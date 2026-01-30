Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan dense fog bhilwara highway accident three killed
राजस्थान में घना कोहरा बना काल, भीलवाड़ा में नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा; 3 की मौत

राजस्थान में घना कोहरा बना काल, भीलवाड़ा में नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा; 3 की मौत

संक्षेप:

राजस्थान में शीतलहर और घने कोहरे का असर लगातार तीसरे दिन भी जारी है। शुक्रवार सुबह कोहरे के कारण भीलवाड़ा जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया। कम विजिबिलिटी की वजह से नेशनल हाईवे पर 5 से ज्यादा वाहन आपस में टकरा गए।

Jan 30, 2026 09:39 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजस्थान में शीतलहर और घने कोहरे का असर लगातार तीसरे दिन भी जारी है। शुक्रवार सुबह कोहरे के कारण भीलवाड़ा जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया। कम विजिबिलिटी की वजह से नेशनल हाईवे पर 5 से ज्यादा वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद भीलवाड़ा–उदयपुर हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हादसा शुक्रवार सुबह भीलवाड़ा के नेशनल हाईवे पर हुआ, जब घने कोहरे के चलते वाहन चालकों को आगे का रास्ता दिखाई नहीं दिया। देखते ही देखते एक वाहन के ब्रेक लगने से पीछे आ रही गाड़ियां उससे टकराती चली गईं। टक्कर इतनी भीषण थी कि कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और उनमें सवार लोग अंदर ही फंस गए।

हाईवे पर मची चीख-पुकार, रेस्क्यू में लगी पुलिस

हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई। गाड़ियों में फंसे घायल लोग मदद के लिए चीखते-चिल्लाते नजर आए। सूचना मिलते ही पुलिस, एंबुलेंस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद घायलों को वाहनों से बाहर निकाला गया और नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मृतकों की पहचान की जा रही है।

एक्सीडेंट के कारण भीलवाड़ा–उदयपुर हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। करीब एक घंटे तक यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। बाद में क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर ट्रैफिक को धीरे-धीरे बहाल किया गया।

मावठ के बाद बढ़ी परेशानी, कोहरा बना बड़ा कारण

दरअसल, 27 जनवरी को प्रदेश में हुई मावठ के बाद राजस्थान के अधिकतर जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छा रहा है। इसका सीधा असर नेशनल हाईवे और स्टेट हाइवे पर यातायात पर पड़ रहा है। कई जगह विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम दर्ज की जा रही है, जिससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया है।

शुक्रवार सुबह जयपुर–दिल्ली नेशनल हाईवे पर भी घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी करीब 10 मीटर रही। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को फॉग लाइट जलाकर बेहद धीमी गति से वाहन चलाने पड़े। सीकर, चूरू, अलवर और कोटा जिलों में भी सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा।

ये भी पढ़ें:कोटपूतली के छापाला भैरूजी लख्खी मेले में आस्था के साथ मशीनों का संगम
ये भी पढ़ें:राजस्थान विधानसभा सत्र: अजित पवार को दी श्रद्धांजलि
ये भी पढ़ें:बीकानेर में ट्रक से टकराई बस, आग लगने से खाक; 40 यात्रियों ने कूदकर बचाई जान

शीतलहर का प्रकोप, 12 जिलों में चेतावनी

मौसम विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश के 12 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक सुबह-शाम कड़ाके की ठंड और कोहरे से राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 31 जनवरी से एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा।

इसके प्रभाव से राजस्थान के पूर्वी हिस्सों—जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और कोटा संभाग के जिलों में बादल छा सकते हैं। कहीं-कहीं हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। इस सिस्टम का असर 2 फरवरी तक बने रहने की संभावना जताई गई है।

सर्दी ने फिर बढ़ाई गलन, पारा सिंगल डिजिट में

पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश शहरों में सुबह तक मौसम साफ रहा, लेकिन दिन चढ़ने के साथ पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में धुंध और हल्के बादल छा गए। इससे धूप कमजोर रही और सर्दी का असर और तेज हो गया।

गुरुवार को प्रदेश के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। पाली सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कोटा, बाड़मेर, जोधपुर, फलोदी और प्रतापगढ़ को छोड़कर बाकी जिलों में भी सुबह-शाम गलनभरी ठंड महसूस की गई।

प्रशासन की अपील

लगातार बढ़ते कोहरे और शीतलहर को देखते हुए प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें। यदि यात्रा जरूरी हो तो फॉग लाइट का इस्तेमाल करें, वाहन धीमी गति से चलाएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों तक सतर्क रहने की सलाह दी है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Rajasthan Weather Weather News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।