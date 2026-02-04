Hindustan Hindi News
राजस्थान के धोरों में सूखती शिक्षा की जड़ें, IAS टॉपर टीना डाबी के जिले में शिक्षा संकट

Feb 04, 2026 12:39 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों से आई यह खबर न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था, बल्कि राज्य के समग्र विकास मॉडल पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। जैसलमेर और बाड़मेर जैसे सीमावर्ती जिलों में पिछले पांच वर्षों के दौरान स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में खतरनाक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हाल ही में संसद में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों ने इस सच्चाई को उजागर किया है, जिसके बाद शिक्षा विभाग से लेकर सियासी गलियारों तक हलचल मच गई है।

खास बात यह है कि इन जिलों की प्रशासनिक कमान लंबे समय से यूपीएससी टॉपर और चर्चित आईएएस अधिकारी टीना डाबी के हाथों में रही है। टीना डाबी वर्तमान में बाड़मेर की जिला कलेक्टर हैं और इससे पहले जैसलमेर में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। इसके बावजूद शिक्षा की मौजूदा स्थिति बेहद चिंताजनक मानी जा रही है।

प्राइमरी से आगे नहीं बढ़ पा रही पढ़ाई

लोकसभा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के मुताबिक, जैसलमेर और बाड़मेर में प्राइमरी और सेकेंडरी स्तर के बीच 26.4 प्रतिशत छात्र बीच में ही स्कूल छोड़ चुके हैं। सबसे ज्यादा चिंता जैसलमेर को लेकर है, जहां कुल ड्रॉपआउट दर 30.9 प्रतिशत तक पहुंच गई है। यानी यहां हर तीसरा बच्चा स्कूल से बाहर हो गया है।

जैसलमेर में सेकेंडरी स्तर पर ही 15.3 प्रतिशत छात्र पढ़ाई छोड़ देते हैं, जबकि बाड़मेर में कुल ड्रॉपआउट दर 21.3 प्रतिशत दर्ज की गई है। ये आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि शुरुआती शिक्षा के बाद बच्चों को सिस्टम संभाल नहीं पा रहा।

सिर्फ गरीबी नहीं, सिस्टम की नाकामी

ड्रॉपआउट को लेकर अक्सर गरीबी को सबसे बड़ा कारण बताया जाता है, लेकिन बाड़मेर के सांसद ने संसद में इन आंकड़ों के साथ जमीनी हकीकत भी सामने रखी। उनका कहना है कि सिर्फ आर्थिक कमजोरी को दोष देना सही नहीं होगा। असली वजह खराब शैक्षणिक ढांचा और शिक्षकों की भारी कमी है।

कई सरकारी स्कूल आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। कहीं स्कूल भवन नहीं है तो कहीं शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं। कई जगहों पर एक ही शिक्षक को कई कक्षाओं की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। ऐसे हालात में बच्चों का पढ़ाई से मोहभंग होना स्वाभाविक माना जा रहा है।

दूरी बन रही सबसे बड़ी दीवार

रेगिस्तानी जिलों में शिक्षा के रास्ते में एक बड़ी बाधा स्कूलों की दूरी भी है। प्राइमरी तक तो गांव में किसी तरह स्कूल मिल जाता है, लेकिन मिडिल और सेकेंडरी स्तर पर पहुंचते-पहुंचते बच्चों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।

ट्रांसपोर्ट की समुचित व्यवस्था न होने के कारण खासकर लड़कियों की पढ़ाई यहीं थम जाती है। अभिभावक सुरक्षा और खर्च दोनों कारणों से बच्चों को आगे नहीं भेज पाते, नतीजा यह होता है कि वे बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं।

उजड़ते भविष्य का खतरा

विशेषज्ञों का मानना है कि सीमावर्ती और रेगिस्तानी इलाकों में बढ़ती ड्रॉपआउट दर आने वाले वर्षों में बड़े सामाजिक और आर्थिक संकट को जन्म दे सकती है। शिक्षा से कटे बच्चे न तो स्किल हासिल कर पाएंगे और न ही रोजगार के अवसरों से जुड़ सकेंगे। इससे बेरोजगारी, पलायन और सामाजिक असंतोष जैसी समस्याएं और गहराने की आशंका है।

प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती

आईएएस टीना डाबी की प्रशासनिक क्षमता को लेकर पहले भी चर्चा होती रही है, लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या नीतियां और योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंच पा रही हैं? क्या शिक्षा को लेकर स्थानीय जरूरतों के हिसाब से रणनीति बनाई जा रही है?

विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी और ट्रांसपोर्ट जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तब तक ड्रॉपआउट की समस्या पर काबू पाना मुश्किल है।

रेगिस्तान के इन जिलों में शिक्षा की यह तस्वीर चेतावनी है। अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो राजस्थान के धोरों में सिर्फ पानी ही नहीं, बच्चों का भविष्य भी सूखता चला जाएगा।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Tina Dabi IAS Rajasthan

