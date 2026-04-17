Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राजस्थान में डिजिटल जनगणना के नाम पर ठगी; एक क्लिक में खाली हो रहे खाते

Apr 17, 2026 11:03 am ISTSachin Sharma हिन्दुस्तान टाइम्स
share

एक कॉल… एक लिंक… या फिर दरवाजे पर दस्तक और आपके बैंक खाते से गायब हो सकती है पूरी जमा-पूंजी। राजस्थान में इन दिनों डिजिटल जनगणना के नाम पर ऐसा ही एक नया साइबर जाल बुना जा रहा है,

राजस्थान में डिजिटल जनगणना के नाम पर ठगी; एक क्लिक में खाली हो रहे खाते

एक कॉल… एक लिंक… या फिर दरवाजे पर दस्तक और आपके बैंक खाते से गायब हो सकती है पूरी जमा-पूंजी। राजस्थान में इन दिनों डिजिटल जनगणना के नाम पर ऐसा ही एक नया साइबर जाल बुना जा रहा है, जिसने पुलिस महकमे को भी अलर्ट मोड पर ला दिया है।

दरअसल, केंद्र सरकार की प्रस्तावित डिजिटल जनगणना प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही साइबर अपराधियों ने इसे अपना नया हथियार बना लिया है। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा की एडवाइजरी में जो खुलासा हुआ है, वो चौंकाने वाला है ठग अब सरकारी पहचान का मुखौटा पहनकर सीधे लोगों के घर और मोबाइल तक पहुंच रहे हैं।

फोन की घंटी से शुरू होता है खेल

सब कुछ एक साधारण कॉल से शुरू होता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है हम जनगणना विभाग से बोल रहे हैं। भरोसा दिलाने के लिए वे आपके नाम, पते या परिवार की कुछ सामान्य जानकारी भी बता देते हैं। फिर धीरे-धीरे बातचीत बैंक डिटेल्स, आधार नंबर और ओटीपी तक पहुंच जाती है।

इतना ही नहीं, कुछ मामलों में लोगों से AnyDesk या TeamViewer जैसे ऐप डाउनलोड करवाए जाते हैं। जैसे ही ये ऐप फोन में इंस्टॉल होता है, आपका मोबाइल और उसमें मौजूद बैंकिंग ऐप पूरी तरह ठगों के कंट्रोल में चला जाता है। एक क्लिक… और खाते से रकम साफ।

अब ठग आपके दरवाजे पर भी

इस पूरे खेल का दूसरा और ज्यादा खतरनाक पहलू है फिजिकल विजिट। पुलिस के मुताबिक, कुछ ठग खुद को जनगणना अधिकारी बताकर घर-घर पहुंच रहे हैं। उनके हाथ में टैबलेट या फॉर्म होता है, जिससे वे भरोसा जीतते हैं।

वे परिवार के सदस्यों की पढ़ाई, नौकरी और सुविधाओं की जानकारी लेने का नाटक करते हैं, लेकिन असली मकसद होता है आपके फोन पर आया ओटीपी हासिल करना। जैसे ही आपने ओटीपी बताया, उसी वक्त बैंक ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है और आप ठगी का शिकार बन जाते हैं।

एक लिंक… और सब खत्म

तीसरा तरीका सबसे ज्यादा फैल रहा है फर्जी SMS लिंक। अपनी जनगणना अपडेट करें, वरना सरकारी सुविधा बंद हो जाएगी ऐसे मैसेज लोगों के मोबाइल पर तेजी से पहुंच रहे हैं।

डर और जल्दबाजी में जैसे ही कोई व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करता है, वह फिशिंग वेबसाइट पर पहुंच जाता है, जहां उसकी निजी जानकारी चुरा ली जाती है। कई मामलों में फोन में मालवेयर भी इंस्टॉल हो जाता है, जिससे ठगों को लगातार एक्सेस मिल जाता है।

पुलिस ने खोला असली सच

साइबर क्राइम के अधिकारियों ने साफ किया है कि डिजिटल जनगणना के नाम पर इस तरह की कोई कॉल, लिंक या घर-घर जाकर डिटेल लेने की प्रक्रिया नहीं होती। सरकार की ओर से Self-Enumeration की सुविधा दी गई है, जो केवल आधिकारिक वेबसाइट www.se.census.gov.in पर ही उपलब्ध होगी।

यह प्रक्रिया 1 मई से 15 मई 2026 के बीच पूरी की जाएगी और सबसे अहम बात यह पूरी तरह मुफ्त है। किसी भी तरह का शुल्क, QR कोड पेमेंट या वेरिफिकेशन फीस मांगी जाए, तो समझिए सामने ठग है।

आपकी एक गलती, उनकी बड़ी कमाई

साइबर विशेषज्ञों के अनुसार, ये ठग मनोवैज्ञानिक दबाव और सरकारी सिस्टम के भरोसे का फायदा उठाते हैं। सरकारी काम योजना बंद हो जाएगी या तुरंत अपडेट जरूरी है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर वे लोगों को सोचने का मौका ही नहीं देते।

कैसे बचें इस डिजिटल जाल से?

पुलिस की एडवाइजरी साफ कहती है संदिग्ध लिंक से दूरी बनाए रखें, अनजान कॉल पर कोई निजी जानकारी साझा न करें, और घर आने वाले व्यक्ति का आईडी कार्ड जरूर जांचें।

सबसे जरूरी कोई भी ओटीपी, बैंक डिटेल या आधार नंबर किसी के साथ साझा न करें, चाहे सामने वाला खुद को कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न बताए।

ठगी हो जाए तो क्या करें?

अगर आप या आपके आसपास कोई इस तरह की साइबर ठगी का शिकार होता है, तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। समय पर की गई शिकायत आपके पैसे वापस दिलाने में अहम साबित हो सकती है।

भरोसे का सबसे बड़ा धोखा

डिजिटल इंडिया के इस दौर में जहां सरकार सुविधाएं ऑनलाइन ला रही है, वहीं अपराधी भी उतनी ही तेजी से नए जाल बुन रहे हैं। जनगणना जैसे भरोसेमंद शब्द का इस्तेमाल कर ठग लोगों की मेहनत की कमाई पर नजर गड़ाए बैठे हैं।

सवाल यही है क्या आप इस डिजिटल जाल को पहचान पाएंगे, या अगला शिकार बनेंगे?

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

और पढ़ें
Rajasthan Cyber Crime Online Fraud अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।