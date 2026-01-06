Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan didwana peacock death forest department alert
राजस्थान के डीडवाना में एक साथ 12 मोरों की मौत;राष्ट्रीय पक्षी को लेकर वन विभाग अलर्ट

राजस्थान के डीडवाना में एक साथ 12 मोरों की मौत;राष्ट्रीय पक्षी को लेकर वन विभाग अलर्ट

संक्षेप:

राजस्थान के डीडवाना जिले से सामने आई एक दिल दहला देने वाली घटना ने न सिर्फ प्रशासन बल्कि आम लोगों और वन्यजीव प्रेमियों को भी गहरी चिंता में डाल दिया है। जिले के ग्राम दौलतपुरा के पास एक साथ 12 राष्ट्रीय पक्षी मोरों के मृत मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

Jan 06, 2026 08:12 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजस्थान के डीडवाना जिले से सामने आई एक दिल दहला देने वाली घटना ने न सिर्फ प्रशासन बल्कि आम लोगों और वन्यजीव प्रेमियों को भी गहरी चिंता में डाल दिया है। जिले के ग्राम दौलतपुरा के पास एक साथ 12 राष्ट्रीय पक्षी मोरों के मृत मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जिस धरती को मोरों का सुरक्षित आश्रय माना जाता था, वहां इस तरह की घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग में खलबली मच गई। सूचना पर वन विभाग की रेंजर ममता अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचीं। मौके का मुआयना करने के बाद सभी मृत मोरों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। विभाग ने मेडिकल टीम को भी तत्काल सूचित किया और पूरे क्षेत्र को निगरानी में ले लिया गया है।

गांव में पसरा सन्नाटा, लोग स्तब्ध

ग्रामीणों के अनुसार, सुबह जब कुछ लोग खेतों की ओर जा रहे थे, तब उन्होंने एक स्थान पर कई मोरों को मृत अवस्था में देखा। देखते ही देखते यह खबर पूरे गांव में फैल गई। थोड़ी ही देर में वहां लोगों की भीड़ जुट गई। किसी के लिए यह दृश्य बेहद पीड़ादायक था तो किसी के लिए भय पैदा करने वाला। गांव में दिनभर इसी घटना की चर्चा होती रही और माहौल पूरी तरह गमगीन नजर आया।

मौत की वजह पर सस्पेंस बरकरार

फिलहाल मोरों की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि, क्षेत्र में कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि संभव है मोरों को जहरीला दाना खिलाया गया हो। कुछ लोग इसे शिकार या किसी साजिश से भी जोड़कर देख रहे हैं। वहीं, वन विभाग इस संभावना को भी नजरअंदाज नहीं कर रहा कि कहीं किसी अज्ञात बीमारी के कारण यह घटना तो नहीं हुई।

वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।

रेंजर ममता का बयान

मामले पर जानकारी देते हुए रेंजर ममता ने कहा,

> “दौलतपुरा के पास 12 मोर मृत पाए गए हैं। सभी का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल मामले की गहन जांच की जा रही है।”

उन्होंने बताया कि आसपास के इलाकों में भी टीम भेजी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं और तो कोई पक्षी बीमार या मृत अवस्था में नहीं है।

ग्रामीणों से अपील

वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि यदि उन्हें कोई संदिग्ध गतिविधि, जहरीले पदार्थ या असामान्य हलचल दिखाई दे, तो तुरंत विभाग को सूचना दें। साथ ही लोगों से कहा गया है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और जांच में सहयोग करें।

राष्ट्रीय पक्षी होने के कारण सख्त कानून

गौरतलब है कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 (Schedule-1) में शामिल किया गया है। यह श्रेणी वन्यजीवों को मिलने वाली सबसे सख्त कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है।

यदि जांच या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साबित होता है कि मोरों की मौत जहर या जानबूझकर किए गए कृत्य से हुई है, तो दोषियों के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा। ऐसे अपराध में 3 से 7 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी निगाहें

फिलहाल पूरे मामले की कुंजी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को माना जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही यह तय हो सकेगा कि यह घटना एक दुर्घटना थी, बीमारी का नतीजा या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा।

डीडवाना की इस घटना ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारे राष्ट्रीय प्रतीक वास्तव में सुरक्षित हैं। अब सबकी निगाहें वन विभाग की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो इस रहस्यमयी मौत से पर्दा उठाएगी।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Rajasthan Viral News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।