राजस्थान में डॉक्टर बनने की ऐसी लगी धुन; 22 लाख देकर खरीद लिया सर्टिफिकेट

SOG ने जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ अहम सबूत मिलने के बाद 26 अक्टूबर को उसे गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अब तक 37 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

जांच के अनुसार, राकेश कुमार यादव ने विदेश से MBBS की पढ़ाई की थी। भारत में मेडिकल प्रैक्टिस के लिए उसे FMGE स्क्रीनिंग परीक्षा पास करना जरूरी था

राजस्थान में फर्जी FMGE (फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन) सर्टिफिकेट के जरिए इंटर्नशिप और मेडिकल रजिस्ट्रेशन कराने के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी राकेश कुमार यादव विदेश से MBBS की पढ़ाई करने के बाद भारत में मेडिकल प्रैक्टिस के लिए जरूरी FMGE स्क्रीनिंग परीक्षा पास नहीं कर सका था। आरोप है कि तीन बार परीक्षा में असफल होने के बाद उसने दिसंबर 2023 की परीक्षा का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 22 लाख रुपए दिए। इसी प्रमाण पत्र के आधार पर उसने राजस्थान मेडिकल काउंसिल में इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया था।

SOG ने जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ अहम सबूत मिलने के बाद 26 अक्टूबर को उसे गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अब तक 37 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच एजेंसी फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कराने से लेकर इंटर्नशिप और मेडिकल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है।

तीन बार परीक्षा में फेल, फिर 22 लाख रुपए देकर बनवाया सर्टिफिकेट जांच के अनुसार, राकेश कुमार यादव ने विदेश से MBBS की पढ़ाई की थी। भारत में मेडिकल प्रैक्टिस के लिए उसे FMGE स्क्रीनिंग परीक्षा पास करना जरूरी था, लेकिन वह तीन बार परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। आरोप है कि इसके बाद उसने परीक्षा पास करने के बजाय फर्जी प्रमाण पत्र हासिल करने का रास्ता अपनाया।

आरोपी ने कथित तौर पर 22 लाख रुपए देकर दिसंबर 2023 की FMGE परीक्षा का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया। इसके बाद इसी प्रमाण पत्र के आधार पर राजस्थान मेडिकल काउंसिल में इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया। मामले की जांच में आरोपी की भूमिका सामने आने के बाद SOG ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

4 फरवरी को दर्ज हुआ था मुकदमा इस मामले में 4 फरवरी को SOG थाना जयपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान फर्जी FMGE प्रमाण पत्र के आधार पर इंटर्नशिप और मेडिकल रजिस्ट्रेशन कराने के मामले की परतें खुलती गईं। जांच एजेंसी ने इस कथित फर्जीवाड़े में शामिल डॉक्टरों, मेडिकल काउंसिल के कर्मचारियों और अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की।

जांच में राकेश कुमार यादव के खिलाफ अहम सबूत मिलने के बाद उसकी गिरफ्तारी की गई। अब उससे पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि फर्जी सर्टिफिकेट किसके जरिए हासिल किया गया था और इस काम में दूसरे कौन-कौन लोग शामिल थे।

रजिस्ट्रार समेत कई आरोपी पहले हो चुके गिरफ्तार SOG के एसपी सतनाम सिंह के मुताबिक, इस मामले में विदेश से MBBS करने वाले 32 डॉक्टरों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। इनके अलावा राजस्थान मेडिकल काउंसिल के तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉ. राजेश शर्मा, UDC अखिलेश माथुर, LDC फरहान हुसैन और मुख्य आरोपी भानाराम माली सहित एक दलाल को भी गिरफ्तार किया गया था।

इन गिरफ्तारियों के बाद जांच एजेंसी फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कराने और उनके आधार पर मेडिकल काउंसिल में इंटर्नशिप व रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कराने से जुड़े नेटवर्क की जांच कर रही है।