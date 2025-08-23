राजस्थान की रेत में दबी डायनासोर की कहानी, जैसलमेर में मिले अवशेष

राजस्थान में जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ उपखंड के मेघा गांव में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक तालाब की खुदाई के दौरान प्राचीन अवशेष मिले।

ग्रामीणों को मिट्टी के बीच से ऐसा ढांचा दिखाई दिया जो हड्डियों जैसा प्रतीत हो रहा था। वहीं आसपास से कुछ ऐसे पत्थर भी निकले जो पूरी तरह से फॉसिल्स यानी जीवाश्म में तब्दील हो चुके थे। इन अवशेषों को देखने के बाद विशेषज्ञों ने इसे डायनासोर काल से जोड़कर देखने की संभावना जताई है।

दरअसल, हरपाल नामक ग्रामीण के तालाब के पास खुदाई कार्य चल रहा था। जैसे-जैसे खुदाई गहराई में पहुंची, वहां लकड़ी जैसे पत्थरों के टुकड़े और एक बड़ा हड्डीनुमा स्ट्रक्चर नजर आया। देखते ही देखते गांव में लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी ने इसे लाखों साल पुराने जीव का ढांचा बताया तो किसी ने डायनासोर के अवशेष मिलने का दावा कर दिया।

सूचना मिलने पर फतेहगढ़ एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। उन्होंने खुदाई स्थल का निरीक्षण किया और अवशेषों को सुरक्षित करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने इस पूरी घटना की रिपोर्ट तैयार कर जिला कलेक्टर को भेज दी है। बताया जा रहा है कि अब एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौके पर आएगी। उनकी जांच के बाद ही इन अवशेषों की वास्तविकता सामने आ पाएगी।

वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक डॉ. नारायणदास इनखिया ने मौके पर जाकर अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि जो स्ट्रक्चर और फॉसिल्स यहां मिले हैं, वह कई साल पुराने हैं। फिलहाल इसे सीधे तौर पर डायनासोर कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन प्रथम दृष्टया यह डायनासोर से संबंधित किसी जीव का ढांचा प्रतीत होता है। उन्होंने अनुमान जताया कि यह स्ट्रक्चर लगभग 6 से 7 फीट बड़ा हो सकता है। आगे इसकी वैज्ञानिक खुदाई और जांच से ही असली रहस्य सामने आएगा।

डॉ. इनखिया ने बताया कि जैसलमेर क्षेत्र पहले से ही भूगर्भीय दृष्टि से समृद्ध माना जाता है। यहां पूर्व में भी डायनासोर से संबंधित अवशेष मिल चुके हैं। खासतौर पर आकल और थईयात गांव में डायनासोर के जीवाश्म मिले थे, जिनकी वैज्ञानिक पुष्टि भी की जा चुकी है। यही कारण है कि इस बार मिले नए अवशेषों को भी डायनासोर काल से जोड़कर देखा जा रहा है।

स्थानीय लोगों में इस खोज को लेकर उत्सुकता का माहौल है। गांव के लोगों का कहना है कि यह उनके लिए गर्व की बात है कि इतनी बड़ी खोज उनके इलाके से हुई है। वहीं, प्रशासन ने खुदाई स्थल को सील कर दिया है ताकि अवशेषों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे।

वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसलमेर का भूगर्भ करोड़ों साल पुराना है। रेगिस्तानी इलाके में कई जगह पर फॉसिल्स और जीवाश्म संरचनाएं पहले भी मिली हैं। लेकिन इस बार मिले हड्डीनुमा ढांचे ने सबका ध्यान खींचा है। अगर यह संरचना सचमुच डायनासोर काल की निकली तो यह राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण खोज साबित होगी।

जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और एएसआई की संयुक्त टीम आने वाले दिनों में यहां विस्तृत उत्खनन करेगी। उसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि यह संरचना डायनासोर की है या फिर किसी और प्राचीन जीव की।