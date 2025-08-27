6 महीने से छोटे कुत्तों की नसबंदी पर रोक,जानिए क्या है राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइंस

राजस्थान सरकार ने आवारा कुत्तों के प्रबंधन और पशु कल्याण के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब राज्य में 6 महीने से छोटे कुत्तों की नसबंदी नहीं की जाएगी।

राजस्थान सरकार ने आवारा कुत्तों के प्रबंधन और पशु कल्याण के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब राज्य में 6 महीने से छोटे कुत्तों की नसबंदी नहीं की जाएगी। साथ ही पिल्लों वाली मादा कुत्तियों को भी तब तक नहीं पकड़ा जाएगा, जब तक पिल्ले प्राकृतिक रूप से दूध पीना छोड़ नहीं देते। यह फैसला स्वायत्त शासन विभाग (UDH) ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया है और इसे प्रदेशभर के नगरीय निकायों में 30 दिनों के भीतर लागू करने के आदेश दिए गए हैं।

UDH के शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि यह कदम लोगों की सुरक्षा और पशु कल्याण दोनों को साथ लेकर चलने के उद्देश्य से उठाया गया है। गाइडलाइन के अनुसार, स्टरलाइजेशन क्षमता बढ़ाने, वार्ड स्तर पर सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने और आवारा कुत्तों के उचित प्रबंधन के लिए सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

आवारा कुत्तों के लिए हर सड़क, क्षेत्र और वार्ड में भोजन स्थल निर्धारित किए जाएंगे। इन स्थलों की पहचान फीडरों की सलाह और स्थानीय जानकारी के आधार पर की जाएगी, ताकि कुत्तों के स्वभाव और उनकी संख्या के अनुसार सही प्रबंधन किया जा सके। प्रत्येक भोजन स्थल पर बोर्ड लगाकर इसे स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा।

नगर निकायों में नसबंदी केंद्रों की पहचान, निर्माण और मरम्मत की जाएगी। इन केंद्रों में नसबंदी, टीकाकरण और डीवार्मिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए केवल प्रशिक्षित कर्मचारियों को ही नियुक्त किया जाएगा। उन्हें जाल या हाथ से ही कुत्तों को पकड़ने की अनुमति होगी। अब से किसी भी कुत्ते को टोंग्स, तार, फंदा या किसी अन्य उपकरण से पकड़ना सख्त मना है।

AWBI से मान्यता प्राप्त एनजीओ को कुत्तों को पकड़ने के लिए 200 रुपए दिए जाएंगे, जबकि नसबंदी, भोजन और ऑपरेशन के बाद देखभाल के लिए 1450 रुपए निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक नगर निकाय में निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। समिति में कम से कम एक पशु अधिकारी कार्यकर्ता का होना अनिवार्य होगा। ये बैठकें नसबंदी, टीकाकरण और रिहाई कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगी।

रेबीज संदिग्ध कुत्तों को वेटरनरी डॉक्टर की निगरानी में पकड़ा जाएगा। केवल बार-बार काटने वाले कुत्तों को ही पंजीकृत पशु कल्याण संगठन को सौंपा जाएगा। यदि पकड़ा गया कुत्ता आक्रामक या रेबीज वाला नहीं पाया गया, तो उसे फिर से मूल स्थान पर छोड़ दिया जाएगा।

कुत्तों को पकड़ने वाली टीम में वैन ड्राइवर के साथ नगर निकाय के दो प्रशिक्षित कर्मचारी और पशु कल्याण समिति का प्रतिनिधि शामिल होगा। सभी के पास आईडी कार्ड होना अनिवार्य है। किसी भी स्थान पर कार्रवाई से पहले स्थानीय लोगों को सूचना देना आवश्यक है।

कुत्तों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिसमें भोजन, उपचार, दवा, वैक्सीन, मृत्यु दर, सर्जिकल उपकरण और कर्मचारियों की उपस्थिति शामिल होगी। इसके साथ ही 30 दिन का CCTV फुटेज भी मेंटेन किया जाएगा। बीमार और घायल कुत्तों का उपचार किया जाएगा, और इनके स्वस्थ होने पर ही नसबंदी की जाएगी।

नई गाइडलाइन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आवारा कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और डीवार्मिंग के बाद उन्हें उनके मूल क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। मेडिकल प्रक्रिया विशेष ऑपरेटिंग रूम थिएटर में की जाएगी और सभी केंद्रों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे।