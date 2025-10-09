rajasthan deepak meena casting fraud social media scam bollywood girls trapped राजस्थान: कैसे होता था शिकार? 300 युवतियों से सोशल मीडिया पर कैसे की दोस्ती, कास्टिंग का झांसा देकर दीपक ने रचा जाल, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान: कैसे होता था शिकार? 300 युवतियों से सोशल मीडिया पर कैसे की दोस्ती, कास्टिंग का झांसा देकर दीपक ने रचा जाल

बॉलीवुड और टीवी की चमक-दमक के पीछे छुपा डरावना सच अब सामने आया है। असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर बनकर 300 से ज्यादा युवतियों को ठगने वाला दीपक मीणा (27) गिरफ्तार हुआ।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कोटाThu, 9 Oct 2025 05:25 PM
बॉलीवुड और टीवी की चमक-दमक के पीछे छुपा डरावना सच अब सामने आया है। असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर बनकर 300 से ज्यादा युवतियों को ठगने वाला दीपक मीणा (27) गिरफ्तार हुआ। लेकिन मामला सिर्फ ठगी तक सीमित नहीं है। पुलिस की जांच में खुला कि दीपक महिला बनकर चैटिंग करता और फर्जी सिम के जरिए पीड़ितों को फँसाता।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, दीपक मूल रूप से झारगांव, बूढ़ादीत का रहने वाला है। मुंबई में चार साल तक काम करने के दौरान उसने मॉडलिंग और टीवी इंडस्ट्री के करीबियों की कमजोरियाँ समझीं। इसके बाद आर्थिक तंगी और नशे की लत ने उसे धोखाधड़ी की योजना बनाने पर मजबूर किया।

दीपक ने इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर “व्हाइट स्टूडियो कास्टिंग” और “2000 कास्टिंग कंपनी” के नाम से फर्जी अकाउंट बनाए। वीडियो और आकर्षक पोस्ट के जरिए युवतियों को अपने जाल में खींचा। महिला प्रोफ़ाइल बनाकर वह युवतियों से दोस्ती करता और धीरे-धीरे भरोसा हासिल करता।

फंदा तब फँसाया जाता जब युवतियों से रोल दिलाने के नाम पर 10-15 हजार रुपए ऐंठे जाते। भुगतान होते ही दीपक कॉल बंद कर देता और सिम बदल लेता। पिछले 10 महीनों में उसने चार बार सिम बदली। पुलिस के अनुसार, लगभग 300 युवतियों ने ठगी झेली, लेकिन बैंक ट्रांजैक्शन और दस्तावेज़ों में 36 ही मामले दर्ज हुए।

खास मामला तब सामने आया जब दीपक ने भोला (27) से मदद ली। भोला शराब का आदी था और अपने परिवार के नाम पर सिम मुहैया कराता था। दीपक ने 4800 रुपए देकर फर्जी सिम प्राप्त की और इसी से कॉलिंग और चैटिंग की। यही सिम युवतियों को फँसाने में इस्तेमाल हुई।

पुलिस ने बताया कि दीपक ने कोटा के सुल्तानपुर क्षेत्र में एक युवती को भगाया भी था। युवती अपने घर से करीब 7 लाख रुपए का सोना लेकर आई थी। लेकिन दीपक जेल से बाहर आते ही फिर से साइबर ठगी में लिप्त हो गया।

दिलचस्प तथ्य यह है कि दीपक ने पैसे सीधे अपने खाते में नहीं लिए। वह इन्हें ईमित्र संचालक समीर हुसैन (23) के खाते में डालता और बाद में नकद निकालता। यही कारण है कि कई बार ठगी का पता नहीं चला।

तीन मुख्य चालें:

1. सोशल मीडिया पर दो फर्जी अकाउंट, महिला का रूप धारण कर युवतियों से बातचीत।

2. कास्टिंग के नाम पर 10-15 हजार रुपए ऐंठना और कॉल बंद करना।

3. सिम बदलकर खुद को छिपाना और नए अकाउंट से ठगी जारी रखना।

कोटा पुलिस ने दीपक मीणा को 4 अक्टूबर को और भोला को 7 अक्टूबर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चेताया है कि ग्लैमर और चमक-दमक की दुनिया में केवल सपना देखने से काम नहीं चलता। सतर्कता और सही जानकारी के बिना कोई भी जाल में फंस सकता है।

