राजस्थान में प्रेम प्रसंग खुलने का डर या अपनों से ही खतरा? मां पर जुड़वा बेटों की हत्या का आरोप, प्रेमी गिरफ्तार

राजस्थान के डीग जिले के जनूथर थाना क्षेत्र के बड़ेशरा गांव की है. 20 अक्टूबर को गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब 13 वर्षीय जुड़वा भाइयों विनय और विष्णु के शव ज्वार-बाजरे की कड़बी के पूंजों में मिले

पुलिस के मुताबिक, रात के समय विनय और विष्णु पर धारदार हथियार से हमला किया गया. इसके बाद दोनों के शव घर से कुछ दूरी पर सुनसान जगह पर कड़बी के पूंजों में छिपा दिए गए,

राजस्थान के डीग गांव में मातम था, दो मासूम भाइयों की मौत से परिवार टूट चुका था और बच्चों की मां का रो-रोकर बुरा हाल था. जिन दो बच्चों के शव मिलने से पूरे गांव में शोक फैल गया, अब उसी मामले में ऐसा खुलासा हुआ है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. पुलिस के मुताबिक, 13 साल के जुड़वा भाइयों की हत्या के मामले में उनकी मां प्रीति और उसके कथित प्रेमी राजेश को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस का दावा है कि प्रेम प्रसंग उजागर होने के डर से दोनों ने कथित तौर पर इस वारदात को अंजाम दिया. हालांकि, मामले में आरोपियों के खिलाफ जांच और कानूनी कार्रवाई अभी जारी है.

कड़बी के पूंजों में मिले थे दोनों भाइयों के शव दिल दहला देने वाली यह घटना राजस्थान के डीग जिले के जनूथर थाना क्षेत्र के बड़ेशरा गांव की है. 20 अक्टूबर को गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब 13 वर्षीय जुड़वा भाइयों विनय और विष्णु के शव ज्वार-बाजरे की कड़बी के पूंजों में मिले. दोनों बच्चों के चेहरे पर धारदार हथियार से किए गए हमले के निशान थे. एक साथ दो बच्चों की हत्या की खबर फैलते ही गांव में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया.

शुरुआत में यह मामला दो मासूमों की निर्मम हत्या का था. पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह पता लगाना था कि आखिर दोनों बच्चों को किसने और क्यों निशाना बनाया? वारदात के पीछे किसी रंजिश का हाथ था या फिर वजह कुछ और थी? जांच आगे बढ़ी तो कहानी ने ऐसा मोड़ लिया, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी.

प्रेम प्रसंग छिपाने के लिए हत्या की साजिश का आरोप पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में सामने आया कि बच्चों की मां प्रीति का गांव के ही राजेश के साथ कथित प्रेम प्रसंग चल रहा था. पुलिस का दावा है कि दोनों को डर था कि उनके संबंध की जानकारी सामने आ जाएगी. इसी आशंका के चलते दोनों ने कथित तौर पर बच्चों की हत्या की योजना बनाई और वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस के मुताबिक, रात के समय विनय और विष्णु पर धारदार हथियार से हमला किया गया. इसके बाद दोनों के शव घर से कुछ दूरी पर सुनसान जगह पर कड़बी के पूंजों में छिपा दिए गए, ताकि वारदात का पता लगाने में मुश्किल हो. पुलिस अब हत्या में इस्तेमाल हथियार और अन्य अहम साक्ष्य जुटाने में लगी है.

छह घंटे की जांच में बदली पड़ताल की दिशा दो बच्चों की हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ के. के निर्देश पर एफएसएल टीम, डॉग स्क्वायड और एमओबी टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया. टीमों ने मौके से साक्ष्य जुटाए और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया.

पुलिस ने परिवार के सदस्यों और गांव के लोगों से अलग-अलग पूछताछ की. शुरुआती तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर जांच की दिशा बदली और बच्चों की मां प्रीति से पूछताछ की गई. इसके बाद राजेश की भूमिका भी जांच के दायरे में आई. पुलिस का कहना है कि पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया गया. शुरुआती छह घंटे की पड़ताल में मिले सुराग जांच के लिए अहम साबित हुए.

नाना की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ था केस दोनों बच्चों के शव मिलने के बाद उनके नाना घनश्याम (64), निवासी बड़ेशरा ने जनूथर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसके आधार पर पुलिस ने प्रकरण संख्या 131/26 दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल के साथ आसपास के इलाके में भी पड़ताल की और मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाए.