राजस्थान के धौलपुर में एक दिन में 3 सड़क हादसे, 5 लोगों की मौत; 25 घायल
तीनों घटनाओं के बाद संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू कराया। घायलों को एंबुलेंस और निजी वाहनों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। सभी मृतकों के शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं
राजस्थान के धौलपुर जिले में शुक्रवार का दिन दर्दनाक सड़क हादसों के नाम रहा। जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुए तीन भीषण हादसों में पांच लोगों की जान चली गई, जबकि करीब 25 लोग घायल हो गए। इनमें 10 घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। हादसों के बाद जिला अस्पताल में चीख-पुकार मच गई और पुलिस ने सभी मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाए। शुरुआती जांच में सामने आया है कि तीनों हादसे अलग-अलग कारणों से हुए, लेकिन लापरवाही और तेज रफ्तार हर घटना में बड़ी वजह बनकर सामने आई।
पहला हादसा: पुल पर खड़ी कार बनी मौत का कारण
दिन का पहला हादसा सैपऊ थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-123 पर पार्वती पुल के पास हुआ। पुलिस के अनुसार पुल पर एक कार खड़ी थी। इसी दौरान ओवरटेक करने की कोशिश में बाइक, कार और एक केंटरा वाहन आपस में भिड़ गए।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दो चचेरे भाई रवि कुशवाहा और सोनू कुशवाहा, निवासी परौआ, की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तीसरा युवक सत्यवान गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर भेजा गया। पुलिस का कहना है कि हादसे के पीछे पुल पर खड़े वाहन और ओवरटेक की कोशिश प्रमुख कारण माने जा रहे हैं।
दूसरा हादसा: चलते-चलते निकल गया पिकअप का पहिया
दूसरी बड़ी दुर्घटना बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में एनएच-11बी पर नयापुरा गांव के पास हुई। आगरा जिले के ककुआ गांव सहित आसपास के श्रद्धालु कैला देवी मंदिर से दर्शन कर पिकअप वाहन में लौट रहे थे। वाहन में करीब 35 लोग सवार थे।
रास्ते में अचानक पिकअप का अगला पहिया निकल गया, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और पिकअप सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों की चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़ पड़े।
दुर्घटना में 50 वर्षीय रिमला पत्नी दलेल निवासी ककुआ (आगरा) की मौत हो गई। वहीं करीब 20 लोग घायल हुए, जिनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। दस घायलों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने मृतका के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी।
तीसरा हादसा: उधारी के पैसे लेने जा रहे थे, पेड़ से टकराई कार
तीसरा हादसा कौलारी थाना क्षेत्र के कोलुआ का पुरा गांव के पास हुआ। पुलिस के अनुसार तेज रफ्तार स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई।
हादसे में 45 वर्षीय हेत सिंह पुत्र सरदार सिंह निवासी खरगपुर और 16 वर्षीय शिवकुमार पुत्र दर्शन सिंह निवासी सोने का पुरा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार में सवार 26 वर्षीय केशव कुमार और 18 वर्षीय मनीष गंभीर रूप से घायल हो गए।
परिजनों ने बताया कि सभी लोग कोलुआ का पुरा गांव में उधारी के पैसे लेने जा रहे थे। रास्ते में कार तेज रफ्तार होने के कारण चालक नियंत्रण खो बैठा और वाहन सीधे पेड़ से टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए।
पुलिस कर रही तीनों हादसों की जांच
तीनों घटनाओं के बाद संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू कराया। घायलों को एंबुलेंस और निजी वाहनों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। सभी मृतकों के शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं, जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तीनों हादसों के अलग-अलग कारण सामने आए हैं। कहीं पुल पर खड़े वाहन और ओवरटेक की वजह से टक्कर हुई, कहीं वाहन में तकनीकी खराबी के चलते पिकअप पलट गई, जबकि तीसरे हादसे में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की जांच की जा रही है। शुक्रवार को हुए इन लगातार हादसों ने पूरे जिले को झकझोर दिया और एक ही दिन में पांच परिवारों की खुशियां मातम में बदल गईं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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