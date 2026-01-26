Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan disturbed area act gujarat model hindu migration
हिंदू पलायन रोकने की कवायद,राजस्थान में गुजरात मॉडल पर डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट

हिंदू पलायन रोकने की कवायद,राजस्थान में गुजरात मॉडल पर डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट

संक्षेप:

राजस्थान में बढ़ते साम्प्रदायिक तनाव, जनसंख्या असंतुलन और उससे उपजे पलायन के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए भजनलाल सरकार ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। 

Jan 26, 2026 10:45 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजस्थान में बढ़ते साम्प्रदायिक तनाव, जनसंख्या असंतुलन और उससे उपजे पलायन के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए भजनलाल सरकार ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। राज्य मंत्रिमंडल ने 21 जनवरी 2026 को सर्वसम्मति से राजस्थान अशांत क्षेत्रों में अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक और किरायेदारों को परिसर से बेदखल होने से बचाने के लिए प्रावधान विधेयक, 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक उन इलाकों में संपत्ति के हस्तांतरण पर सख्त नियंत्रण लगाता है, जिन्हें सरकार ‘डिस्टर्ब्ड एरिया’ घोषित करेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष पारीक का कहना है कि राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय असंतुलन के कारण सांप्रदायिक हिंसा, असामंजस्य, हिंदुओं का पलायन और राज्य से बाहर जाना जैसी समस्याओं को देखते हुए उक्त अधिनियम को राज्य में लागू करना समय की आवश्यकता बन गया है। इस कानून का उद्देश्य संवेदनशील क्षेत्रों में जनसंख्या संतुलन बनाए रखते हुए और नुकसान से होने वाली परेशानी को रोकना है।

साम्प्रदायिक तनाव और पलायन की पृष्ठभूमि

राजस्थान के कई शहरों और कस्बों में बीते वर्षों में साम्प्रदायिक तनाव, हिंसा, महिलाओं से छेड़छाड़, धार्मिक स्थलों पर विवाद और असुरक्षा की भावना के चलते बड़ी संख्या में हिंदू परिवारों का पलायन सामने आया है। टोंक, मालपुरा, जयपुर का वॉल्ड सिटी इलाका, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, मेवात क्षेत्र, बीकानेर और झालावाड़ जैसे इलाके इसके उदाहरण माने जा रहे हैं। कई जगहों पर हालात ऐसे बने कि हिंदू परिवारों को या तो अपने घर खाली छोड़ने पड़े या मजबूरी में औने-पौने दामों पर संपत्ति बेचकर इलाका छोड़ना पड़ा।

‘डिस्टर्ब्ड एरिया’ में बिना अनुमति नहीं होगा सौदा

प्रस्तावित कानून के तहत राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी किसी भी दंगा प्रभावित या साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र को तीन साल की प्रारंभिक अवधि के लिए ‘डिस्टर्ब्ड एरिया’ घोषित कर सकेगा, जिसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है।

ऐसे क्षेत्र में कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी अचल संपत्ति न बेची जा सकेगी और न ही खरीदी जा सकेगी। कलेक्टर यह जांच करेगा कि—

सौदा स्वेच्छा से हो रहा है या दबाव में,

संपत्ति का मूल्य बाजार दर के अनुरूप है या नहीं,

इस हस्तांतरण से इलाके का जनसांख्यिकीय संतुलन प्रभावित तो नहीं होगा।

उल्लंघन पर सख्त सजा

कानून की सबसे सख्त धारा यह है कि नियमों के विपरीत किया गया कोई भी सौदा कानून की नजर में शून्य (Null & Void) माना जाएगा। इतना ही नहीं, उल्लंघन करने पर 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। यह अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होगा, यानी पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकेगी।

मालपुरा से जयपुर तक बदली तस्वीर

मालपुरा के विनय टॉकीज क्षेत्र, छिप्पो की ढाल, जैन मोहल्ला, हरिजन मोहल्ला और सिंधी कॉलोनी जैसे इलाकों में हिंदू आबादी कभी बहुसंख्यक थी, जो अब सिमटकर कुछ घरों तक रह गई है। कई मोहल्लों में हिंदू-मुस्लिम आबादी का अनुपात 90:10 से बदलकर 5:95 तक पहुंच चुका है।

वहीं जयपुर के ब्रह्मपुरी, किशनपोल, रामगढ़ मोड़, शास्त्री नगर, सब्जी मंडी, वॉल्ड सिटी जैसे इलाकों में भी मंदिरों की सुरक्षा, पोस्टर चिपकाने, कथित ‘लव जिहाद’, गैर-शाकाहारी गतिविधियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बार-बार विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं।

गुजरात मॉडल की तर्ज पर राजस्थान

राज्य सरकार का मानना है कि गुजरात में लागू ‘डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट’ ने संवेदनशील इलाकों में जनसांख्यिकीय असंतुलन और जबरन पलायन पर काफी हद तक रोक लगाई है। उसी तर्ज पर राजस्थान में यह कानून लागू कर हिंदू परिवारों को सुरक्षा का भरोसा देने और जबरन या मजबूरी में होने वाली बिक्री को रोकने का प्रयास किया गया है।

सरकार का दावा है कि यह विधेयक किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि साम्प्रदायिक सौहार्द, सुरक्षा और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए है। वर्षों से उठती पलायन की पीड़ा और असुरक्षा की आवाज को यह कानून पहली बार ठोस कानूनी संरक्षण देता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि विधानसभा से पारित होने के बाद यह कानून जमीन पर कितना प्रभावी साबित होता है, लेकिन इतना तय है कि राजस्थान की राजनीति और सामाजिक विमर्श में इस बिल ने नई बहस और नई दिशा दे दी है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Hindu Gujarat News Rajasthan BJP अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।