राजस्थान में दिवाली पर सबसे जहरीली हुई श्रीगंगानगर की हवा, AQI 354 पहुंचा

दिवाली के दौरान 8 नवंबर की आधी रात से 9 नवंबर तक दर्ज आंकड़ों ने इस बार प्रदूषण की एक अलग ही तस्वीर दिखाई है। प्रदेश के 20 शहरों में AQI 200 के पार पहुंच गया।

पिछले साल दिवाली पर राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रदूषण भिवाड़ी में दर्ज किया गया था। यहां AQI 382 तक पहुंच गया था। श्रीगंगानगर 286 AQI के साथ दूसरे नंबर पर था।

दिवाली पर पटाखों का धुआं पूरे राजस्थान में फैला, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा दम श्रीगंगानगर की हवा ने घोंटा। हैरानी की बात यह है कि जिस भिवाड़ी को आमतौर पर राजस्थान के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता है, वह भी इस बार श्रीगंगानगर से पीछे रह गया। यहां दिवाली की रात से अगले दिन तक एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 354 दर्ज किया गया। इसके साथ ही श्रीगंगानगर प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया। वहीं, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी 304 AQI के साथ दूसरे नंबर पर रहा।

दिवाली के दौरान 8 नवंबर की आधी रात से 9 नवंबर तक दर्ज आंकड़ों ने इस बार प्रदूषण की एक अलग ही तस्वीर दिखाई है। प्रदेश के 20 शहरों में AQI 200 के पार पहुंच गया। यानी इन शहरों में लोगों को साफ हवा के बजाय प्रदूषण और धुएं के बीच सांस लेनी पड़ी। कई शहरों में पिछले साल के मुकाबले हवा ज्यादा खराब रही, जबकि कुछ जगहों पर लोगों को थोड़ी राहत भी मिली।

भिवाड़ी को पीछे छोड़ श्रीगंगानगर सबसे आगे पिछले साल दिवाली पर राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रदूषण भिवाड़ी में दर्ज किया गया था। यहां AQI 382 तक पहुंच गया था। श्रीगंगानगर 286 AQI के साथ दूसरे नंबर पर था। लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह बदल गई। श्रीगंगानगर का AQI पिछले साल के 286 से बढ़कर 354 हो गया। यानी यहां हवा पहले से ज्यादा जहरीली हो गई।

वहीं, भिवाड़ी में इस बार AQI 304 दर्ज किया गया, जो पिछले साल के 382 के मुकाबले काफी कम है। इसके बावजूद शहर प्रदेश के सबसे प्रदूषित इलाकों में दूसरे स्थान पर रहा। अलवर 297 AQI के साथ तीसरे नंबर पर रहा। यहां भी पिछले साल के 245 के मुकाबले प्रदूषण बढ़ा है।

इन शहरों में भी हवा ने बढ़ाई परेशानी दिवाली के बाद राजस्थान के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ रहा। हनुमानगढ़ में AQI 278 दर्ज किया गया, जबकि पिछले साल यह 273 था। भरतपुर में भी हवा की गुणवत्ता बिगड़ी है। यहां AQI पिछले साल के 244 से बढ़कर 274 पहुंच गया।

सवाई माधोपुर में तो प्रदूषण में बड़ी उछाल देखने को मिली। पिछले साल दिवाली पर यहां AQI 138 था, जो इस बार बढ़कर 257 हो गया। इसी तरह बीकानेर में 217 से बढ़कर 249 और जोधपुर में 193 से बढ़कर 241 AQI दर्ज किया गया।

पाली में भी AQI 254 रहा। अजमेर 228 AQI के साथ टॉप-10 प्रदूषित शहरों में शामिल रहा।

दौसा में सबसे साफ रही हवा, कई शहरों को मिली राहत एक तरफ जहां कई शहरों में दिवाली के बाद हवा खराब हुई, वहीं कुछ जगहों पर पिछले साल के मुकाबले प्रदूषण कम दर्ज किया गया। इस मामले में दौसा सबसे आगे रहा। यहां पिछले साल दिवाली के दौरान AQI 223 था, जो इस बार घटकर महज 119 रह गया। यह इस साल दिवाली के दौरान राजस्थान में दर्ज सबसे कम AQI है।

डूंगरपुर में भी हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ। यहां AQI 207 से घटकर 123 पर आ गया। भीलवाड़ा में पिछले साल के 235 के मुकाबले इस बार 153 AQI दर्ज किया गया। बाड़मेर में भी 160 से घटकर 124 और राजसमंद में 192 से घटकर 128 AQI रहा।

कोटा में भी लोगों को कुछ राहत मिली। यहां पिछले साल दिवाली के बाद AQI 276 था, जो इस बार घटकर 226 दर्ज किया गया। उदयपुर में भी AQI 241 से कम होकर 225 पर आ गया।

राजस्थान के टॉप-10 प्रदूषित शहर | रैंक | शहर | AQI |

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| 1 | श्रीगंगानगर | 354 |

| 2 | भिवाड़ी | 304 |

| 3 | अलवर | 297 |

| 4 | हनुमानगढ़ | 278 |

| 5 | भरतपुर | 274 |

| 6 | सवाई माधोपुर | 257 |

| 7 | पाली | 254 |

| 8 | बीकानेर | 249 |

| 9 | जोधपुर | 241 |

| 10 | अजमेर | 228 |