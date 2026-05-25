राजस्थान में डिलीवरी के दौरान लगने वाले ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन पर रोक, जांच में फेल हुआ बैच

राजस्थान में प्रसव के दौरान गर्भवती महिलाओं को लगाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण इंजेक्शन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। राज्य के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए ऑक्सीटोसिन आधारित एक इंजेक्शन के विशेष बैच की बिक्री और उपयोग बंद करने के निर्देश जारी किए हैं।

राजस्थान में प्रसव के दौरान गर्भवती महिलाओं को लगाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण इंजेक्शन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। राज्य के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए ऑक्सीटोसिन आधारित एक इंजेक्शन के विशेष बैच की बिक्री और उपयोग बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग का कहना है कि जांच में इंजेक्शन तय गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरा।

राजस्थान ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक के अनुसार, अमृतसर (पंजाब) स्थित मैसर्स जैक्सन लेबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित TOCIN (ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन 5 ml) का सैंपल जांच के लिए लिया गया था। लैब रिपोर्ट में पाया गया कि इंजेक्शन में मौजूद ऑक्सीटोसिन कंपोनेंट निर्धारित मात्रा से कम था। ऐसे में संबंधित बैच को “नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी” मानते हुए उसके वितरण और उपयोग पर रोक लगा दी गई।

प्रसव और ब्लीडिंग कंट्रोल में होता है इस्तेमाल ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन प्रसव प्रक्रिया में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली दवा मानी जाती है। डॉक्टर इसे प्रसव पीड़ा (लेबर पेन) शुरू कराने या प्रसव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए देते हैं। इसके अलावा बच्चे के जन्म के बाद होने वाले अत्यधिक रक्तस्राव (पोस्टपार्टम हेमरेज) को नियंत्रित करने में भी इसका उपयोग किया जाता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, यदि इंजेक्शन में सक्रिय दवा की मात्रा तय मानक से कम हो तो अपेक्षित चिकित्सकीय असर नहीं मिल पाता। इससे प्रसव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और प्रसव के बाद ब्लीडिंग नियंत्रण में भी जोखिम पैदा हो सकता है।

ड्रग कंट्रोलर बोले- गुणवत्ता में कमी से हो सकता है नुकसान ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने कहा कि जांच में ऑक्सीटोसिन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलने के कारण संबंधित बैच को उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं माना जा सकता। ऐसे उत्पाद मरीजों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल सकते हैं, इसलिए एहतियात के तौर पर तत्काल रोक लगाने का फैसला लिया गया है।

विभाग ने संबंधित बैच की बिक्री, स्टॉक और उपयोग पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि यह उत्पाद अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स के जरिए आगे इस्तेमाल न हो।

दूसरे बैच और अन्य दवाओं की भी होगी जांच ड्रग कंट्रोल विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कंपनी द्वारा तैयार की जाने वाली अन्य दवाओं और इसी इंजेक्शन के अलग-अलग बैच की भी जांच कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए अतिरिक्त सैंपल लेने के निर्देश जारी किए गए हैं।

अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने तक गुणवत्ता मानकों को लेकर सख्त निगरानी रखी जाएगी। यदि अन्य उत्पादों में भी गड़बड़ी सामने आती है तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।