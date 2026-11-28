दरअसल, लोकसभा और विधानसभा सीटों में 50 फीसदी बढ़ोतरी के प्रस्ताव ने राजस्थान की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। इस फॉर्मूले के तहत प्रदेश में लोकसभा सीटें 25 से बढ़कर 38 और विधानसभा सीटें 200 से बढ़कर 300 तक पहुंच सकती हैं।

परिसीमन के बाद सबसे बड़ा बदलाव महिला आरक्षण के रूप में दिखाई दे सकता है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत करीब एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं।

राजस्थान की सियासत में आने वाले दिनों में कई नेताओं के पांव तले जमीन खिसक सकती है। जिन निर्वाचन क्षेत्रों को नेताओं ने बरसों की मेहनत से अपना मजबूत राजनीतिक गढ़ बनाया है, परिसीमन के बाद उनकी सीमाएं ही बदल सकती हैं। किसी की सीट के तीन टुकड़े होंगे तो किसी का पुराना वोट बैंक दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में चला जाएगा। ऊपर से महिला आरक्षण का नया गणित कई मौजूदा नेताओं की चुनावी राह में दीवार बन सकता है।

दरअसल, लोकसभा और विधानसभा सीटों में 50 फीसदी बढ़ोतरी के प्रस्ताव ने राजस्थान की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। इस फॉर्मूले के तहत प्रदेश में लोकसभा सीटें 25 से बढ़कर 38 और विधानसभा सीटें 200 से बढ़कर 300 तक पहुंच सकती हैं। यानी संसद में राजस्थान की आवाज 13 सांसदों के साथ और मजबूत होगी, जबकि विधानसभा में 100 नए विधायक बैठेंगे। लेकिन सीटों की संख्या बढ़ने के साथ सियासी समीकरण भी पूरी तरह बदल सकते हैं।

100 महिला विधायकों के लिए खुलेगा रास्ता, कई नेताओं को छोड़नी पड़ सकती है सीट परिसीमन के बाद सबसे बड़ा बदलाव महिला आरक्षण के रूप में दिखाई दे सकता है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत करीब एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। 300 विधायकों वाली विधानसभा में करीब 100 सीटें महिलाओं के हिस्से आ सकती हैं। वहीं लोकसभा की 38 सीटों में लगभग 13 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं।

इसका मतलब है कि जिन नेताओं ने अपनी सीट पर सालों से राजनीतिक जमीन तैयार की है, उन्हें भी नया ठिकाना तलाशना पड़ सकता है। अगर किसी मौजूदा विधायक की सीट महिला आरक्षित हो गई तो उसे दूसरी सामान्य सीट से चुनाव लड़ने की रणनीति बनानी होगी। हालांकि, यह भी संभव है कि पार्टी उसी नेता को किसी दूसरे क्षेत्र में भेज दे।

जयपुर-जोधपुर समेत 7 सीटों का बदलेगा भूगोल! परिसीमन की संभावित तस्वीर में राजस्थान की सात लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की परिसीमन संबंधी स्टडी रिपोर्ट में जयपुर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर, सीकर, उदयपुर और बांसवाड़ा लोकसभा सीटों को तीन-तीन हिस्सों में बांटने का सुझाव दिया गया है। वहीं चूरू सीट को दो हिस्सों में बांटकर एक नई सीट बनाने की बात कही गई है।

इस मॉडल के मुताबिक इन सात सीटों के पुनर्गठन से 13 नई सीटें बनाई जा सकती हैं, जबकि बाकी 18 लोकसभा सीटों को यथावत रखने का सुझाव है। हालांकि, यह एक अध्ययन रिपोर्ट का प्रस्ताव है, अंतिम परिसीमन का फैसला नहीं।

किसी का वोट बैंक बंटेगा, किसी का राजनीतिक किला दरकेगा इन संभावित बदलावों का असर भाजपा और कांग्रेस समेत दूसरे दलों के नेताओं पर भी पड़ेगा। जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, बांसवाड़ा, सीकर और चूरू के मौजूदा सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों का भूगोल बदल सकता है। विधानसभा क्षेत्रों में भी नए गांव, तहसील और शहरी वार्ड जुड़ने या अलग होने से नेताओं के समीकरण बदलेंगे।

इतना ही नहीं, SC-ST आरक्षित सीटों का गणित भी नए सिरे से तय हो सकता है। फिलहाल राजस्थान में लोकसभा की 4 सीटें SC और 3 सीटें ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं। नई सीटों के गठन के साथ आबादी और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर आरक्षित क्षेत्रों की सीमाएं भी बदल सकती हैं।

565 करोड़ रुपये का अतिरिक्त विकास बजट, जनता को क्या मिलेगा? सीटों की बढ़ोतरी का फायदा सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं रहेगा। सांसदों और विधायकों की विकास निधि के जरिए ज्यादा क्षेत्रों में विकास कार्यों का रास्ता खुल सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर प्रत्येक सांसद और विधायक को सालाना 5 करोड़ रुपये की विकास निधि मानें तो 13 नए सांसदों के लिए 65 करोड़ और 100 नए विधायकों के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि बनेगी। यानी कुल 565 करोड़ रुपये का अतिरिक्त संभावित फंड। वास्तविक राशि उस समय लागू योजनाओं और बजट नियमों पर निर्भर करेगी।

2028 का चुनाव नए नक्शे पर होगा या पुराने पर? यह अभी सबसे बड़ा सवाल है। सीट बढ़ोतरी का प्रस्ताव संसद से पारित होने और परिसीमन आयोग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नई सीमाएं अंतिम होंगी। आयोग को सीटों का निर्धारण, सीमाओं के प्रस्ताव, आपत्तियों और सुनवाई जैसे चरण पूरे करने होंगे। ऐसे में 2028 का विधानसभा चुनाव नए निर्वाचन क्षेत्रों पर होगा या पुराने नक्शे पर, यह फिलहाल तय नहीं है।

एक चुनौती विधानसभा भवन की भी है। अभी यहां 200 विधायकों के बैठने की व्यवस्था है और क्षमता करीब 246 सदस्यों तक बताई जाती है। 300 विधायक होने पर सदन के विस्तार और अतिरिक्त व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ेगी।