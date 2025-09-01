राजस्थान में धर्म बदलने वालों का SC-ST आरक्षण खत्म होना चाहिए: डॉ. किरोड़ी मीणा
राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लोग धर्म बदलते हैं
राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लोग धर्म बदलते हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। मीणा ने यह बात विधानसभा परिसर में मीडिया से कही। उन्होंने दावा किया कि कैबिनेट बैठक में धर्मांतरण विरोधी बिल पर चर्चा के दौरान उन्होंने यह सुझाव रखा था।
डॉ. किरोड़ी ने कहा, “SC-ST का व्यक्ति चाहे खुशी से धर्मांतरण करे या दबाव में, उसके आरक्षण का हक खत्म होना चाहिए। राजस्थान के आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण होता है। यह नहीं हो सकता कि आप ST आरक्षण का भी फायदा उठाएं और विदेशी सहायता का भी लाभ लें।”
इससे पहले बांसवाड़ा-डूंगरपुर से बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत भी धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों का आरक्षण खत्म करने की मांग उठा चुके हैं। उस समय इस पर विवाद हुआ था और भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने इसका विरोध किया था।
कृषि मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार धर्मांतरण रोकने के लिए नया कानून ला रही है। कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी बिल में कड़े प्रावधान जोड़ने को मंजूरी दी है। इसमें सजा को उम्रकैद तक बढ़ाया गया है और 10 से 50 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बजट सत्र में संशोधित बिल पेश किया जाएगा।
डॉ. मीणा ने एसआई भर्ती का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह भर्ती दोबारा होनी चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया कि अगर किसी परीक्षा में एक भी उम्मीदवार गलत तरीके से चयनित होता है तो पूरी परीक्षा रद्द हो सकती है।
भर्ती विवाद पर युवाओं को संदेश देते हुए मंत्री ने कहा कि मेहनत करने वालों का हक कभी बेकार नहीं जाता। उन्होंने कहा, “मैं 1980 में चुनाव हार गया था, लेकिन 1985 में जीत गया। मेहनत करोगे तो आगे भी पास हो जाओगे।”
डॉ. किरोड़ी के इस बयान से राजस्थान की राजनीति में धर्मांतरण पर बहस तेज हो गई है। सरकार के प्रस्तावित धर्मांतरण विरोधी बिल पर विधानसभा में तीखी बहस होने की संभावना है।
