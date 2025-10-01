डेक्सट्रोमेथॉरफन सीरप पर रोक: राजस्थान सरकार सख्त, RMSCL की रिपोर्ट ने खोला राज

राजस्थान में एक खांसी के सीरप को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भरतपुर के बयाना और सीकर में जिस खांसी की दवा (डेक्सट्रोमेथॉरफन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप) को पीने से बच्चों के बीमार होने और एक बच्चे की मौत होने का दावा किया जा रहा है

राजस्थान में एक खांसी के सीरप को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भरतपुर के बयाना और सीकर में जिस खांसी की दवा (डेक्सट्रोमेथॉरफन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप) को पीने से बच्चों के बीमार होने और एक बच्चे की मौत होने का दावा किया जा रहा है, उस पर अब सरकार ने सख्ती दिखाई है। इस पूरे मामले पर राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड (RMSCL) ने रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को सौंप दी है।

जानकारी के अनुसार, वर्तमान में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत यह खांसी की सीरप जयपुर की KAYSONS फार्मा कंपनी और इंदौर की Samkem फार्मा कंपनी द्वारा सप्लाई की जा रही थी। घटना के बाद RMSCL ने KAYSONS फार्मा के सभी बैचों के सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिए हैं। जब तक इनकी रिपोर्ट नहीं आती, तब तक कंपनी की दवाइयों का वितरण सरकारी अस्पतालों में रोक दिया गया है। इसी के साथ एहतियात के तौर पर इंदौर की Samkem फार्मा की दवाइयों की सप्लाई पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि, RMSCL ने अभी Samkem फार्मा की दवाइयों के सैंपल जांच के लिए नहीं भेजे हैं।

RMSCL के कार्यकारी निदेशक जयसिंह ने बताया कि जिन दवाइयों को लेकर विवाद हुआ है, उनकी सप्लाई से पहले लैब टेस्ट करवाए गए थे और रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। लेकिन अब बच्चों की तबीयत बिगड़ने और एक बच्चे की मौत का मामला सामने आने के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है। जयसिंह ने यह भी साफ किया कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, चार साल से छोटे बच्चों को यह दवा बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए।

सीकर में जिस बच्चे की मौत का दावा किया जा रहा है, उस मामले पर RMSCL ने एक और बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस बैच नंबर की दवा पीने से बच्चे की मौत की बात कही जा रही है, वह बैच चिराना सीएचसी (सीकर) में सप्लाई ही नहीं किया गया था। इससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर बच्चे को वह सीरप कहां से मिला और क्या वास्तव में उसी दवा के सेवन से मौत हुई।

RMSCL ने KAYSONS फार्मा कंपनी के 2025 के सभी बैचों को जांच के लिए लैब भेजा है। जब तक इनकी रिपोर्ट नहीं आती, तब तक कंपनी की किसी भी दवा का सरकारी अस्पतालों में वितरण नहीं होगा। वहीं, Samkem फार्मा की दवाओं के सैंपल जांच के लिए नहीं भेजे गए हैं, लेकिन जांच पूरी होने तक कंपनी की सप्लाई रोक दी गई है।