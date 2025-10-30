क्या राजस्थान में धर्म परिवर्तन के नाम पर शादी करने वालों की शादी होगी रद्द? सरकार ने बनाए कड़े नियम

संक्षेप: राजस्थान सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा कदम उठाया है। गृह विभाग ने गुरुवार को “राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलिजन एक्ट, 2025” लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

राजस्थान सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा कदम उठाया है। गृह विभाग ने गुरुवार को “राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलिजन एक्ट, 2025” लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस कानून के साथ प्रदेश में धर्म परिवर्तन से जुड़े सभी मामलों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी प्रकार के बहलावे, दबाव, लालच या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ गैर-जमानती अपराध के तहत मुकदमा दर्ज होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नए कानून में “लव जिहाद” जैसे मामलों पर कड़ा रुख अपनाया गया है। अगर कोई व्यक्ति शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन कराता है या केवल धर्म बदलवाने के उद्देश्य से विवाह करता है, तो उसे 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। इतना ही नहीं, ऐसी शादी को अदालत “शून्य” घोषित कर सकती है। यानी वह कानूनी रूप से मान्य नहीं मानी जाएगी।

सरकार का उद्देश्य ऐसे मामलों पर अंकुश लगाना है, जिनमें धोखे या गलत मंशा से किसी की धार्मिक पहचान बदली जाती है। इस प्रावधान को समाज में धार्मिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अहम माना जा रहा है।

नए कानून के तहत अब कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म बदलना चाहता है तो उसे प्रशासनिक मंजूरी लेनी होगी। व्यक्ति को कम से कम 90 दिन पहले कलेक्टर या एडीएम को सूचना देनी होगी और एक लिखित घोषणा देनी होगी कि वह अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहा है।

धर्म परिवर्तन कराने वाले धर्मगुरु या संगठन को भी 60 दिन पहले मजिस्ट्रेट को नोटिस देना अनिवार्य होगा। इसके बाद संबंधित अधिकारी इस जानकारी को नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक करेंगे और दो महीने तक आपत्तियां मांगी जाएंगी। किसी भी आपत्ति पर सुनवाई और निपटारा होने के बाद ही धर्म परिवर्तन की अनुमति मिलेगी।

इस कानून में एक और कड़ा प्रावधान जोड़ा गया है—अगर कोई संस्था या संगठन सामूहिक धर्म परिवर्तन कराता है, तो उस पर प्रशासन बुलडोजर चला सकेगा।

कानून के अनुसार, यदि किसी संस्था ने अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन करवाया है या अतिक्रमण कर भवन बनाया है, तो उसे सील या ध्वस्त किया जा सकता है। हालांकि, कार्रवाई से पहले प्रशासन जांच करेगा और प्रमाण मिलने पर ही बुलडोजर एक्शन होगा।

कानून में यह भी स्पष्ट किया गया है कि “घर वापसी” यानी अपने मूल पैतृक धर्म में लौटना, धर्म परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आएगा। सरकार का कहना है कि यह व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा है और इसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता।

कानून के तहत जबरन, बहलावे या प्रलोभन से किए गए धर्म परिवर्तन को गैर-जमानती अपराध घोषित किया गया है। इसमें शामिल व्यक्ति, संस्था या धर्मगुरु पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

लव जिहाद से जुड़े मामलों में 20 साल तक की सजा, जबकि सामान्य जबरन धर्म परिवर्तन में 10 साल तक की सजा हो सकती है।

राज्य सरकार का कहना है कि यह कानून किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए नहीं, बल्कि समाज में धोखे और जबरदस्ती से होने वाले धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि “स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना अधिकार है, लेकिन किसी को भ्रमित या बहकाकर धर्म बदलवाना अपराध होगा।”

राजस्थान में इस कानून के लागू होने के साथ ही राज्य देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है, जहां धर्मांतरण को लेकर अब तक का सबसे सख्त कानून लागू किया गया है।