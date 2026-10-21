राजस्थान के धौलपुर में चाचा और 2 भतीजों की मौत से हड़कंप; घर से 1 KM दूर खेत में मिले शव

तीनों की मौत के बाद पुलिस ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। एफएसएल टीम ने भी मौके का निरीक्षण किया। पुलिस परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है, ताकि घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ा जा सके।

तीनों की मौत के बाद पुलिस ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। एफएसएल टीम ने भी मौके का निरीक्षण किया। पुलिस परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है, ताकि घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ा जा सके।

राजस्थान के धौलपुर जिले में बुधवार सुबह खेत में चाचा और उसके दो भतीजों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों बच्चों के शव जमीन पर पड़े थे, जबकि 22 साल के चाचा विष्णु का शव पेड़ पर फंदे से लटका हुआ था। तीनों मंगलवार को अपनी बहन और बुआ के घर गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। बुधवार सुबह पड़ोस के गांव के एक युवक ने खेत में शव देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर वह बाइक भी मिली, जिससे तीनों घर से निकले थे।

घटना कंचनपुर थाना क्षेत्र के पुरा सिकरौंदा गांव की है। पुलिस प्रथमदृष्टया मामले को हत्या से जोड़कर जांच कर रही है। हालांकि, मौतों के कारणों का खुलासा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। पुलिस और एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं।

घर से करीब 1 किलोमीटर दूर मिले शव पुलिस के मुताबिक, तीनों के शव गांव से करीब एक किलोमीटर दूर सरकारी चारागाह भूमि पर मिले। बुधवार सुबह करीब 7 बजे पड़ोस के गांव के एक युवक की नजर शवों पर पड़ी। उसने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ ही देर में घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी विकास सांगवान भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की।

सीओ ग्रामीण मनोहर लाल मीणा ने बताया कि प्रथमदृष्टया पुलिस मामले को हत्या से जोड़कर देख रही है। तीनों शवों का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों के बारे में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

मंगलवार को बहन के घर गए थे चाचा और बच्चे विष्णु के पिता शीतोली ने बताया कि मंगलवार सुबह उनका बेटा विष्णु अपनी मां जनक (50) और भतीजों सनी (10) व मानव (8) के साथ बाइक से बहन के घर गया था। गांव से करीब 22 किलोमीटर दूर स्थित बहन के घर माता पूजन का कार्यक्रम था।

विष्णु की मां जनक बेटी के घर रुक गई थी, जबकि विष्णु दोनों बच्चों को लेकर वापस लौटने के लिए निकला था। परिवार के मुताबिक, बाद में जब जनक से फोन पर बात कर लौटने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि विष्णु और दोनों बच्चे बाइक से घर के लिए निकल चुके हैं। उन्होंने खुद अगले दिन आने की बात कही थी।

परिजनों को उम्मीद थी कि विष्णु दोनों बच्चों को लेकर घर पहुंच जाएगा। लेकिन देर रात तक तीनों नहीं लौटे तो परिवार के लोगों को चिंता होने लगी। उन्होंने रिश्तेदारों को फोन कर जानकारी जुटाई, लेकिन किसी ने भी तीनों के पहुंचने की पुष्टि नहीं की।

शाम 4:30 बजे निकले थे, फिर नहीं मिली कोई खबर थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे विष्णु दोनों बच्चों को लेकर बहन के घर से बाइक पर निकला था। इसके बाद वह घर नहीं पहुंचा। बुधवार सुबह तीनों के शव मिलने की सूचना मिली।

विष्णु के पिता शीतोली के अनुसार, विष्णु अपनी बहन के घर जा रहा था। इसी दौरान उसके दोनों भतीजों ने भी बुआ के घर जाने की इच्छा जताई। विष्णु की मां ने भी बेटी के घर जाने की बात कही। इसके बाद चारों एक ही बाइक से रवाना हुए थे।

हालांकि, पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि बहन के घर से निकलने के बाद तीनों के साथ क्या हुआ और उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई। घटनास्थल पर बाइक मिलने के बाद पुलिस आसपास के क्षेत्र और अन्य परिस्थितियों की भी पड़ताल कर रही है।

पुलिस और एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य तीनों की मौत के बाद पुलिस ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। एफएसएल टीम ने भी मौके का निरीक्षण किया। पुलिस परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है, ताकि घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ा जा सके।

शव मिलने के बाद बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर और धौलपुर के पूर्व विधायक बीएल कुशवाह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की और उन्हें समझाइश दी। पुलिस ने तीनों शवों को बाड़ी हॉस्पिटल की मॉर्च्यूरी में रखवाया है।