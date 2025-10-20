राजस्थान में दिवाली पर घर-बाजार लाइटिंग से जगमगाए, मंदिरों में दीयों की रौनक

संक्षेप: जयपुर, अलवर, अजमेर, बीकानेर, सीकर और श्रीगंगानगर: राजस्थान में दिवाली की रौनक पूरे प्रदेश में देखने को मिली। जयपुर, अलवर और अन्य जिलों में घर, मंदिर और बाजार अलग-अलग थीम की लाइटिंग और फूलों की सजावट से जगमगा उठे।

जयपुर, अलवर, अजमेर, बीकानेर, सीकर और श्रीगंगानगर: राजस्थान में दिवाली की रौनक पूरे प्रदेश में देखने को मिली। जयपुर, अलवर और अन्य जिलों में घर, मंदिर और बाजार अलग-अलग थीम की लाइटिंग और फूलों की सजावट से जगमगा उठे। महिलाएं घरों और मंदिरों में विधि-विधान से दीये जलाकर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा कर रही हैं।

जयपुर के गोविंददेव मंदिर में ठाकुर जी को विशेष पोशाक पहनाई गई और उनका श्रृंगार भी किया गया। शहर के विभिन्न हिस्सों में लोग अपने घर, दुकान और ऑफिस सजाकर दीपावली की खुशियां मना रहे हैं। परिवार और दोस्तों के साथ लक्ष्मी पूजन करने के बाद लोग एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दे रहे हैं।

बाजारों में दिवाली की सजावट और लाइटिंग का आकर्षण देखने के लिए लोग परिवार सहित बाजारों का रुख कर रहे हैं। रंग-बिरंगी लाइटिंग और आकर्षक सजावट को लोग अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहे हैं, वहीं बच्चे और युवा शाम के समय पटाखे फोड़ते दिखाई दे रहे हैं। जयपुर के प्रमुख बाजारों में थिम आधारित लाइटिंग ने शहर को और भी सुंदर बना दिया।

अजमेर में शाम के समय घरों में दीयों की रौनक और रोशनी ने पूरे शहर को जगमग कर दिया। लोगों ने माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की और अपने घरों व पड़ोसियों के साथ मिठाई बांटी। शहर के मुख्य मार्गों और मोहल्लों में युवा और बच्चे पटाखों की आवाज़ के साथ उत्साह बढ़ा रहे थे।

अलवर में दिवाली पर बाजारों और दुकानों का माहौल अलग रहा। आमतौर पर देर रात तक खुली रहने वाली दुकाने इस वर्ष शाम साढ़े सात बजे ही बंद हो गईं। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुरक्षा और सुविधाओं के कारण दुकानों ने पहले ही बंद करने का निर्णय लिया।

बीकानेर के बीएसएफ एरिया में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीएसएफ जवानों के साथ दीपावली मनाई। इस अवसर पर महिला जवानों ने भी दीप जलाए। मंत्री मेघवाल ने जवानों से बातचीत करते हुए कहा कि दीपावली का पर्व जीवन में प्रकाश के महत्व को समझने और उसे अपनाने का अवसर है।

सीकर शहर के कल्याण क्षेत्र का दृश्य ड्रोन कैमरे में कैद किया गया। ड्रोन से देखा गया तो पूरे क्षेत्र में घरों और गलियों में जलाए गए दीयों और लाइटिंग के कारण शहर पूरी तरह जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा था। वहीं, श्रीगंगानगर में नगर परिषद की ओर से शहर के मुख्य चौराहों और बाजारों को सजाया गया। लोग पूजा-अर्चना के बाद आतिशबाजी कर उत्सव का आनंद ले रहे थे।