राजस्थान दिवस पर रोडवेज को 207 नई बसों का तोहफा, सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर से दिखाई हरी झंडी

राजस्थान दिवस के अवसर पर प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को जयपुर में अजमेर रोड स्थित बस टर्मिनल से राजस्थान रोडवेज की 207 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

राजस्थान दिवस के अवसर पर प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को जयपुर में अजमेर रोड स्थित बस टर्मिनल से राजस्थान रोडवेज की 207 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री प्रेम बैरवा भी मौजूद रहे।

यह पहल राज्य सरकार की उस नीति का हिस्सा मानी जा रही है, जिसके तहत आमजन को सुरक्षित, सुलभ और आधुनिक परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। नई बसों के शामिल होने से जहां यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा, वहीं रोडवेज के नेटवर्क को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता: सीएम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना सरकार का लक्ष्य है।

उन्होंने कहा, “नई बसों के शामिल होने से यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित यात्रा सुविधा मिलेगी। सरकार लगातार रोडवेज के बेड़े को मजबूत करने के साथ-साथ सेवाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में काम कर रही है।”

मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में परिवहन सेवाओं में तकनीकी सुधार, डिजिटल टिकटिंग और यात्री सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया जाएगा, जिससे यात्रा अनुभव और बेहतर हो सके।

ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा सीधा लाभ उपमुख्यमंत्री प्रेम बैरवा ने इस अवसर पर कहा कि सरकार का विशेष फोकस प्रदेश के दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्रों पर है, जहां अब तक परिवहन सुविधाएं सीमित रही हैं।

उन्होंने कहा कि नई बसों के संचालन से उन इलाकों में भी आवागमन आसान होगा, जहां पहले यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ता था या निजी साधनों पर निर्भर रहना पड़ता था। इससे छात्रों, नौकरीपेशा लोगों, मरीजों और व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी।

रोडवेज बेड़े में शामिल हुईं आधुनिक बसें राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) के बेड़े में शामिल की गई 207 नई बसों में विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं। इनमें 100 ब्लूलाइन एक्सप्रेस बसें, 79 स्टार लाइन बसें और 28 नई एसी बसें शामिल हैं।

इन बसों को औपचारिक रूप से फ्लैग ऑफ करने के साथ ही आज से प्रदेश के विभिन्न रूटों पर संचालित किया जा रहा है। इससे यात्रियों को अधिक विकल्प मिलेंगे और भीड़भाड़ वाले रूटों पर दबाव भी कम होगा।

नई बसों में आधुनिक सुविधाएं, बेहतर सीटिंग व्यवस्था और सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा गया है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा भी अधिक आरामदायक हो सके।

परिवहन नेटवर्क को मिलेगी मजबूती विशेषज्ञों के अनुसार, रोडवेज के बेड़े में नई बसों के जुड़ने से न केवल यात्री सुविधा में सुधार होगा, बल्कि राज्य के परिवहन नेटवर्क को भी व्यापक मजबूती मिलेगी।

ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों तक बेहतर कनेक्टिविटी होने से आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों तक पहुंच आसान होने से क्षेत्रीय विकास को गति मिलने की उम्मीद है।

राजस्थान दिवस पर बड़ी पहल राजस्थान दिवस के मौके पर की गई इस घोषणा को सरकार की एक बड़ी जनहितकारी पहल के रूप में देखा जा रहा है। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि राज्य सरकार बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के साथ-साथ आमजन के दैनिक जीवन को आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।