राजस्थान में घना कोहरा, 50 मीटर रही विजिबिलिटी: 6 जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट, 22 जनवरी से बदलेगा मौसम

राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है। प्रदेश के कई जिलों में सोमवार सुबह हल्का से घना कोहरा देखने को मिला, जबकि टोंक में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटकर मात्र 50 मीटर रह गई। 

Jan 19, 2026 09:19 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है। प्रदेश के कई जिलों में सोमवार सुबह हल्का से घना कोहरा देखने को मिला, जबकि टोंक में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटकर मात्र 50 मीटर रह गई। वहीं, मौसम विभाग ने आगामी दिनों में मावठ का दौर शुरू होने की संभावना जताते हुए 22 जनवरी को प्रदेश के 6 जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

सोमवार सुबह जयपुर, कोटा, बीकानेर, अलवर, दौसा और भरतपुर सहित कई जिलों में हल्का कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण सुबह के समय सड़कों पर वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खासकर टोंक जिले में हालात ज्यादा गंभीर रहे, जहां शहरी इलाकों में घना कोहरा छाने से दृश्यता बेहद कम हो गई।

रविवार को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्के बादल छाए रहने के कारण तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। बादलों की मौजूदगी के चलते न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे सुबह-शाम की तेज सर्दी से लोगों को मामूली राहत मिली। हालांकि दिन के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई।

मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को प्रदेश के 10 से अधिक शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, उदयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और झुंझुनूं में रात का पारा डबल डिजिट में रहा। वहीं प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान करौली में 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

पिछले 24 घंटों के दौरान बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के क्षेत्रों में मौसम साफ रहा, जबकि जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के अधिकांश इलाकों में हल्के बादल छाए रहे। बादलों की वजह से इन संभागों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे पहले रविवार सुबह अलवर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और झुंझुनूं के इलाकों में भी कोहरा देखने को मिला था।

अलवर जिले में सोमवार सुबह हल्की धुंध छाई रही। रविवार को यहां कई इलाकों में बादल छाए रहे, जिसके चलते फिलहाल लोगों को कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिली है।

टोंक जिले में सोमवार सुबह हालात सबसे ज्यादा खराब रहे। घने कोहरे के कारण जिला मुख्यालय के घंटाघर और आसपास के इलाकों में सुबह साढ़े सात बजे तक विजिबिलिटी करीब 50 मीटर ही रही। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए और लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हुई।

बीकानेर में भी सोमवार सुबह हल्का कोहरा रहा। पिछले दो दिनों से तापमान में बढ़ोतरी के बाद रविवार रात से सर्द हवाओं ने एक बार फिर ठंड का असर बढ़ा दिया। रविवार को यहां अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। रविवार रात से सोमवार तड़के तक तापमान में गिरावट आई है, हालांकि सामान्य दिनों की तुलना में तापमान अभी भी 2 से 3 डिग्री अधिक बना हुआ है। ठंड को देखते हुए जिला कलेक्टर ने स्कूलों का समय फिलहाल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही रखा है।

राज्य में रविवार को दिन के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 28 डिग्री, जैसलमेर में 24.3, जोधपुर में 27.2, उदयपुर में 25.2, कोटा में 25.5, जयपुर में 26, अजमेर में 25.7, अलवर में 21.6, बारां में 25.4, डूंगरपुर में 25.5, पाली में 25.4, झुंझुनूं में 26.4, फतेहपुर में 26.8, बीकानेर में 24, चूरू में 25.4 और श्रीगंगानगर में 22.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन का सबसे अधिक अधिकतम तापमान जवाई (पाली) में 30.2 डिग्री सेल्सियस रहा।

मौसम विभाग के अनुसार, 22 जनवरी से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इसके चलते कुछ जिलों में आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे एक बार फिर सर्दी बढ़ने के आसार हैं।

इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
