राजस्थान में डबल इंजन की सरकार केवल इवेंट मैनेजमेंट में लगी,गृह मंत्री शाह के दौरे से पहले डोटासरा ने लगाए ये बड़े आरोप

संक्षेप: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के प्रस्तावित राजस्थान दौरे से पहले प्रदेश की सियासत गरमा गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार अब जनकल्याण नहीं

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के प्रस्तावित राजस्थान दौरे से पहले प्रदेश की सियासत गरमा गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार अब जनकल्याण नहीं, बल्कि केवल इवेंट मैनेजमेंट तक सीमित होकर रह गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को जनता के असली मुद्दों—कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार—से कोई सरोकार नहीं है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद चिंताजनक है, लेकिन इस पर गंभीर चर्चा करने के बजाय सरकार केवल नियुक्ति पत्र बांटने जैसे आयोजनों में व्यस्त है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब ये नियुक्तियां सरकार की देन नहीं, बल्कि युवाओं की मेहनत और संघर्ष का परिणाम हैं, तो इन्हें उत्सव के रूप में पेश करने का क्या औचित्य है। डोटासरा ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के हक को अपना श्रेय बताकर प्रचार कर रही है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार का पूरा फोकस बड़े-बड़े मंच, सजावट, प्रचार और भाषणों तक सीमित रह गया है। जमीनी हकीकत यह है कि आम जनता परेशान है, लेकिन सरकार को सिर्फ इवेंट की चिंता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार अब ‘डबल इवेंट’ की सरकार बन चुकी है।

डोटासरा ने युवा महोत्सव को लेकर भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि युवा महोत्सव के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च कर दिए गए, लेकिन वहां 100 लोग भी मौजूद नहीं थे। हैरानी की बात यह रही कि उस कार्यक्रम में न तो खेल मंत्री पहुंचे और न ही मुख्यमंत्री। उन्होंने इसे पूरी तरह से दिखावटी आयोजन करार दिया और कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से युवाओं का कोई भला नहीं हो रहा है।

उन्होंने ‘खेलो इंडिया’ आयोजन को भी इवेंट मैनेजमेंट का हिस्सा बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान भी महज दो-ढाई सौ लोग ही मौजूद थे। डोटासरा ने आरोप लगाया कि सरकार केवल फोटो सेशन और प्रचार के लिए आयोजन कर रही है, जबकि खेल और युवाओं के विकास के लिए ठोस नीतियां नजर नहीं आतीं।

भाजपा संगठन पर हमला बोलते हुए डोटासरा ने कहा कि भाजपा कार्यालयों के बाहर कार्यकर्ता भिखारियों की तरह खड़े रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर कोई कार्यकर्ता वसुंधरा राजे गुट से जुड़ा हुआ होता है तो उससे मिलने तक से परहेज किया जाता है। डोटासरा ने कहा कि भाजपा कार्यालय में प्रवेश करते ही कार्यकर्ताओं से पूछा जाता है कि आपके पास क्या दायित्व है, मानो बिना पद के कोई कार्यकर्ता महत्वहीन हो।

उन्होंने प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पर भी भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। डोटासरा ने कहा कि आज जनप्रतिनिधियों की सरकार में भी आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अधिकारी बेलगाम हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन सरकार आंख मूंदे बैठी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार को अपने दो साल के कार्यकाल में किए गए कामों का हिसाब जनता को देना चाहिए, लेकिन ये लोग सिर्फ ‘पर्ची बदलने’ का इंतजार कर रहे हैं।

डोटासरा ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश की जनता को केवल वादे और इवेंट दिए हैं। कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, अपराध बढ़ रहे हैं और महिलाएं व बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। इसके बावजूद सरकार सच्चाई स्वीकारने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जनता इन दिखावटी आयोजनों का जवाब देगी और कांग्रेस मजबूती से जनता के मुद्दों को उठाती रहेगी।