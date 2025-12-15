राजस्थान: रिश्वत मामले में डॉ. मनीष अग्रवाल को हाईकोर्ट ने दी जमानत, 66 दिन बाद रिहाई

संक्षेप: सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के न्यूरोसर्जरी विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉ. मनीष अग्रवाल को आज राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई।

सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के न्यूरोसर्जरी विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉ. मनीष अग्रवाल को आज राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। डॉ. अग्रवाल 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में 9 अक्टूबर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की कार्रवाई में गिरफ्तार हुए थे और तब से जेल में बंद थे।

एफआईआर और जांच रिपोर्ट के अनुसार, डॉ. अग्रवाल ने ब्रेन कॉयल सप्लाई करने वाली कंपनी से रिश्वत ली। कंपनी के 12.50 लाख रुपए के बिल पास कराने के एवज में उन्हें 1 लाख रुपए की रिश्वत देने के लिए कहा गया था। डॉ. अग्रवाल के साथ ही इस मामले में सह आरोपी जगत सिंह तंवर को भी हाईकोर्ट से जमानत मिली है। जस्टिस अनिल कुमार उपमन की सिंगल बैंच ने यह आदेश दिया।

एसीबी की कार्रवाई के दौरान, 9 अक्टूबर को रंगे हाथों पकड़े जाने से बचने के लिए डॉ. अग्रवाल के एक कर्मचारी ने रिश्वत की रकम तुरंत पास के एक खाली प्लॉट में फेंक दी थी। एसीबी की टीम ने सतर्कता दिखाते हुए पैसों को तुरंत बरामद कर लिया। इस छापेमारी के दौरान एसीबी ने कई संपत्तियों के खरीद संबंधी दस्तावेज भी अपने कब्जे में लिए, जिनमें जयपुर में एक फ्लैट, तीन मकान और एक कृषि भूमि शामिल हैं। इन संपत्तियों की कीमत करोड़ों रुपए आंकी गई है।

डॉ. अग्रवाल की गिरफ्तारी और जांच के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया था। निलंबन काल के दौरान उन्हें जोधपुर मेडिकल कॉलेज में उपस्थिति देने के निर्देश भी जारी किए गए थे। यह कदम विभाग द्वारा मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया था।

इस मामले ने चिकित्सा क्षेत्र और सरकारी संस्थाओं में रिश्वत और भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी को लेकर चिंता बढ़ा दी है। एसीबी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की और संबंधित दस्तावेज, पैसों की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और कानून के तहत जांच प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जमानत मिलने के बावजूद डॉ. अग्रवाल और सह आरोपी पर जांच पूरी होने तक सीमित शर्तों के तहत नजर रखी जाएगी। अदालत ने कहा कि आरोपियों की जमानत इस तथ्य पर आधारित है कि उनके खिलाफ गंभीरता से जांच जारी है और जांच में किसी तरह की बाधा नहीं आए।