रहे लक्ष्मण सिंह राठौड़ का कहना है कि प्रयोग का समय ही गलत था। जब जयपुर और प्रदेश में सामान्य बारिश हो रही थी, उसी समय क्लाउड सीडिंग करवाई गई। राठौड़ के शब्दों में, यह चलती ट्रेन को धक्का देने जैसा है। कृत्रिम बारिश का महत्व तभी है जब सूखा पड़ा हो और बादल उपलब्ध हों।

विशेषज्ञों का मानना है कि ड्रोन से बारिश कराने का प्रयोग संदेहास्पद है। ड्रोन सीमित ऊंचाई और सीमित मात्रा में ही हाइग्रोस्कॉपिक मटेरियल (बादलों में नमी को आकर्षित करने वाला रसायन) छोड़ सकता है। रामगढ़ में ड्रोन केवल 1 किलोमीटर तक उड़ाया गया, जबकि क्लाउड सीडिंग के लिए कम से कम 2 से 4 किलोमीटर की ऊंचाई जरूरी है। यही वजह है कि बड़े पैमाने पर बारिश संभव नहीं हो सकी।

कृत्रिम बारिश कराने वाली कंपनी GenXAI के फाउंडर राकेश अग्रवाल का कहना है कि वे मई से जुलाई के बीच यह प्रयोग करना चाहते थे, लेकिन सरकारी अनुमति देर से मिलने के कारण उन्हें अगस्त के अंत में करना पड़ा। उन्होंने बताया कि रामगढ़ बांध को चुना गया क्योंकि यह जयपुर की लाइफलाइन माना जाता है। उनकी कोशिश थी कि रामगढ़ में पानी भरे। कंपनी का दावा है कि उन्होंने 10 हजार फीट की ऊंचाई तक ड्रोन उड़ाकर चार बार क्लाउड सीडिंग की और वैज्ञानिक रूप से 0.8 मिमी बारिश करवाई।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अब तक विश्व स्तर पर कोई ठोस सबूत सामने नहीं आए हैं कि क्लाउड सीडिंग से ही बारिश हुई हो। यह तय करना मुश्किल है कि बारिश प्राकृतिक कारणों से हुई या कृत्रिम तरीके से। ड्रोन तकनीक से बड़े पैमाने पर क्लाउड सीडिंग संभव नहीं है। विमान और हेलिकॉप्टर से ही पर्याप्त मात्रा में रसायन छोड़कर बादलों को सक्रिय किया जा सकता है।

राठौड़ के अनुसार, कृत्रिम बारिश का फायदा सूखे जैसी गंभीर परिस्थितियों में ही है। जब पानी की भारी कमी हो और पीने का संकट खड़ा हो, तब यह सीमित क्षेत्र में उपयोगी साबित हो सकता है। लेकिन सक्रिय मानसून के दौरान ऐसे प्रयोग से अतिरिक्त बारिश हो सकती है, जो नुकसानदेह भी हो सकती है।