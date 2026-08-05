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राजस्थान में जमीन और घर खरीदना हुआ महंगा; 4 महीने में दूसरी बार बढ़ीं DLC रेट

By Sachin Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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नई डीएलसी दरों का सबसे बड़ा असर जमीन और मकान खरीदने वालों पर पड़ेगा। किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री डीएलसी रेट या खरीद मूल्य, जो भी अधिक हो, उसके आधार पर होती है।

राजस्थान में जमीन और घर खरीदना हुआ महंगा; 4 महीने में दूसरी बार बढ़ीं DLC रेट
नई डीएलसी दरों का सबसे बड़ा असर जमीन और मकान खरीदने वालों पर पड़ेगा। किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री डीएलसी रेट या खरीद मूल्य, जो भी अधिक हो, उसके आधार पर होती है।

राजस्थान में अब जमीन, प्लॉट और मकान खरीदना पहले से ज्यादा महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में नई डीएलसी (District Level Committee) रेट लागू कर दी हैं। नई दरें 3 अगस्त से प्रभावी हो गई हैं। डीएलसी रेट बढ़ने के बाद अब संपत्तियों की रजिस्ट्री पर ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा। साथ ही बाजार में जमीनों और मकानों की कीमतों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है।

सरकार ने इस बार प्रदेशभर में 5 फीसदी से लेकर 49 फीसदी तक डीएलसी रेट में बढ़ोतरी की है। अधिकांश शहरों और कस्बों में दरों में 5 से 20 फीसदी तक की वृद्धि की गई है, जबकि जिन इलाकों में डीएलसी रेट बाजार भाव की तुलना में काफी कम थी, वहां 30 से 49 फीसदी तक की बढ़ोतरी की गई है।

चार महीने में दूसरी बार बढ़ीं डीएलसी दरें

यह इस साल चार महीने के भीतर दूसरी बार है, जब सरकार ने डीएलसी रेट में संशोधन किया है। इससे पहले 1 अप्रैल 2026 को प्रदेशभर में डीएलसी रेट में करीब 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद मई में सरकार ने सभी जिलों से नई दरों के प्रस्ताव मांगे थे। जिला स्तर पर प्रस्ताव तैयार होने के बाद जून के अंतिम सप्ताह में वित्त विभाग ने उनकी समीक्षा की और अब संशोधित दरों को लागू कर दिया गया है।

सरकार का कहना है कि कई क्षेत्रों में डीएलसी रेट और वास्तविक बाजार मूल्य के बीच बड़ा अंतर था। ऐसे में नई दरों के जरिए बाजार मूल्य के अनुरूप डीएलसी तय करने का प्रयास किया गया है।

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रजिस्ट्री पर बढ़ेगा खर्च

नई डीएलसी दरों का सबसे बड़ा असर जमीन और मकान खरीदने वालों पर पड़ेगा। किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री डीएलसी रेट या खरीद मूल्य, जो भी अधिक हो, उसके आधार पर होती है। ऐसे में डीएलसी बढ़ने से स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क भी बढ़ जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि अब खरीदारों को पहले की तुलना में अधिक रकम खर्च करनी होगी।

रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि नई दरों का असर धीरे-धीरे बाजार कीमतों पर भी दिखाई देगा, क्योंकि डीएलसी बढ़ने के बाद विक्रेता भी संपत्तियों की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकते हैं।

जयपुर के बापू बाजार की जमीन सबसे महंगी

राजधानी जयपुर में इस बार भी सबसे महंगी डीएलसी दर चारदीवारी क्षेत्र के बापू बाजार की तय की गई है। यहां 40 से 60 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित कॉमर्शियल जमीन की डीएलसी रेट 5 लाख 71 हजार 780 रुपए प्रति वर्गमीटर कर दी गई है, जो प्रदेश में सबसे अधिक मानी जा रही है।

इसके अलावा रामबाग चौराहे से अजमेरी गेट तक दोनों ओर स्थित 100 फीट चौड़ी सड़क की कॉमर्शियल जमीन की डीएलसी दर बढ़ाकर 3 लाख रुपए प्रति वर्गमीटर कर दी गई है। शहर के प्रमुख व्यावसायिक इलाकों में यह बढ़ोतरी कारोबारियों और निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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सैटेलाइट टाउनों में भी बढ़ीं जमीनों की कीमतें

जयपुर शहर के आसपास तेजी से विकसित हो रहे सैटेलाइट टाउनों में भी इस बार डीएलसी रेट में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। चौमूं, चाकसू, कालवाड़, जोबनेर, बगरू, बस्सी, फागी, बिचून और गट्टू जैसे क्षेत्रों में कॉमर्शियल जमीनों की डीएलसी दर अब 30 हजार से 50 हजार रुपए प्रति वर्गमीटर तक पहुंच गई है।

चौमूं कस्बे के आदित्य नगर में अलग-अलग सड़क चौड़ाई के आधार पर कॉमर्शियल जमीन की डीएलसी रेट 35,200 रुपए से बढ़कर 52,800 रुपए प्रति वर्गमीटर तक हो गई है। वहीं चौमूं की अनाज मंडी क्षेत्र में जमीन की दरें 40,700 रुपए से 48,840 रुपए प्रति वर्गमीटर तक निर्धारित की गई हैं।

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बाजार पर पड़ेगा व्यापक असर

विशेषज्ञों का मानना है कि डीएलसी रेट बढ़ने से रियल एस्टेट सेक्टर में नई परियोजनाओं की लागत भी बढ़ सकती है। इससे प्लॉट, फ्लैट और व्यावसायिक संपत्तियों की कीमतों में भी धीरे-धीरे इजाफा होने की संभावना है। हालांकि सरकार का तर्क है कि नई दरों से जमीनों का सरकारी मूल्यांकन वास्तविक बाजार कीमतों के अधिक करीब पहुंचेगा और राजस्व संग्रह में भी बढ़ोतरी होगी।

नई डीएलसी दरें लागू होने के बाद अब प्रदेशभर में जमीन और मकान खरीदने वाले लोगों को पहले से अधिक खर्च करना पड़ेगा। खासतौर पर जयपुर और तेजी से विकसित हो रहे सैटेलाइट क्षेत्रों में इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिलने की उम्मीद है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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