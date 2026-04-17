राजस्थान में डिजिटल जनगणना के नाम पर ठगी; एक क्लिक में खाली हो रहे खाते

एक कॉल… एक लिंक… या फिर दरवाजे पर दस्तक और आपके बैंक खाते से गायब हो सकती है पूरी जमा-पूंजी। राजस्थान में इन दिनों डिजिटल जनगणना के नाम पर ऐसा ही एक नया साइबर जाल बुना जा रहा है,

एक कॉल… एक लिंक… या फिर दरवाजे पर दस्तक और आपके बैंक खाते से गायब हो सकती है पूरी जमा-पूंजी। राजस्थान में इन दिनों डिजिटल जनगणना के नाम पर ऐसा ही एक नया साइबर जाल बुना जा रहा है, जिसने पुलिस महकमे को भी अलर्ट मोड पर ला दिया है।

दरअसल, केंद्र सरकार की प्रस्तावित डिजिटल जनगणना प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही साइबर अपराधियों ने इसे अपना नया हथियार बना लिया है। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा की एडवाइजरी में जो खुलासा हुआ है, वो चौंकाने वाला है ठग अब सरकारी पहचान का मुखौटा पहनकर सीधे लोगों के घर और मोबाइल तक पहुंच रहे हैं।

फोन की घंटी से शुरू होता है खेल सब कुछ एक साधारण कॉल से शुरू होता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है हम जनगणना विभाग से बोल रहे हैं। भरोसा दिलाने के लिए वे आपके नाम, पते या परिवार की कुछ सामान्य जानकारी भी बता देते हैं। फिर धीरे-धीरे बातचीत बैंक डिटेल्स, आधार नंबर और ओटीपी तक पहुंच जाती है।

इतना ही नहीं, कुछ मामलों में लोगों से AnyDesk या TeamViewer जैसे ऐप डाउनलोड करवाए जाते हैं। जैसे ही ये ऐप फोन में इंस्टॉल होता है, आपका मोबाइल और उसमें मौजूद बैंकिंग ऐप पूरी तरह ठगों के कंट्रोल में चला जाता है। एक क्लिक… और खाते से रकम साफ।

अब ठग आपके दरवाजे पर भी इस पूरे खेल का दूसरा और ज्यादा खतरनाक पहलू है फिजिकल विजिट। पुलिस के मुताबिक, कुछ ठग खुद को जनगणना अधिकारी बताकर घर-घर पहुंच रहे हैं। उनके हाथ में टैबलेट या फॉर्म होता है, जिससे वे भरोसा जीतते हैं।

वे परिवार के सदस्यों की पढ़ाई, नौकरी और सुविधाओं की जानकारी लेने का नाटक करते हैं, लेकिन असली मकसद होता है आपके फोन पर आया ओटीपी हासिल करना। जैसे ही आपने ओटीपी बताया, उसी वक्त बैंक ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है और आप ठगी का शिकार बन जाते हैं।

एक लिंक… और सब खत्म तीसरा तरीका सबसे ज्यादा फैल रहा है फर्जी SMS लिंक। अपनी जनगणना अपडेट करें, वरना सरकारी सुविधा बंद हो जाएगी ऐसे मैसेज लोगों के मोबाइल पर तेजी से पहुंच रहे हैं।

डर और जल्दबाजी में जैसे ही कोई व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करता है, वह फिशिंग वेबसाइट पर पहुंच जाता है, जहां उसकी निजी जानकारी चुरा ली जाती है। कई मामलों में फोन में मालवेयर भी इंस्टॉल हो जाता है, जिससे ठगों को लगातार एक्सेस मिल जाता है।

पुलिस ने खोला असली सच साइबर क्राइम के अधिकारियों ने साफ किया है कि डिजिटल जनगणना के नाम पर इस तरह की कोई कॉल, लिंक या घर-घर जाकर डिटेल लेने की प्रक्रिया नहीं होती। सरकार की ओर से Self-Enumeration की सुविधा दी गई है, जो केवल आधिकारिक वेबसाइट www.se.census.gov.in पर ही उपलब्ध होगी।

यह प्रक्रिया 1 मई से 15 मई 2026 के बीच पूरी की जाएगी और सबसे अहम बात यह पूरी तरह मुफ्त है। किसी भी तरह का शुल्क, QR कोड पेमेंट या वेरिफिकेशन फीस मांगी जाए, तो समझिए सामने ठग है।

आपकी एक गलती, उनकी बड़ी कमाई साइबर विशेषज्ञों के अनुसार, ये ठग मनोवैज्ञानिक दबाव और सरकारी सिस्टम के भरोसे का फायदा उठाते हैं। सरकारी काम योजना बंद हो जाएगी या तुरंत अपडेट जरूरी है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर वे लोगों को सोचने का मौका ही नहीं देते।

कैसे बचें इस डिजिटल जाल से? पुलिस की एडवाइजरी साफ कहती है संदिग्ध लिंक से दूरी बनाए रखें, अनजान कॉल पर कोई निजी जानकारी साझा न करें, और घर आने वाले व्यक्ति का आईडी कार्ड जरूर जांचें।

सबसे जरूरी कोई भी ओटीपी, बैंक डिटेल या आधार नंबर किसी के साथ साझा न करें, चाहे सामने वाला खुद को कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न बताए।

ठगी हो जाए तो क्या करें? अगर आप या आपके आसपास कोई इस तरह की साइबर ठगी का शिकार होता है, तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। समय पर की गई शिकायत आपके पैसे वापस दिलाने में अहम साबित हो सकती है।

भरोसे का सबसे बड़ा धोखा डिजिटल इंडिया के इस दौर में जहां सरकार सुविधाएं ऑनलाइन ला रही है, वहीं अपराधी भी उतनी ही तेजी से नए जाल बुन रहे हैं। जनगणना जैसे भरोसेमंद शब्द का इस्तेमाल कर ठग लोगों की मेहनत की कमाई पर नजर गड़ाए बैठे हैं।