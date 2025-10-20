राजस्थान में खुशनुमा मौसम के बीच मनेगी रोशनी की दीपावली, पढ़िए क्या है IMD का पूर्वानुमान

संक्षेप: दीपावली 2025 का त्योहार इस बार राजस्थानवासियों के लिए खासतौर पर सुखद रहने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 20 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है।

दीपावली 2025 का त्योहार इस बार राजस्थानवासियों के लिए खासतौर पर सुखद रहने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 20 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। कहीं भी बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है, जिससे लोगों को दिवाली के उल्लास में किसी भी तरह की बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। साफ आसमान, हल्की ठंड और खुशनुमा हवा—इन सबके साथ यह दीपोत्सव मौसम के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट रहेगा।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने बताया है कि 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2025 तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। इसका मतलब है कि दीपावली के दिन प्रदेश के किसी भी इलाके में बारिश की संभावना नहीं है। चाहे आप जयपुर में हों या जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर या कोटा में—हर जगह लोग बिना मौसम की चिंता के रातभर आतिशबाजी और सजावट का आनंद ले सकेंगे। आसमान पूरी तरह साफ रहेगा, जिससे दीपों की रोशनी और भी चमकदार नजर आएगी।

दीपावली आम तौर पर सर्दी की शुरुआत का संकेत भी होती है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही माहौल रहेगा। IMD की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रहेगा। इसका असर खासकर सुबह और देर रात महसूस होगा। दिन के समय हल्की धूप तो रहेगी, लेकिन उमस या गर्मी जैसी परेशानी नहीं होगी।

मौसम विभाग ने बताया है कि अधिकतम तापमान भी सामान्य से 1-2 डिग्री नीचे रहेगा, जिससे दिन का मौसम भी बेहद सुहावना रहेगा। त्योहार के दिन घरों की सजावट, पूजा-पाठ और सामाजिक मेलजोल में मौसम किसी भी तरह की बाधा नहीं डालेगा।

16 अक्टूबर 2025 को दक्षिण-पश्चिम मानसून ने पूरे देश से विदाई ले ली है। इसके साथ ही अब उत्तर-पश्चिम भारत, विशेषकर राजस्थान में मौसम स्थिर हो गया है। जयपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, फिलहाल किसी भी तरह की मौसमी गतिविधि (Significant Weather Feature) प्रदेश में सक्रिय नहीं है। इसका सीधा असर यह है कि न तो बादलों का जमाव होगा, न ही कहीं हल्की बूंदाबांदी की संभावना। हवा में नमी भी सामान्य से कम रहेगी, जिससे दीपावली के दौरान धुआं और प्रदूषण का असर कुछ हद तक कम महसूस होगा।

IMD ने लोगों को सलाह दी है कि दीपावली की रात पूजा या आतिशबाजी के दौरान हल्की ठंड को ध्यान में रखते हुए खुद को गर्म रखें। शॉल या हल्के स्वेटर का उपयोग करें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। सुबह के समय हल्की सर्द हवाएं चल सकती हैं, लेकिन दिन में मौसम सुहावना रहेगा।

इस बार राजस्थान में दीपावली के अवसर पर मौसम एकदम अनुकूल रहेगा। न बारिश, न उमस बस साफ आसमान, ठंडी हवाएं और दीपों की जगमगाहट। मौसम विभाग की यह भविष्यवाणी प्रदेशवासियों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है।