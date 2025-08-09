मेरे 210 लोग पहाड़ों में फंसे हैं,राजस्थान आपदा मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का दर्द छलका

उत्तराखंड के चमोली जिले में आई भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के 210 श्रद्धालु पिछले तीन दिनों से फंसे हुए हैं। ये सभी श्रद्धालु केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए सात बसों में सवार होकर उत्तराखंड पहुंचे थे,

उत्तराखंड के चमोली जिले में आई भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के 210 श्रद्धालु पिछले तीन दिनों से फंसे हुए हैं। ये सभी श्रद्धालु केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए सात बसों में सवार होकर उत्तराखंड पहुंचे थे, लेकिन प्राकृतिक आपदा ने उनकी यात्रा को बीच रास्ते में ही रोक दिया। चमोली जिले के गरुड़ गांव के पास जबरदस्त भूस्खलन हुआ है, जिससे सड़कें पूरी तरह बंद हो चुकी हैं और पहाड़ों से गिरे भारी मलबे ने रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है।

तीन दिनों से फंसे इन श्रद्धालुओं की जानकारी जैसे ही राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा को मिली, उन्होंने तुरंत इस मामले का संज्ञान लिया और सक्रियता दिखाते हुए राहत और बचाव कार्यों की कमान संभाल ली। मंत्री ने स्वयं यात्रियों से संपर्क कर उनकी स्थिति की जानकारी ली और उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। इस आपदा की घड़ी में यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए उन्होंने स्थानीय प्रशासन और आपदा राहत एजेंसियों से तुरंत संपर्क साधा।

डॉ. मीणा ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के कमांडेंट धर्मेंद्र से भी बात कर स्थिति का जायजा लिया और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक भी यात्री तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक सभी को सुरक्षित उनके गंतव्य तक नहीं पहुंचा दिया जाता। मंत्री लगातार राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं और पल-पल की जानकारी ले रहे हैं।

फंसे हुए सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा की पुष्टि की गई है। हालांकि भोजन, पानी और चिकित्सा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति एक चुनौती जरूर बनी हुई है, लेकिन राज्य और केंद्र की एजेंसियां मिलकर इस काम में जुट गई हैं। स्थानीय प्रशासन ने भी तुरंत राहत टीमों को सक्रिय किया है और प्रयास किए जा रहे हैं कि मलबा हटाकर रास्ता खोला जा सके।

इस बीच, सोशल मीडिया पर आपदा से जुड़े कई वीडियो वायरल हो चुके हैं, जिसमें बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए भूस्खलन की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक बड़ा चट्टानी हिस्सा अचानक टूटकर नीचे गिरता है, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच जाती है। पत्थरों की बारिश के बीच लोगों को भागते हुए देखा गया, और सैकड़ों मीटर तक सड़क मलबे से पट गई।

उत्तराखंड में इस समय मौसम की स्थिति बेहद खराब बनी हुई है, और भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और अधिक वर्षा की चेतावनी जारी की है। ऐसे में राहत कार्यों में और भी कठिनाइयां सामने आ सकती हैं, लेकिन प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि हर हाल में फंसे लोगों को निकाला जाएगा।