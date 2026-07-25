राजस्थान के धौलपुर में एक दिन में 3 सड़क हादसे, 5 लोगों की मौत; 25 घायल

तीनों घटनाओं के बाद संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू कराया। घायलों को एंबुलेंस और निजी वाहनों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। सभी मृतकों के शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं

राजस्थान के धौलपुर जिले में शुक्रवार का दिन दर्दनाक सड़क हादसों के नाम रहा। जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुए तीन भीषण हादसों में पांच लोगों की जान चली गई, जबकि करीब 25 लोग घायल हो गए। इनमें 10 घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। हादसों के बाद जिला अस्पताल में चीख-पुकार मच गई और पुलिस ने सभी मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाए। शुरुआती जांच में सामने आया है कि तीनों हादसे अलग-अलग कारणों से हुए, लेकिन लापरवाही और तेज रफ्तार हर घटना में बड़ी वजह बनकर सामने आई।

पहला हादसा: पुल पर खड़ी कार बनी मौत का कारण दिन का पहला हादसा सैपऊ थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-123 पर पार्वती पुल के पास हुआ। पुलिस के अनुसार पुल पर एक कार खड़ी थी। इसी दौरान ओवरटेक करने की कोशिश में बाइक, कार और एक केंटरा वाहन आपस में भिड़ गए।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दो चचेरे भाई रवि कुशवाहा और सोनू कुशवाहा, निवासी परौआ, की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तीसरा युवक सत्यवान गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर भेजा गया। पुलिस का कहना है कि हादसे के पीछे पुल पर खड़े वाहन और ओवरटेक की कोशिश प्रमुख कारण माने जा रहे हैं।

दूसरा हादसा: चलते-चलते निकल गया पिकअप का पहिया दूसरी बड़ी दुर्घटना बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में एनएच-11बी पर नयापुरा गांव के पास हुई। आगरा जिले के ककुआ गांव सहित आसपास के श्रद्धालु कैला देवी मंदिर से दर्शन कर पिकअप वाहन में लौट रहे थे। वाहन में करीब 35 लोग सवार थे।

रास्ते में अचानक पिकअप का अगला पहिया निकल गया, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और पिकअप सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों की चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़ पड़े।

दुर्घटना में 50 वर्षीय रिमला पत्नी दलेल निवासी ककुआ (आगरा) की मौत हो गई। वहीं करीब 20 लोग घायल हुए, जिनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। दस घायलों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने मृतका के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी।

तीसरा हादसा: उधारी के पैसे लेने जा रहे थे, पेड़ से टकराई कार तीसरा हादसा कौलारी थाना क्षेत्र के कोलुआ का पुरा गांव के पास हुआ। पुलिस के अनुसार तेज रफ्तार स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई।

हादसे में 45 वर्षीय हेत सिंह पुत्र सरदार सिंह निवासी खरगपुर और 16 वर्षीय शिवकुमार पुत्र दर्शन सिंह निवासी सोने का पुरा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार में सवार 26 वर्षीय केशव कुमार और 18 वर्षीय मनीष गंभीर रूप से घायल हो गए।

परिजनों ने बताया कि सभी लोग कोलुआ का पुरा गांव में उधारी के पैसे लेने जा रहे थे। रास्ते में कार तेज रफ्तार होने के कारण चालक नियंत्रण खो बैठा और वाहन सीधे पेड़ से टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए।

पुलिस कर रही तीनों हादसों की जांच तीनों घटनाओं के बाद संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू कराया। घायलों को एंबुलेंस और निजी वाहनों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। सभी मृतकों के शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं, जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।