राजस्थान में डबल मर्डर,घर में घुसकर बुजुर्ग दंपती की लोहे की रॉड से हत्या

राजस्थान के ब्यावर जिले में रविवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर एक बुजुर्ग दंपती की बेरहमी से हत्या कर दी। प्रारंभिक जांच में पुलिस इस वारदात को लूट के इरादे से की गई हत्या मान रही है।

राजस्थान के ब्यावर जिले में रविवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर एक बुजुर्ग दंपती की बेरहमी से हत्या कर दी। प्रारंभिक जांच में पुलिस इस वारदात को लूट के इरादे से की गई हत्या मान रही है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है, जबकि पुलिस ने मामले में चार संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनमें दो नाबालिग भी शामिल हैं।

घर में अकेले थे दंपती, बेटे के बाहर होने का उठाया फायदा पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान 68 वर्षीय विनोद कुमार शर्मा और उनकी 65 वर्षीय पत्नी पूर्णिमा शर्मा के रूप में हुई है। दोनों सेवानिवृत्त शिक्षक थे और घटना के समय घर में अकेले थे। उनका बेटा, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, काम के सिलसिले में गुरुग्राम में रहता है और घटना के वक्त शहर से बाहर था। आशंका जताई जा रही है कि आरोपियों ने घर में अकेलेपन का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया।

पानी बहता देख पड़ोसियों को हुआ शक, खुला हत्याकांड का राज घटना का खुलासा रविवार शाम उस समय हुआ जब पड़ोसियों ने घर से लगातार पानी बहते देखा। काफी देर तक पानी बहने पर उन्हें संदेह हुआ, जिसके बाद उन्होंने दंपती के एक रिश्तेदार को सूचना दी। रिश्तेदार और पड़ोसी जब घर के अंदर पहुंचे तो वहां का मंजर देख उनके होश उड़ गए। दोनों बुजुर्ग खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़े थे।

लोहे की रॉड से वार, मौके से मिला हथियार पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से एक लोहे की रॉड बरामद की गई है, जिससे हत्या किए जाने की आशंका है। शवों की स्थिति देखकर यह स्पष्ट है कि दंपती पर बेरहमी से कई वार किए गए। पूरे घर में खून के निशान मिले हैं, जिससे वारदात की क्रूरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। अजमेर से फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम को बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से अहम साक्ष्य एकत्र किए। साथ ही, आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान पुख्ता की जा सके।

चार संदिग्ध हिरासत में, दो नाबालिग भी शामिल ब्यावर के पुलिस अधीक्षक रतन सिंह ने बताया कि मामले में चार लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें दो नाबालिग हैं। शुरुआती पूछताछ में लूट की नीयत से हत्या की बात सामने आ रही है। हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है।

गुरुग्राम से लौटा बेटा, परिवार में पसरा मातम दंपती का बेटा घटना की सूचना मिलते ही रविवार रात गुरुग्राम से ब्यावर पहुंचा। माता-पिता की इस दर्दनाक मौत से वह सदमे में है। पूरे मोहल्ले में शोक की लहर है और लोग इस घटना से स्तब्ध हैं।