राजस्थान की दिवाली पर मौत का तांडव! चार बहनों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश; कुल्हाड़ी से हमला

राजस्थान की दिवाली पर मौत का तांडव! चार बहनों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश; कुल्हाड़ी से हमला

संक्षेप: दिवाली की रौशनी से पहले ही नागौर के मिठड़िया गांव में अंधेरा उतर आया। जहां बाकी राजस्थान दीपों से घर सजा रहे थे, वहीं डेगाना-खाटू हाईवे के पास एक खेत में चार बहनों की चीखें गूंज उठीं।

Mon, 20 Oct 2025 07:38 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नागौर
दिवाली की रौशनी से पहले ही नागौर के मिठड़िया गांव में अंधेरा उतर आया। जहां बाकी राजस्थान दीपों से घर सजा रहे थे, वहीं डेगाना-खाटू हाईवे के पास एक खेत में चार बहनों की चीखें गूंज उठीं। छोटी दिवाली की सुबह यहां एक ऐसा खौफनाक कांड हुआ जिसने पूरे इलाके को हिला दिया — जमीन के झगड़े में पड़ोसी बाप-बेटे ने चार बहनों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, और जब वो बच निकलीं, तो कुल्हाड़ी लेकर टूट पड़े!

यह घटना रविवार सुबह करीब 10 बजे की है। मिठड़िया गांव की सुमन मेघवाल (31) अपनी तीन बहनों — मस्तु (26), किरण (23) और मोनिका (17) — के साथ खेत पहुंची थीं। सामने वही खेत, जो उनके पिता की मौत के बाद विवादों में फंसा हुआ है। शनिवार रात को उनके पड़ोसी भंवरलाल जाट और उसका बेटा गजेंद्र चुपचाप वहां सीमेंट-ईंटें डालकर पक्का कमरा बना गए थे। सुबह जब चारों बहनें निर्माण हटाने लगीं, तो बाप-बेटे का खून खौल उठा।

साक्षी सुमन ने बताया, “हमने बस पूछा कि हमारी जमीन पर ये निर्माण क्यों किया… तभी भंवरलाल ने ट्रैक्टर स्टार्ट किया और सीधे हमारी ओर बढ़ा दिया।” चारों बहनें जान बचाने के लिए इधर-उधर भागीं, लेकिन इसके बाद दोनों आरोपी कुल्हाड़ी लेकर टूट पड़े। मोनिका और मस्तु के सिर और हाथ पर वार किए गए, जबकि किरण और सुमन को भी चोटें आईं। मौके पर अफरातफरी मच गई।

गांव के लोग जब तक पहुंचे, आरोपी खेत से फरार हो चुके थे। खून से लथपथ बहनों को तुरंत डेगाना के राजकीय उप जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि मस्तु को सिर में गंभीर चोटें आई हैं, इसलिए उसे अजमेर रेफर किया गया है। अन्य तीनों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।

घटना की पीड़िता सुमन की आंखों में आंसू थे। उसने बताया, “हम पांच बहनें हैं, पिता 2013 में गुजर गए। तब से खेत की रखवाली हम ही करती हैं। मां बीमार रहती हैं। 2017 में हमने अपनी जमीन का थोड़ा हिस्सा भंवरलाल को बेचा था, पर उसने धीरे-धीरे हमारी बाकी जमीन भी हड़पने की कोशिश शुरू कर दी।”

सुमन के मुताबिक, कई बार पंचायत में मामला गया, लेकिन हल नहीं निकला। “रात को उन्होंने कमरे की नींव डाली, और सुबह हमारी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की। जब हमने विरोध किया, तो उन्होंने हमें मार डालने की ठान ली।

घटना की जानकारी मिलते ही डेगाना पुलिस मौके पर पहुंची। थानाधिकारी ने बताया कि पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट के आधार पर भंवरलाल जाट और गजेंद्र के खिलाफ हत्या के प्रयास और अवैध कब्जे की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से खून से सने कपड़े, कुल्हाड़ी और ट्रैक्टर जब्त किया है।

एसपी नागौर ने कहा कि दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है और उन्हें जल्द पकड़ लिया जाएगा। वहीं, गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है।

घटना के बाद मिठड़िया गांव में सन्नाटा छा गया है। लोग कह रहे हैं कि ऐसी हिंसा पहले कभी नहीं देखी। छोटी दिवाली के दिन चार बहनों का खून बहना पूरे इलाके के लिए शर्मनाक है। स्थानीय महिला संगठनों ने मांग की है कि आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए।

छोटी दिवाली की सुबह जो चार बहनें पूजा की तैयारी में थी, वो अब अस्पताल के बिस्तर पर हैं — और इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठी हैं। नागौर का यह केस सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि समाज के उस चेहरे का आईना है जो महिलाओं की हिम्मत देखकर बौखला उठता है।

