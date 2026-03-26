चीन पर निर्भरता घटाने की तैयारी: राजस्थान के डिगाना लिथियम ब्लॉक के लिए फिर शुरू हुई बोली

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) और बैटरी निर्माण को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) और बैटरी निर्माण को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आयात पर निर्भरता कम करने की रणनीति के तहत केंद्र ने राजस्थान के नागौर जिले स्थित महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक RAMB डिगाना टंगस्टन, लिथियम और एसोसिएटेड मिनरल ब्लॉक’ के लिए एक बार फिर से बोली प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे पहले इस ब्लॉक की नीलामी में कोई सफल बोलीदाता सामने नहीं आया था।

केंद्रीय खान मंत्रालय ने ई-ऑक्शन के जरिए क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स के लिए खनिज रियायतों हेतु टेंडर आमंत्रित किए हैं। इनमें डिगाना ब्लॉक प्रमुख रूप से शामिल है, जो टंगस्टन और लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के साथ-साथ अन्य दुर्लभ तत्वों की संभावनाओं के लिए जाना जाता है।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, यह नीलामी ऐसे समय में हो रही है जब भारत लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के लिए बड़े पैमाने पर आयात, विशेष रूप से चीन पर निर्भर है। लिथियम, लिथियम-आयन बैटरियों का मुख्य घटक है, जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों, मोबाइल फोन और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में व्यापक रूप से होता है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “घरेलू स्तर पर लिथियम की खोज और उत्पादन से न केवल EV मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आयात पर निर्भरता भी कम होगी। इससे उत्पादन लागत में भी गिरावट आ सकती है, जिसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा।

राजस्थान में 14 मिलियन टन तक के भंडार का अनुमान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) द्वारा किए गए सर्वे में राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में करीब 14 मिलियन टन लिथियम और संबंधित खनिजों के भंडार का अनुमान लगाया गया है। इन सर्वेक्षणों में लिथियम के अलावा टंगस्टन, बिस्मथ, टिन और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की भी पहचान की गई है।

डिगाना ब्लॉक को लेकर विशेष रुचि इसलिए भी है क्योंकि यहां G2 स्तर की खोज पूरी हो चुकी है, जो खनिज अन्वेषण का दूसरा चरण होता है और इससे खनिज की उपलब्धता का पर्याप्त संकेत मिलता है। डिगाना सेंट्रल, नॉर्थ-वेस्ट और साउथ-ईस्ट ब्लॉक्स में जून 2023 तक अन्वेषण कार्य पूरा कर लिया गया था, जबकि अंतिम भूवैज्ञानिक रिपोर्ट दिसंबर 2023 में जमा की गई थी।

अधिकारी ने बताया कि इस ब्लॉक में लिथियम और टंगस्टन के साथ-साथ रूबिडियम, नायोबियम और टिन जैसे दुर्लभ खनिज भी मौजूद हैं, जो हाई-टेक उद्योगों के लिए बेहद अहम माने जाते हैं।

20 मई तक जमा होंगी बोलियां नीलामी प्रक्रिया के तहत टेंडर दस्तावेजों की बिक्री 30 मार्च से शुरू होकर 15 मई तक जारी रहेगी, जबकि इच्छुक कंपनियों को 20 मई तक अपनी बोलियां जमा करनी होंगी। इस बार सरकार को उम्मीद है कि बेहतर रणनीति और बढ़ती मांग के चलते अधिक प्रतिस्पर्धी बोलियां सामने आएंगी।

बालोतरा का REE ब्लॉक भी नीलामी सूची में शामिल डिगाना के अलावा, बालोतरा जिले का ‘कर्णा REE ब्लॉक’ भी इस नीलामी सूची में शामिल किया गया है। इस ब्लॉक में कई रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REE) पाए जाने की संभावना है और इसे कॉम्पोजिट लाइसेंस श्रेणी के तहत पेश किया गया है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में होता है, जिससे इसकी रणनीतिक अहमियत और बढ़ जाती है।

आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम विशेषज्ञों का मानना है कि अगर राजस्थान में लिथियम का व्यावसायिक उत्पादन शुरू होता है, तो भारत के EV सेक्टर को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। वर्तमान में भारत अपनी जरूरत का अधिकांश लिथियम आयात करता है, जिससे लागत और सप्लाई चेन दोनों प्रभावित होते हैं।

केंद्र सरकार का यह कदम ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान के तहत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि यह नीलामी सफल रहती है और खनन कार्य शुरू होता है, तो भारत न केवल अपनी जरूरतें पूरी कर सकेगा बल्कि भविष्य में निर्यात की दिशा में भी कदम बढ़ा सकता है।